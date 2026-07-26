Emma Coronel entra al debate viral y se burla de la “hamburguesa triple” con un mensaje en redes
Emma Coronel y la hamburguesa triple Debate divide las redes Tendencia sigue creciendo Emma Coronel Aispuro volvió a captar la atención en redes sociales tras sumarse a la tendencia de la llamada “hamburguesa triple”, un tema que durante los últimos días ha generado miles de comentarios y opiniones divididas sobre las citas, las expectativas y […]
Publicado el26/07/2026 a las 07:38
- Emma Coronel y la hamburguesa triple
- Debate divide las redes
- Tendencia sigue creciendo
Emma Coronel Aispuro volvió a captar la atención en redes sociales tras sumarse a la tendencia de la llamada “hamburguesa triple”, un tema que durante los últimos días ha generado miles de comentarios y opiniones divididas sobre las citas, las expectativas y las relaciones.
La modelo y empresaria compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde publicó la imagen de una hamburguesa acompañada del mensaje “triple3” y un emoji de risa, sin ofrecer más explicaciones sobre el motivo de su publicación.
Aunque su mensaje fue breve, los usuarios rápidamente lo interpretaron como una reacción al debate que domina distintas plataformas digitales y que ha dado pie a memes, críticas y respaldos hacia las distintas posturas surgidas alrededor del tema.
La publicación de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera alimentó la conversación en internet y colocó nuevamente su nombre entre los más comentados, pese a que evitó pronunciarse directamente sobre el origen de la controversia.
El video que desató la polémica
La tendencia nació después de que el creador de contenido Luis Miguel Castillo relatara una experiencia ocurrida durante una primera cita, en la que cuestionó que una mujer eligiera pedir el platillo más costoso del restaurante: una hamburguesa triple.
En su video expresó: “Me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de una hamburguesa triple. Sé que muchos dirán ‘no puedes decir que una mujer es interesada porque te pida una hamburguesa triple’, pero para ser la primera cita no está bien visto. Al menos así lo vemos los hombres”.
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Las declaraciones provocaron una intensa discusión entre quienes respaldaron su punto de vista y quienes consideraron que la elección de un platillo no define el interés o las intenciones de una persona durante una primera salida.
Con el paso de los días, la conversación dejó de centrarse únicamente en el costo de una comida y evolucionó hacia temas como las expectativas económicas en las relaciones, la percepción del interés material y el papel que juega el ego masculino.
El debate fue más allá de una hamburguesa
Las respuestas al video también cuestionaron la forma en que el creador de contenido decidió exponer públicamente la experiencia, señalando que el problema no era el pedido de la comida, sino la interpretación que hizo del momento.
Durante su explicación, Luis Miguel Castillo añadió otra reflexión que incrementó la polémica al afirmar: “Creo que lo que tú estás buscando es un sugar daddy y en mí no lo vas a conseguir por dos razones: primero porque no soy millonario (…) y segundo porque si te vas a buscar un sugar, asegúrate de que sea un hombre de avanzada edad porque un hombre en buenas condiciones con 37 (años) que quiera ser tu sugar no lo vas a conseguir”.
Ese comentario abrió nuevas discusiones sobre los estereotipos en las relaciones sentimentales, la independencia económica y la forma en que hombres y mujeres perciben las expectativas durante una primera cita.
Mientras algunos usuarios defendieron el derecho del creador de contenido a expresar su opinión, otros sostuvieron que el debate reflejó prejuicios sobre el comportamiento femenino y una visión reducida de las dinámicas entre parejas.
Suena a fastidioso ese man jajjajaja 4 años y todavía no se recupera de la hamburguesa triple que se comió la otra en esa cita🥹🥹🥹 pic.twitter.com/q3mOXJSTlC
— María Bonita. (@redmaxine26) July 12, 2026
Emma Coronel mantiene un perfil activo en redes
Sin participar directamente en la discusión, Emma Coronel aprovechó la popularidad de la tendencia para compartir una publicación que muchos interpretaron como una burla hacia la polémica que continúa creciendo en plataformas digitales.
En la actualidad, la esposa de “El Chapo” Guzmán desarrolla proyectos como modelo, creadora de contenido y empresaria enfocada en el ámbito fitness, actividades con las que ha reconstruido su presencia pública tras recuperar su libertad.
Coronel permanece en libertad condicional en Estados Unidos luego de cumplir una condena relacionada con su proceso judicial, etapa desde la que ha incrementado su actividad en redes sociales y colaboraciones comerciales.
Su reciente publicación demuestra cómo una tendencia nacida a partir de una experiencia personal terminó involucrando a figuras públicas, ampliando una conversación que continúa generando reacciones y dividiendo opiniones entre millones de usuarios.