Escocia sufre pero vence a Haití en el Mundial 2026
Publicado el13/06/2026 a las 18:10
Escocia logró una victoria ajustada ante Haití en un partido disputado y lleno de tensión, donde el conjunto europeo supo resistir en los momentos más complicados para quedarse con los tres puntos.
El triunfo le permite a Escocia arrancar con ventaja en la fase de grupos, mientras Haití deja buenas sensaciones pese a la derrota.
Un gol con fortuna marca la diferencia
El encuentro fue parejo desde el inicio, con Haití mostrando una propuesta valiente y complicando a su rival con juego por las bandas y presión en distintos tramos.
Sin embargo, el único gol del partido llegó del lado europeo. John McGinn adelantó a Escocia tras una jugada que tuvo algo de fortuna, luego de un disparo que terminó desviándose hacia el arco.
Antes y después del tanto, Escocia tuvo algunas de las ocasiones más claras, incluyendo un potente disparo de Scott McTominay que se estrelló en el poste.
Haití insiste, pero le falta contundencia
En el complemento, Haití tomó protagonismo. Intentó constantemente por las bandas y buscó generar peligro con centros y juego directo, pero no logró encontrar precisión en los metros finales.
El equipo caribeño tuvo oportunidades claras, como un cabezazo de Pierrot que pasó cerca del arco, pero nunca consiguió concretar el empate.
Escocia, por su parte, apostó por replegarse y defender la ventaja, cerrando espacios en el centro del campo y dejando pocas opciones claras al rival.
Un cierre tenso con polémica incluida
Los últimos minutos estuvieron cargados de intensidad. Haití empujó en busca del empate, mientras Escocia resistía con dificultades y acumulaba errores en la salida.
Hubo jugadas polémicas, como una dura entrada de McLean que generó preocupación, aunque solo fue sancionada con tarjeta amarilla.
A pesar de los intentos finales, el marcador no se movió. El partido terminó con victoria 1-0 para Escocia, que supo sostener la ventaja en un cierre apretado.
Escocia buscará consolidar su buen inicio en la siguiente jornada, mientras Haití necesitará mejorar su efectividad si quiere mantenerse con opciones en el grupo.
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