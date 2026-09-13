GTA 6 sacudió Netflix: un tráiler logró más de 100,000 suscripciones en solo seis horas ¿por qué es tan esperado?
Publicado el13/09/2026 a las 08:22
- Más de 100,000 suscripciones
- Netflix estrenó GTA 6
- Lanzamiento será en noviembre
Grand Theft Auto VI todavía no llega a las tiendas, pero su poder de convocatoria ya produjo un resultado poco habitual para Netflix en Estados Unidos.
El 27 de agosto, Netflix estrenó mundialmente y en exclusiva durante seis horas Grand Theft Auto VI: An Extended Look, antes de publicarse en YouTube.
Durante esa breve ventana, más de 100,000 personas contrataron Netflix en Estados Unidos, según los registros de Ampere Analysis proporcionados para este reporte.
La cifra coloca al esperado videojuego de Rockstar Games como uno de los contenidos con mayor capacidad para generar nuevas suscripciones en la plataforma durante 2026.
Por qué importa: GTA 6 consiguió convertir la expectativa por un videojuego en nuevas suscripciones para una plataforma tradicionalmente asociada con series y películas.
GTA 6 sacude Netflix: logra más de 100,000 suscripciones
Ampere Analysis ubicó el Extended Look en el tercer lugar entre los eventos de Netflix que más abonados consiguieron atraer en Estados Unidos durante 2026.
Solo fue superado por la última temporada de Stranger Things y el combate de artes marciales mixtas entre Ronda Rousey y Gina Carano.
El efecto no terminó con las nuevas cuentas: más del 5% de los usuarios estadounidenses inactivos durante los 30 días anteriores regresó para consumir el especial.
Según los datos proporcionados, ningún otro contenido de Netflix consiguió una tasa de reactivación superior durante ese mismo periodo.
El avance de GTA 6 mostró cómo será la nueva Vice City
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El video tuvo una duración de 26 minutos y profundizó en la historia, las mecánicas y el mundo abierto que Rockstar prepara para Grand Theft Auto VI.
Jason y Lucía aparecen como una pareja criminal y los jugadores podrán controlarlos individualmente, además de alternar entre ambos durante determinadas situaciones.
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El material también mostró una Vice City renovada, con referencias a Miami, mientras las acciones del jugador podrán provocar distintas reacciones entre personajes y policías.
Rockstar anticipó además actividades fuera de la campaña principal, entre ellas carreras, combates, ejercicio y decisiones relacionadas con la alimentación de los protagonistas.
¿Cuándo sale GTA 6 y cuánto costará en Estados Unidos?
GTA VI’s exclusive Netflix Extended Look pulled in over 100K new US signups in one day and 31M views worldwide. Netflix is flexing hard into gaming culture. Was it worth the signup?https://t.co/d0R5psfSVn#GTAVI #Netflix #gamingnews #rockstar #gta6 pic.twitter.com/LS9r2VxpWs
— The Gamerz Theory (@TheGamerzTheory) September 10, 2026
Grand Theft Auto VI tiene previsto llegar el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con una campaña para un jugador.
La edición estándar tendrá un precio de $79.99 en Estados Unidos, mientras determinadas reservas incluirán beneficios digitales vinculados al universo de GTA.
La expectativa tiene otro ingrediente: entre GTA V y GTA VI habrán transcurrido 13 años, el periodo más largo entre dos entregas principales de la franquicia.
Durante esa espera, GTA Online mantuvo activa una enorme comunidad, convirtiendo al universo GTA en un espacio social que ha acompañado a jugadores durante más de una década.
Fuentes: Infobae, El Economista.