Encuesta en Texas frena la ventaja demócrata y coloca a republicanos en empate antes del voto anticipado
Publicado el 09/10/2026 a las 21:45
Una nueva medición sitúa empatados a Ken Paxton y James Talarico en la carrera al Senado, mientras Greg Abbott mantiene una estrecha ventaja en la contienda por la gobernación.
Una encuesta de UMass Lowell/YouGov, publicada el 8 de octubre, muestra un empate entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico.
- Por qué importa: La contienda por el Senado de Texas permanece abierta a pocos días de comenzar la votación anticipada, pese a recientes ventajas demócratas.
Encuesta Senado Texas 2026: Paxton empata
🚨BREAKING:
“Poll conducted pre-funding surge and pre-Labor Day — Texas is a RED STATE and hopefully more than enough voters come home for Republicans over the next 7 weeks!”
NEW AARP POLL SHOWS TIGHT RACES FOR TEXAS SENATE AND GOVERNOR AS ELECTION DAY APPROACHES! https://t.co/m4Vv7xTPPf
— Wake Up Patriot 🇺🇸 (@WakeUpPatriott) October 8, 2026
El sondeo coloca a ambos candidatos con 45% de intención de voto, mientras 7% de los participantes todavía no decide a quién apoyar.
La investigación consultó a 850 probables votantes entre el 18 y el 28 de septiembre, con un margen de error ajustado de 4.5 puntos porcentuales.
- El dato: La votación anticipada comenzará el 19 de octubre, apenas once días después de publicarse la encuesta.
El empate contrasta con otras mediciones recientes que colocaban a Talarico por delante de Paxton, algunas con diferencias superiores al margen de error.
Sin embargo, una sola encuesta no demuestra un cambio sostenido en las preferencias electorales ni permite anticipar quién ganará en noviembre.
Votantes hispanos y jóvenes muestran diferencias[caption id="attachment_1696135" align="alignnone" width="1024"] Encuesta Senado Texas 2026: Paxton empata. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La encuesta identifica contrastes importantes entre grupos de votantes, especialmente por edad y origen étnico.
Entre los mayores de 65 años, Paxton alcanza 58% de respaldo, frente al 38% que registra Talarico.
Entre los jóvenes de 18 a 29 años, Talarico obtiene 49%, mientras Paxton reúne 37%.
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- Voto hispano: Talarico registra 48% frente al 42% de Paxton. Entre los afroamericanos, la diferencia es de 67% contra 17%.
Estas cifras describen las preferencias de los participantes en cada grupo, pero no significan que todos sus integrantes votarán de la misma manera.
La encuesta también midió la imagen de Talarico: 42% expresó una opinión favorable y 41% desfavorable. No presentó una medición equivalente sobre Paxton.
Abbott mantiene ventaja de cuatro puntos sobre Hinojosa
La misma encuesta muestra al gobernador republicano Greg Abbott con 48% de apoyo, frente al 44% de la demócrata Gina Hinojosa.
La diferencia de cuatro puntos está dentro del margen de error, por lo que tampoco existe una ventaja estadísticamente concluyente.
- La diferencia: En la carrera por la gobernación, 6% permanece indeciso y 1% afirma que no votará.
Abbott busca conservar el cargo que ocupa desde 2015, mientras Hinojosa intenta ampliar el respaldo demócrata en un estado históricamente republicano.
Otras encuestas mantienen abierta la batalla por el Senado
El empate de UMass Lowell contrasta con YouGov, que el 6 de octubre colocó a Talarico con 50% y Paxton con 44%.
The New York Times también registró una ventaja demócrata de 51% frente a 45% el 3 de octubre, según los datos recopilados.
Las diferencias entre sondeos pueden responder a metodologías, fechas de levantamiento y muestras distintas. No prueban por sí solas un cambio de tendencia.
- Qué sigue: Texas celebrará la votación anticipada del 19 al 30 de octubre. La elección general será el 3 de noviembre.
Los electores registrados pueden consultar sus centros de votación y verificar su información en VoteTexas.gov.
El resultado determinará si los republicanos conservan el escaño que actualmente ocupa John Cornyn o si los demócratas consiguen recuperarlo.
Fuente: USA Today.