Emma Coronel y la hamburguesa triple

Debate divide las redes

Tendencia sigue creciendo

Emma Coronel Aispuro volvió a captar la atención en redes sociales tras sumarse a la tendencia de la llamada “hamburguesa triple”, un tema que durante los últimos días ha generado miles de comentarios y opiniones divididas sobre las citas, las expectativas y las relaciones.

La modelo y empresaria compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde publicó la imagen de una hamburguesa acompañada del mensaje “triple3” y un emoji de risa, sin ofrecer más explicaciones sobre el motivo de su publicación.

Aunque su mensaje fue breve, los usuarios rápidamente lo interpretaron como una reacción al debate que domina distintas plataformas digitales y que ha dado pie a memes, críticas y respaldos hacia las distintas posturas surgidas alrededor del tema.

La publicación de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera alimentó la conversación en internet y colocó nuevamente su nombre entre los más comentados, pese a que evitó pronunciarse directamente sobre el origen de la controversia.

El video que desató la polémica

La tendencia nació después de que el creador de contenido Luis Miguel Castillo relatara una experiencia ocurrida durante una primera cita, en la que cuestionó que una mujer eligiera pedir el platillo más costoso del restaurante: una hamburguesa triple.

En su video expresó: “Me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de una hamburguesa triple. Sé que muchos dirán ‘no puedes decir que una mujer es interesada porque te pida una hamburguesa triple’, pero para ser la primera cita no está bien visto. Al menos así lo vemos los hombres”.

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Las declaraciones provocaron una intensa discusión entre quienes respaldaron su punto de vista y quienes consideraron que la elección de un platillo no define el interés o las intenciones de una persona durante una primera salida.

Con el paso de los días, la conversación dejó de centrarse únicamente en el costo de una comida y evolucionó hacia temas como las expectativas económicas en las relaciones, la percepción del interés material y el papel que juega el ego masculino.