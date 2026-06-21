España golea 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo

España volvió a ser España en el Mundial 2026.

Tras un debut lleno de dudas, la ‘Furia Roja’ reaccionó con autoridad y goleó 4-0 a Arabia Saudita para tomar el liderato del Grupo H y recuperar su etiqueta de favorita.

La victoria no solo despeja las críticas tras el empate inicial, sino que posiciona a España como líder del grupo y con el control de su destino de cara a la última jornada.

Lamine Yamal cambia el ritmo desde el inicio

La decisión de incluir a Lamine Yamal como titular marcó el partido.

Desde los primeros minutos, su desequilibrio fue evidente: desbordes constantes, participación activa en ataque y el gol que abrió el camino.

Su presencia le dio a España una dinámica mucho más agresiva y directa.

Oyarzabal responde con contundencia