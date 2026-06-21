España golea 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo
Publicado el21/06/2026 a las 09:38
España volvió a ser España en el Mundial 2026.
Tras un debut lleno de dudas, la ‘Furia Roja’ reaccionó con autoridad y goleó 4-0 a Arabia Saudita para tomar el liderato del Grupo H y recuperar su etiqueta de favorita.
La victoria no solo despeja las críticas tras el empate inicial, sino que posiciona a España como líder del grupo y con el control de su destino de cara a la última jornada.
Lamine Yamal cambia el ritmo desde el inicio
La decisión de incluir a Lamine Yamal como titular marcó el partido.
Desde los primeros minutos, su desequilibrio fue evidente: desbordes constantes, participación activa en ataque y el gol que abrió el camino.
Su presencia le dio a España una dinámica mucho más agresiva y directa.
Oyarzabal responde con contundencia
Mikel Oyarzabal pasó de las críticas a ser la gran figura.
El delantero aprovechó las oportunidades que no tuvo en el debut y firmó un doblete en el primer tiempo.
Su efectividad frente al arco fue clave para transformar el dominio en goles y sentenciar el partido temprano.
España apuesta por un juego más vertical
El equipo de Luis de la Fuente mantuvo su identidad, pero con ajustes importantes.
Esta vez, España fue más directa, menos pausada y mucho más profunda.
El cambio se tradujo en llegadas constantes y en una mayor intención de rematar al arco, lo que terminó reflejándose en el marcador.
Arabia Saudita no ofreció resistencia
El rival nunca logró competir.
Arabia Saudita fue ampliamente superada en todas las líneas y no generó peligro real durante el encuentro.
La diferencia de nivel quedó expuesta desde el inicio y facilitó el desarrollo del partido para España.
España lidera el grupo y depende de sí misma
Con este resultado, España se coloca como líder del Grupo H con cuatro puntos.
A la espera del resto de la jornada, la ‘Furia Roja’ llega a la última fecha con ventaja y con la posibilidad de asegurar su clasificación manteniendo el nivel mostrado en este partido.
España enfrentará a Uruguay en la última jornada, en un duelo clave que definirá su posición final en el grupo.
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