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España golea 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo
España goleó a Arabia Saudita, recuperó sensaciones y se colocó como líder del Grupo H en el Mundial 2026.
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España golea 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo

Publicado el21/06/2026 a las 09:38

España volvió a ser España en el Mundial 2026.

Tras un debut lleno de dudas, la ‘Furia Roja’ reaccionó con autoridad y goleó 4-0 a Arabia Saudita para tomar el liderato del Grupo H y recuperar su etiqueta de favorita.

La victoria no solo despeja las críticas tras el empate inicial, sino que posiciona a España como líder del grupo y con el control de su destino de cara a la última jornada.

Lamine Yamal cambia el ritmo desde el inicio

Foto: EFE. España golea 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo

La decisión de incluir a Lamine Yamal como titular marcó el partido.

Desde los primeros minutos, su desequilibrio fue evidente: desbordes constantes, participación activa en ataque y el gol que abrió el camino.

Su presencia le dio a España una dinámica mucho más agresiva y directa.

Oyarzabal responde con contundencia

Mundial - España
Foto: EFE. España golea 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo

Mikel Oyarzabal pasó de las críticas a ser la gran figura.

El delantero aprovechó las oportunidades que no tuvo en el debut y firmó un doblete en el primer tiempo.

Su efectividad frente al arco fue clave para transformar el dominio en goles y sentenciar el partido temprano.

España apuesta por un juego más vertical

Foto: EFE

El equipo de Luis de la Fuente mantuvo su identidad, pero con ajustes importantes.

Esta vez, España fue más directa, menos pausada y mucho más profunda.

El cambio se tradujo en llegadas constantes y en una mayor intención de rematar al arco, lo que terminó reflejándose en el marcador.

Arabia Saudita no ofreció resistencia

España
Foto: EFE

El rival nunca logró competir.

Arabia Saudita fue ampliamente superada en todas las líneas y no generó peligro real durante el encuentro.

La diferencia de nivel quedó expuesta desde el inicio y facilitó el desarrollo del partido para España.

España lidera el grupo y depende de sí misma

Mundial - España
Foto: EFE

Con este resultado, España se coloca como líder del Grupo H con cuatro puntos.

A la espera del resto de la jornada, la ‘Furia Roja’ llega a la última fecha con ventaja y con la posibilidad de asegurar su clasificación manteniendo el nivel mostrado en este partido.

España enfrentará a Uruguay en la última jornada, en un duelo clave que definirá su posición final en el grupo.

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