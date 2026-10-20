Memo Ochoa y Fuerza Regida van más allá de la fama: anuncian alianza para jóvenes latinos
Publicado el 20/10/2026 a las 19:22
- Ochoa y Fuerza Regida colaborarán.
- San Bernardino concentra atención comunitaria.
- Faltan fechas y requisitos específicos.
Guillermo “Memo” Ochoa y Fuerza Regida anunciaron este martes 20 de octubre una colaboración para impulsar proyectos sociales dirigidos a la comunidad latina en Estados Unidos.
La iniciativa pondrá especial atención en San Bernardino, California, ciudad de origen de la agrupación y donde su vocalista, Jesús Ortiz Paz, promueve espacios comunitarios.
El anuncio ocurrió durante la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, donde el futbolista y los músicos compartieron sus experiencias y aspiraciones sociales.
La propuesta busca conectar el alcance del fútbol y la música con oportunidades para jóvenes que necesitan lugares donde desarrollar y mostrar sus capacidades.
San Bernardino, el centro de la iniciativa comunitaria[caption id="attachment_1697636" align="alignnone" width="1200"] Memo Ochoa y Fuerza Regida anuncian apoyo a jóvenes latinos FOTO: EFE[/caption]
Ochoa destacó el trabajo de Ortiz Paz para impulsar instalaciones donde los habitantes puedan cantar, jugar fútbol y practicar otras disciplinas deportivas.
El objetivo expuesto durante el encuentro es acercar espacios de participación a la comunidad, además de ofrecer visibilidad a quienes buscan abrirse camino.
Para el guardameta, muchos aspirantes a futbolistas o cantantes comparten una dificultad: tienen interés y talento, pero desconocen dónde encontrar una primera oportunidad.
La colaboración anunciada parte de esa preocupación compartida, aunque sus promotores adelantaron que darán a conocer más información sobre los proyectos posteriormente.
Memo Ochoa busca apoyar a las nuevas generaciones[caption id="attachment_1697637" align="alignnone" width="1200"] Memo Ochoa y Fuerza Regida anuncian apoyo a jóvenes latinos FOTO: EFE[/caption]
El portero mexicano, de 41 años, explicó que su experiencia deportiva lo ha llevado a pensar en maneras concretas de acompañar a los jóvenes.
Tras más de dos décadas vinculado a la selección mexicana, Ochoa planteó que ayudar a otros forma parte de sus intereses para esta etapa.
Aunque le han preguntado por un futuro como entrenador o directivo, durante el encuentro puso el énfasis en iniciativas de apoyo a las nuevas generaciones.
En los proyectos comunitarios de Ortiz Paz encontró una coincidencia: utilizar la trayectoria profesional para facilitar oportunidades a personas que apenas comienzan.
Fuerza Regida lleva su presencia en Billboard al terreno social[caption id="attachment_1697639" align="alignnone" width="1200"] Memo Ochoa y Fuerza Regida anuncian apoyo a jóvenes latinos FOTO: EFE[/caption]
La alianza se presentó en una semana relevante para Fuerza Regida, que recibirá el Premio Billboard Vanguardia durante la ceremonia del jueves 22 de octubre.
El reconocimiento distingue la expansión de la música mexicana hacia nuevos públicos, una trayectoria que la banda busca acompañar con trabajo comunitario.
Ortiz Paz también agradeció el respaldo de sus seguidores en México y destacó la conexión que mantienen con la agrupación nacida en Estados Unidos.
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Su participación en el encuentro vinculó esa identidad musical entre ambos países con el interés de apoyar a la comunidad latina.
Qué falta conocer sobre la alianza de Ochoa y Fuerza Regida
El anuncio ofreció una primera aproximación a la colaboración, pero dejó pendientes detalles necesarios para que las familias puedan identificar oportunidades concretas.
La información presentada no precisa un calendario de apertura, requisitos de participación ni mecanismos de inscripción para los proyectos que desarrollarán juntos.
Tampoco detalla el presupuesto o cuántas personas podrían beneficiarse, aspectos que permitirán dimensionar el alcance de la iniciativa.
Por ahora, los interesados pueden seguir los canales oficiales de Ochoa y Fuerza Regida para conocer próximos anuncios y eventuales convocatorias.