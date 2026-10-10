Encuesta en Texas frena la ventaja demócrata y coloca a republicanos en empate antes del voto anticipado

Una nueva medición sitúa empatados a Ken Paxton y James Talarico en la carrera al Senado, mientras Greg Abbott mantiene una estrecha ventaja en la contienda por la gobernación.

Una encuesta de UMass Lowell/YouGov, publicada el 8 de octubre, muestra un empate entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico.

- Por qué importa: La contienda por el Senado de Texas permanece abierta a pocos días de comenzar la votación anticipada, pese a recientes ventajas demócratas.

Encuesta Senado Texas 2026: Paxton empata

🚨BREAKING: “Poll conducted pre-funding surge and pre-Labor Day — Texas is a RED STATE and hopefully more than enough voters come home for Republicans over the next 7 weeks!” NEW AARP POLL SHOWS TIGHT RACES FOR TEXAS SENATE AND GOVERNOR AS ELECTION DAY APPROACHES! https://t.co/m4Vv7xTPPf — Wake Up Patriot 🇺🇸 (@WakeUpPatriott) October 8, 2026

El sondeo coloca a ambos candidatos con 45% de intención de voto, mientras 7% de los participantes todavía no decide a quién apoyar.

La investigación consultó a 850 probables votantes entre el 18 y el 28 de septiembre, con un margen de error ajustado de 4.5 puntos porcentuales.

- El dato: La votación anticipada comenzará el 19 de octubre, apenas once días después de publicarse la encuesta.

El empate contrasta con otras mediciones recientes que colocaban a Talarico por delante de Paxton, algunas con diferencias superiores al margen de error.

Sin embargo, una sola encuesta no demuestra un cambio sostenido en las preferencias electorales ni permite anticipar quién ganará en noviembre.