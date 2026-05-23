Emma Coronel deslumbra en la playa y recibe halagos: “Totalmente natural”
Publicado el23/05/2026 a las 12:19
- Emma Coronel en la playa
- Recibe múltiples elogios
- Impulsa guía fitness
Emma Coronel Aispuro decidió adelantarse a la temporada veraniega y compartir imágenes desde la playa que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.
A días de que inicie oficialmente el verano, la exreina de belleza mostró un look relajado y acorde al ambiente costero.
Desde la orilla del mar, con el cielo despejado de fondo y el agua cristalina, la modelo posó para sus seguidores.
Las fotografías fueron publicadas en sus historias de Instagram, donde dejó ver detalles de su atuendo playero.
Un look veraniego bajo el sol
Coronel, de 36 años, optó por un bikini blanco que combinó con una playera estilo hawaiana y una gorra.
En una de las publicaciones añadió la frase “Bajo el sol”, en referencia a la canción de Myke Towers, creando un ambiente totalmente veraniego.
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La escena, con el mar azul detrás y la arena a sus pies, reforzó la estética fresca que quiso proyectar.
Las imágenes no tardaron en generar reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.
“Sirena” y otros elogios
Entre los mensajes que recibió destacaron comentarios llenos de halagos hacia su apariencia.
“Qué bella” y “Guapísima siempre” fueron algunas de las frases que se repitieron en las respuestas.
Otros seguidores fueron más efusivos y escribieron: “¡Wow! Totalmente natural” y “Sirena, mi amor”.
También hubo quienes expresaron admiración con mensajes como “Qué bonita, señora Emma”.
Surf y emprendimiento fitness
No es la primera vez que Emma Coronel comparte contenido relacionado con la playa, ya que anteriormente dio a conocer que practica surf.
Aunque en esta ocasión no especificó si acudió a una sesión de entrenamiento o simplemente disfrutó del día soleado, su presencia en la costa es frecuente.
Además del surf, mantiene una rutina constante de ejercicio para conservar su figura, disciplina que suele compartir en redes sociales.
Como parte de su faceta empresarial, lanzó una guía de entrenamiento llamada “Cuerpo que brilla por Emma Coronel”, disponible por 5.99 dólares, propuesta con la que impulsa su marca personal dentro del ámbito fitness.