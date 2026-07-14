Emma Coronel sorprende con un atrevido top y desata furor en redes

Emma Coronel volvió a captar la atención pública tras asistir al Belico Fest, celebrado este fin de semana en Los Ángeles, California, donde coincidió con artistas como Tito Double P, Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan.

La esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán llegó al evento con un atuendo de estilo urbano compuesto por un top negro y un pantalón cargo, además de accesorios en tonos plateados.

Fue ovacionada por el público

Durante el festival, Coronel subió al escenario para saludar a los asistentes y enviar un mensaje a personas originarias de distintos estados de México.

«¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa?… Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango», expresó ante el público.

Su aparición fue recibida con aplausos y gritos por parte de los asistentes.

Invitada por la organización