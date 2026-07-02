España golea a Austria y avanza en el Mundial

España volvió a mostrar su mejor versión.

Con una actuación dominante de principio a fin, derrotó 3-0 a Austria en el SoFi Stadium y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La Roja no solo ganó, sino que dejó una de sus actuaciones más sólidas del torneo y se reafirma como candidata al título.

España arranca con control absoluto

El dominio fue inmediato.

Desde el primer minuto, el equipo de Luis de la Fuente tomó el control del balón, impuso ritmo alto y obligó a Austria a replegarse sin respuestas claras.

Lamine Yamal fue el primero en avisar con un desborde que encendió al público, aunque el arquero Schlager evitó el gol inicial.

Yamal, protagonista constante del ataque