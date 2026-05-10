Enjambre sísmico alarma al sur de California tras más de 30 temblores en un fin de semana
Enjambre sísmico en California Magnitud máxima 4.7 Sin daños reportados El sur de California vivió un fin de semana marcado por una intensa actividad sísmica luego de que más de 30 terremotos fueran detectados en las cercanías de Brawley, en el condado Imperial. Dicho fenómeno, identificado por especialistas como un “enjambre sísmico”, provocó preocupación entre […]
Publicado el10/05/2026 a las 07:11
- Enjambre sísmico en California
- Magnitud máxima 4.7
- Sin daños reportados
El sur de California vivió un fin de semana marcado por una intensa actividad sísmica luego de que más de 30 terremotos fueran detectados en las cercanías de Brawley, en el condado Imperial.
Dicho fenómeno, identificado por especialistas como un “enjambre sísmico”, provocó preocupación entre residentes de distintas ciudades debido a la frecuencia de los movimientos registrados entre sábado y domingo.
Aunque la mayoría de los sismos tuvieron magnitudes menores a 4.0, las sacudidas se percibieron en varias comunidades del Valle Imperial y alcanzaron zonas más alejadas como San Diego y Mexicali.
El evento más fuerte ocurrió minutos después de la medianoche del domingo, cuando un terremoto de magnitud 4.7 se convirtió en el de mayor intensidad dentro de la serie registrada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Actividad sísmica se extendió durante horas
Los reportes oficiales indican que el primer movimiento relevante ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 4:14 p.m., con una magnitud de 3.5 y epicentro al oeste-suroeste de Brawley.
Desde ese momento comenzaron a registrarse réplicas y nuevos temblores de distintas intensidades, generando un patrón continuo que mantuvo en alerta a las autoridades y expertos.
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La profundidad de los sismos osciló principalmente entre cinco y diez millas bajo la superficie, una característica que suele aumentar la percepción del movimiento en las zonas cercanas.
Especialistas explican que los terremotos superficiales tienden a sentirse con más fuerza debido a que la energía liberada recorre menos distancia antes de llegar a la superficie terrestre.
Expertos monitorean posibles nuevos movimientos
La intensa actividad sísmica de este fin de semana se suma a una semana particularmente activa en California, donde distintos puntos del estado registraron movimientos telúricos recientes.
Regiones del norte del estado, el Inland Empire y el Valle Imperial han experimentado eventos sísmicos constantes, lo que mantiene bajo observación a los equipos de monitoreo geológico.
Pese a la preocupación generada entre residentes, las autoridades confirmaron que hasta ahora no existen reportes de daños estructurales importantes ni personas lesionadas.
Además, organismos de emergencia descartaron cualquier amenaza de tsunami para la costa californiana, aun después del sismo de mayor magnitud registrado el domingo.
Good morning Southern CA. The ShakeAlert Earthquake Early Warning system was activated for a magnitude 4.2 earthquake about 2 miles northwest of Brawley at 12:10 am.
Learn more about this earthquake: https://t.co/yVfjxUS7ab@USGS_Quakes @Cal_OES @CAGeoSurvey @ImperialCntyCA… pic.twitter.com/Pdr8A0bAoc
— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) May 10, 2026
Brawley vuelve a estar bajo atención geológica
La zona de Brawley es conocida por su actividad tectónica debido a su cercanía con importantes fallas geológicas que atraviesan el sur de California.
Los enjambres sísmicos en esta región no son inusuales, aunque la cantidad de movimientos ocurridos en tan poco tiempo volvió a despertar inquietud entre habitantes locales.
Además, los expertos continuarán analizando los datos recopilados durante las próximas horas para determinar si existe posibilidad de nuevos temblores de mayor intensidad.
Mientras tanto, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y revisar planes de emergencia familiares ante cualquier eventualidad sísmica futura, detalló ‘Fox Weather‘.