Enjambre sísmico en California

Magnitud máxima 4.7

Sin daños reportados

El sur de California vivió un fin de semana marcado por una intensa actividad sísmica luego de que más de 30 terremotos fueran detectados en las cercanías de Brawley, en el condado Imperial.

Dicho fenómeno, identificado por especialistas como un “enjambre sísmico”, provocó preocupación entre residentes de distintas ciudades debido a la frecuencia de los movimientos registrados entre sábado y domingo.

Aunque la mayoría de los sismos tuvieron magnitudes menores a 4.0, las sacudidas se percibieron en varias comunidades del Valle Imperial y alcanzaron zonas más alejadas como San Diego y Mexicali.

El evento más fuerte ocurrió minutos después de la medianoche del domingo, cuando un terremoto de magnitud 4.7 se convirtió en el de mayor intensidad dentro de la serie registrada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Actividad sísmica se extendió durante horas

Los reportes oficiales indican que el primer movimiento relevante ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 4:14 p.m., con una magnitud de 3.5 y epicentro al oeste-suroeste de Brawley.