Escocia sufre pero vence a Haití en el Mundial 2026

Escocia logró una victoria ajustada ante Haití en un partido disputado y lleno de tensión, donde el conjunto europeo supo resistir en los momentos más complicados para quedarse con los tres puntos.

El triunfo le permite a Escocia arrancar con ventaja en la fase de grupos, mientras Haití deja buenas sensaciones pese a la derrota.

Un gol con fortuna marca la diferencia

El encuentro fue parejo desde el inicio, con Haití mostrando una propuesta valiente y complicando a su rival con juego por las bandas y presión en distintos tramos.

Sin embargo, el único gol del partido llegó del lado europeo. John McGinn adelantó a Escocia tras una jugada que tuvo algo de fortuna, luego de un disparo que terminó desviándose hacia el arco.

Antes y después del tanto, Escocia tuvo algunas de las ocasiones más claras, incluyendo un potente disparo de Scott McTominay que se estrelló en el poste.

Haití insiste, pero le falta contundencia

En el complemento, Haití tomó protagonismo. Intentó constantemente por las bandas y buscó generar peligro con centros y juego directo, pero no logró encontrar precisión en los metros finales.