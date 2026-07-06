España elimina a Portugal con gol agónico

España venció a Portugal con un gol en el tiempo añadido y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 en Dallas.

España firmó una clasificación dramática en el Mundial 2026 tras vencer a Portugal con un gol en el tiempo añadido que desató la locura en Dallas. El triunfo confirma a la Roja como candidata al título y deja fuera a un rival directo en un duelo de alto nivel entre potencias europeas. Un partido cerrado hasta el final El encuentro fue intenso. España y Portugal protagonizaron un duelo equilibrado, con pocas oportunidades claras y un fuerte trabajo defensivo de ambos equipos durante gran parte del partido. La tensión fue constante. Portugal resistía, España insistía La Roja dominó por momentos.

Aunque tuvo mayor posesión, el equipo de Luis de la Fuente encontró dificultades para romper el orden defensivo portugués, que apostó por salir rápido al contragolpe. El partido se trabó. El gol que lo cambió todo Todo se decidió al final. Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo extra, Mikel Merino apareció en el tiempo añadido para marcar el 1-0 definitivo con una jugada colectiva. Un cierre lleno de tensión Portugal lo intentó hasta el último segundo. En los minutos finales, los lusos generaron peligro con balones al área, pero no lograron concretar el empate ante una defensa española firme.

El desenlace fue dramático. España resiste y celebra El pitazo final desató la euforia. El conjunto español supo sostener la ventaja en los últimos instantes y selló su pase a los cuartos de final en un duelo que exigió máxima concentración. La recompensa llegó. Un rival de peso eliminado La victoria tiene valor extra. Portugal llegaba como uno de los equipos fuertes del torneo, con figuras como Cristiano Ronaldo, pero no pudo romper el esquema español.