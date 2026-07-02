España golea a Austria y avanza en el Mundial
Publicado el02/07/2026 a las 13:36
España volvió a mostrar su mejor versión.
Con una actuación dominante de principio a fin, derrotó 3-0 a Austria en el SoFi Stadium y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
La Roja no solo ganó, sino que dejó una de sus actuaciones más sólidas del torneo y se reafirma como candidata al título.
España arranca con control absoluto
El dominio fue inmediato.
Desde el primer minuto, el equipo de Luis de la Fuente tomó el control del balón, impuso ritmo alto y obligó a Austria a replegarse sin respuestas claras.
Lamine Yamal fue el primero en avisar con un desborde que encendió al público, aunque el arquero Schlager evitó el gol inicial.
Yamal, protagonista constante del ataque
El joven extremo volvió a ser diferencial.
Cada intervención suya generó peligro, ya sea por banda o por dentro, convirtiéndose en el foco de la ofensiva española ante una defensa austríaca superada.
España ya era dueña del partido.
Oyarzabal abre el camino
La insistencia tuvo premio.
A los 36 minutos, Marc Cucurella desbordó por izquierda y asistió a Mikel Oyarzabal, que definió de primera para el 1-0 que reflejaba la superioridad española.
El gol fue un golpe psicológico.
Austria intenta, pero no alcanza
El conjunto de Ralf Rangnick buscó reaccionar.
Tuvo una ocasión clara con un balón aéreo de Kalajdžić, pero nunca logró sostener una amenaza real sobre el arco español.
La diferencia era evidente.
Porro amplía y sentencia el partido
El segundo golpe llegó tras el descanso.
Pedro Porro apareció en el área para conectar un cabezazo tras un centro de Álex Baena y firmar el 2-0 que prácticamente cerró el encuentro.
España no bajó el ritmo.
Oyarzabal firma el doblete y el pase
El cierre fue contundente.
A los 88 minutos, Oyarzabal aprovechó una gran asistencia de Cucurella para marcar el 3-0 definitivo y sellar su doblete en una noche redonda.
Con este triunfo, España avanza con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026.