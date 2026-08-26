Emilio Osorio rompe el silencio sobre los rumores de su paternidad: “Sí soy hijo de mi papá” (VIDEO)
Publicado el26/08/2026 a las 13:30
- • Emilio enfrenta rumores desde adolescente.
• Juan Osorio rechaza las especulaciones.
• Las redes vuelven a dividirse.
Papá de Emilio Osorio. Emilio Osorio decidió abordar uno de los comentarios que lo han perseguido durante buena parte de su vida pública: las especulaciones que cuestionan que sea hijo del productor Juan Osorio.
Durante su participación en el programa Miembros al Aire, transmitido por Unicable, el actor y cantante reconoció que el tema no es nuevo y aseguró que comenzó a escucharlo cuando todavía era adolescente.
“Desde que yo era adolescente se dijo que yo no era hijo de mi papá, por ejemplo. Era un tema que era recurrente”, explicó Emilio al hablar de lo que significa crecer bajo los reflectores y enfrentar versiones sobre su propia familia.
El hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos también dejó claro que el asunto resulta mucho más incómodo para sus padres que para él, debido a que ellos conocen lo ocurrido dentro de su relación.
“Evidentemente él odia este tema, y mi mamá también, porque ellos saben lo que vivieron y lo que pasó”, expresó el joven actor durante la conversación.
“Sí soy hijo de mi papá”
Lejos de mostrarse molesto ante las cámaras, Emilio recurrió al humor para responder directamente a quienes todavía ponen en duda su parentesco con el reconocido productor de televisión.
“Entonces no se preocupen, sí soy hijo de mi papá. Nos hacemos análisis todos los años, tranquilos”, comentó durante Miembros al Aire.
Aunque su declaración tuvo un tono relajado, Emilio reconoció que se trata de un rumor real que ha estado presente durante años, incluso en conversaciones relacionadas con personas cercanas a él.
La declaración volvió a colocar el tema en redes sociales, donde la conversación se dividió entre quienes aseguran encontrar un parecido físico entre Emilio y Juan Osorio y quienes continúan relacionando al joven con Bobby Larios.
Los comentarios vuelven a encender la polémica
#EmilioOsorio : “Ya me hice la prueba y si soy hijo de @osoriojua pic.twitter.com/p67axj6Doy
— Shanik Berman (@shanikberman) August 25, 2026
Entre las reacciones apareció nuevamente el nombre de Larios. “Pero cada vez se parece más a Bobby Larios”, escribió una persona, mientras otra respondió al debate señalando: “Pero cuando Niurka se metió con Larios ya Emilio estaba nacido”.
Otros usuarios salieron en defensa de Emilio y señalaron que sí encuentran rasgos del productor en él. “Tiene la mirada de Juan Osorio. Y la forma de ser es como su papá Juan”, comentó una persona. Otra fue todavía más directa: “A nadie nos importa de quién sea hijo”.
También hubo quienes cuestionaron la referencia de Emilio a realizarse análisis de manera recurrente. “Con una prueba es suficiente”, señaló una persona, mientras otra escribió: “No tiene que hacerse cada año”.
Papá de Emilio Osorio… ¿De dónde surge la comparación con Bobby Larios?
Los comentarios vuelven una y otra vez a Bobby Larios, quien mantuvo una mediática relación con Niurka Marcos después de la etapa de la cubana con Juan Osorio. Sin embargo, el propio Emilio fue categórico al responder sobre su paternidad.
De hecho, entre las mismas reacciones hubo usuarios que consideraron injusto que continúe enfrentando esas preguntas. “Qué falta de respeto tan grande para él y su madre”, escribió una persona, mientras otra pidió que finalmente dejen atrás el asunto.
La polémica demuestra que, pese al paso de los años, el rumor sigue generando conversación. Emilio, sin embargo, parece haber elegido una estrategia distinta: responder directamente, recurrir al humor y reiterar públicamente que Juan Osorio es su padre.