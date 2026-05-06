Enrique Iglesias besa a fan

Acto inesperado en escenario

Fan divide opiniones Enrique Iglesias volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no solo por su música sino por un momento inesperado sobre el escenario. El cantante español ofreció un concierto en la Feria Tabasco 2026 donde interpretó varios de sus éxitos ante miles de asistentes. Sin embargo, lo que parecía una noche más de celebración terminó generando una fuerte conversación en redes sociales. Todo ocurrió cuando una fan logró subir al escenario y protagonizó un gesto que sorprendió tanto al artista como al público. El momento que encendió las redes El propio intérprete de “Bailando” compartió el video del instante en su cuenta de X.

Junto al clip escribió: “Esta chica se volvió loca”, frase que acompañó las imágenes del inesperado episodio. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” En el video se observa a la mujer, identificada como Daniela Ríos, acercarse con la intención inicial de tomarse una fotografía. Tras abrazarlo, la fan giró el rostro y le dio un beso en la boca de manera sorpresiva. La reacción del cantante El artista, de 51 años, mostró un evidente gesto de sorpresa ante lo ocurrido.

No obstante, respondió al beso durante algunos segundos antes de que la situación terminara. Ese detalle fue suficiente para que las reacciones en redes sociales se multiplicaran. Algunos usuarios cuestionaron lo sucedido con comentarios como: “Esta mujer está loca. ¿Qué demonios estoy viendo?” y “Esto se salió de control rapidísimo”. Daniela Ríos rompe el silencio Ante la ola de críticas, la joven decidió pronunciarse desde su cuenta de Instagram. Con un mensaje directo respondió a quienes la señalaron por su comportamiento en el concierto.

“Por más que digan, por más que juzguen, por más que opinen, la más feliz soy yo, y eso nadie me lo quita”, escribió. Sus palabras avivaron aún más el debate digital en torno a los límites entre artistas y fanáticos. this one went crazy pic.twitter.com/ygWhvHcUYN — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) April 29, 2026