Emma Coronel sorprende con un atrevido top y desata furor en redes
Publicado el13/07/2026 a las 20:08
Emma Coronel volvió a captar la atención pública tras asistir al Belico Fest, celebrado este fin de semana en Los Ángeles, California, donde coincidió con artistas como Tito Double P, Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan.
La esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán llegó al evento con un atuendo de estilo urbano compuesto por un top negro y un pantalón cargo, además de accesorios en tonos plateados.
Fue ovacionada por el público
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Durante el festival, Coronel subió al escenario para saludar a los asistentes y enviar un mensaje a personas originarias de distintos estados de México.
«¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa?… Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango», expresó ante el público.
Su aparición fue recibida con aplausos y gritos por parte de los asistentes.
Invitada por la organización
Antes del evento, Emma Coronel compartió en redes sociales que había sido invitada oficialmente por los organizadores del Belico Fest, quienes además le enviaron mercancía y accesorios del festival.
Durante la jornada convivió con la cantante Mariel «La Abogada» y disfrutó de las presentaciones musicales programadas.
Reaparece tras celebrar su cumpleaños
La presencia de Coronel en el festival se produjo pocos días después de celebrar su cumpleaños número 37 en California.
En redes sociales recibió mensajes de felicitación de familiares, amigos y colaboradores del mundo de la moda, entre ellos la diseñadora April Black Diamond, con quien ha trabajado como modelo en campañas publicitarias.
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