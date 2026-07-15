Emotiva despedida en ‘Despierta América’: una querida integrante del equipo inicia un nuevo capítulo
Publicado el15/07/2026 a las 11:13
- Despedida en Despierta América
- Chiqui deja Univision
- Inicia nuevo emprendimiento
La familia de Despierta América vivió una mañana cargada de emociones tras despedir a una de las integrantes más apreciadas del equipo que trabaja detrás de cámaras.
Aunque no aparecía diariamente frente a las cámaras, su trabajo era fundamental para la imagen del programa y para el ambiente que compartían conductores y colaboradores.
Se trata de Chiqui, estilista especializada en peinados y reconocida en redes sociales como @trenzasbychiqui, quien decidió cerrar un ciclo profesional después de permanecer 14 años en el matutino de Univision.
Su salida no respondió a una situación interna del programa, sino a una decisión personal para enfocarse en un nuevo proyecto relacionado con su mayor pasión: el arte de las trenzas.
Una decisión que marcó el final de una etapa de 14 años
Durante la emisión, los presentadores y parte del equipo aprovecharon un espacio especial para reconocer la trayectoria de quien acompañó durante años la preparación de talentos e invitadas.
La estilista fue sorprendida con mensajes de cariño y un homenaje que reunió imágenes de su paso por el programa junto a sus compañeros.
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Visiblemente emocionada, Chiqui agradeció el respaldo recibido y explicó que la decisión de marcharse estuvo motivada por el deseo de emprender una nueva etapa profesional.
“Los quiero mucho a todos. Estoy bien triste porque me voy después de 14 años pero tengo que empezar otra etapa de la vida y seguir adelante”, expresó entre lágrimas.
El mensaje del programa conmovió al equipo y a la audiencia
Como parte del homenaje, Despierta América compartió un mensaje dedicado a la estilista, destacando tanto su talento como la huella que deja entre quienes trabajaron a su lado.
La producción reconoció la dedicación y la energía positiva que aportó diariamente durante más de una década dentro del exitoso programa matutino.
“Hoy despedimos a una compañera muy especial. @trenzasbychiqui, gracias por cada día, por tu dedicación, tu alegría y el gran talento que compartiste con nosotros”, señaló el mensaje.
El reconocimiento también celebró el inicio de su emprendimiento y destacó que todo el equipo confía en que alcanzará nuevos éxitos gracias a su experiencia y compromiso.
“Te vamos a extrañar muchísimo”, el deseo para su nueva aventura
El homenaje continuó con palabras que reflejaron el cariño construido durante años de convivencia dentro de los estudios de televisión.
“Hoy cierras un capítulo para comenzar uno nuevo, siguiendo tus sueños con tu emprendimiento de trenzas, y no podríamos estar más felices por ti”, continuó el mensaje.
Posteriormente, el programa añadió: “Te vamos a extrañar muchísimo, pero sabemos que este nuevo camino estará lleno de éxitos porque tu pasión y talento hablan por sí solos. Gracias por todo lo que dejaste en nuestro equipo. ¡Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa!”.
Las palabras fueron recibidas con abrazos, aplausos y lágrimas tanto de la homenajeada como de varios de sus compañeros de trabajo.
Conductores y compañeros compartieron mensajes personales
Raúl González fue uno de los primeros en expresar públicamente cuánto significará la ausencia de Chiqui dentro del programa.
“Mis mañanas no serán igual sin ti. Te voy a extrañar mucho. Tú lo sabes. Aquí estoy para lo que necesites, mi Chiqui amada”, manifestó el conductor.
Elyangélica González también quiso enviarle un mensaje de apoyo al asegurar: “Confía mi amor. Igual te seguimos viendo, porque no te vas a deshacer de nosotros. Te quiero”.
Por su parte, Chef Yisus escribió: “No sabes cuánta falta le vas a hacer a ese show. Pero sin duda alguna vienen cosas mejores para ti. ¡¡TQ mi Chiqui!!”.
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Un adiós lleno de gratitud y nuevos proyectos
La despedida concluyó entre besos, abrazos y muestras de afecto que reflejaron el vínculo construido durante más de una década de trabajo conjunto.
Más allá de la nostalgia por su partida, predominó la alegría de verla iniciar un proyecto propio después de años dedicados al programa.
Su salida deja un espacio importante dentro del equipo de producción, especialmente entre quienes compartieron con ella las madrugadas de trabajo antes de cada emisión.
Ahora, Chiqui inicia una nueva etapa enfocada en su emprendimiento especializado en trenzas, mientras recibe el respaldo y los mejores deseos de toda la familia de Despierta América.