Emotiva despedida en ‘Despierta América’: una querida integrante del equipo inicia un nuevo capítulo

Despedida en Despierta América

Chiqui deja Univision

Inicia nuevo emprendimiento

La familia de Despierta América vivió una mañana cargada de emociones tras despedir a una de las integrantes más apreciadas del equipo que trabaja detrás de cámaras.

Aunque no aparecía diariamente frente a las cámaras, su trabajo era fundamental para la imagen del programa y para el ambiente que compartían conductores y colaboradores.

Se trata de Chiqui, estilista especializada en peinados y reconocida en redes sociales como @trenzasbychiqui, quien decidió cerrar un ciclo profesional después de permanecer 14 años en el matutino de Univision.

Su salida no respondió a una situación interna del programa, sino a una decisión personal para enfocarse en un nuevo proyecto relacionado con su mayor pasión: el arte de las trenzas.

Una decisión que marcó el final de una etapa de 14 años

Durante la emisión, los presentadores y parte del equipo aprovecharon un espacio especial para reconocer la trayectoria de quien acompañó durante años la preparación de talentos e invitadas.

La estilista fue sorprendida con mensajes de cariño y un homenaje que reunió imágenes de su paso por el programa junto a sus compañeros.

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Visiblemente emocionada, Chiqui agradeció el respaldo recibido y explicó que la decisión de marcharse estuvo motivada por el deseo de emprender una nueva etapa profesional.

“Los quiero mucho a todos. Estoy bien triste porque me voy después de 14 años pero tengo que empezar otra etapa de la vida y seguir adelante”, expresó entre lágrimas.