Emma Coronel deslumbra en la playa y recibe halagos: “Totalmente natural”

Emma Coronel en la playa

Recibe múltiples elogios

Impulsa guía fitness

Emma Coronel Aispuro decidió adelantarse a la temporada veraniega y compartir imágenes desde la playa que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.

A días de que inicie oficialmente el verano, la exreina de belleza mostró un look relajado y acorde al ambiente costero.

Desde la orilla del mar, con el cielo despejado de fondo y el agua cristalina, la modelo posó para sus seguidores.

Las fotografías fueron publicadas en sus historias de Instagram, donde dejó ver detalles de su atuendo playero.

Un look veraniego bajo el sol

Coronel, de 36 años, optó por un bikini blanco que combinó con una playera estilo hawaiana y una gorra.

En una de las publicaciones añadió la frase “Bajo el sol”, en referencia a la canción de Myke Towers, creando un ambiente totalmente veraniego.

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La escena, con el mar azul detrás y la arena a sus pies, reforzó la estética fresca que quiso proyectar.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.