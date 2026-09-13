GTA 6 sacudió Netflix: un tráiler logró más de 100,000 suscripciones en solo seis horas ¿por qué es tan esperado?

Más de 100,000 suscripciones

Netflix estrenó GTA 6

Lanzamiento será en noviembre

Grand Theft Auto VI todavía no llega a las tiendas, pero su poder de convocatoria ya produjo un resultado poco habitual para Netflix en Estados Unidos.

El 27 de agosto, Netflix estrenó mundialmente y en exclusiva durante seis horas Grand Theft Auto VI: An Extended Look, antes de publicarse en YouTube.

Durante esa breve ventana, más de 100,000 personas contrataron Netflix en Estados Unidos, según los registros de Ampere Analysis proporcionados para este reporte.

La cifra coloca al esperado videojuego de Rockstar Games como uno de los contenidos con mayor capacidad para generar nuevas suscripciones en la plataforma durante 2026.

Por qué importa: GTA 6 consiguió convertir la expectativa por un videojuego en nuevas suscripciones para una plataforma tradicionalmente asociada con series y películas.

GTA 6 sacude Netflix: logra más de 100,000 suscripciones

Ampere Analysis ubicó el Extended Look en el tercer lugar entre los eventos de Netflix que más abonados consiguieron atraer en Estados Unidos durante 2026.

Solo fue superado por la última temporada de Stranger Things y el combate de artes marciales mixtas entre Ronda Rousey y Gina Carano.

El efecto no terminó con las nuevas cuentas: más del 5% de los usuarios estadounidenses inactivos durante los 30 días anteriores regresó para consumir el especial.

Según los datos proporcionados, ningún otro contenido de Netflix consiguió una tasa de reactivación superior durante ese mismo periodo.