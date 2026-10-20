Ochoa y Fuerza Regida colaborarán.

San Bernardino concentra atención comunitaria.

Faltan fechas y requisitos específicos.

Guillermo “Memo” Ochoa y Fuerza Regida anunciaron este martes 20 de octubre una colaboración para impulsar proyectos sociales dirigidos a la comunidad latina en Estados Unidos.

La iniciativa pondrá especial atención en San Bernardino, California, ciudad de origen de la agrupación y donde su vocalista, Jesús Ortiz Paz, promueve espacios comunitarios.

El anuncio ocurrió durante la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, donde el futbolista y los músicos compartieron sus experiencias y aspiraciones sociales.

La propuesta busca conectar el alcance del fútbol y la música con oportunidades para jóvenes que necesitan lugares donde desarrollar y mostrar sus capacidades.

San Bernardino, el centro de la iniciativa comunitaria

[caption id="attachment_1697636" align="alignnone" width="1200"]Memo Ochoa y Fuerza Regida anuncian apoyo a jóvenes latinos FOTO: EFE[/caption]

Ochoa destacó el trabajo de Ortiz Paz para impulsar instalaciones donde los habitantes puedan cantar, jugar fútbol y practicar otras disciplinas deportivas.

El objetivo expuesto durante el encuentro es acercar espacios de participación a la comunidad, además de ofrecer visibilidad a quienes buscan abrirse camino.

Para el guardameta, muchos aspirantes a futbolistas o cantantes comparten una dificultad: tienen interés y talento, pero desconocen dónde encontrar una primera oportunidad.

La colaboración anunciada parte de esa preocupación compartida, aunque sus promotores adelantaron que darán a conocer más información sobre los proyectos posteriormente.