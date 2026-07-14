Emiliano Aguilar reacciona al video de su pelea que expuso su calvicie y desata reacción en redes
Publicado el14/07/2026 a las 10:25
- Emiliano Aguilar y el video de su pelea
- Calvicie queda expuesta
- Respuesta genera reacciones
Emiliano Aguilar se volvió tendencia tras una pelea en Los Ángeles. El incidente ocurrió durante el festival Bélico Fest.
Videos del momento circularon rápidamente en redes sociales. En ellos se observa al rapero enfrentarse a otro hombre.
Durante el altercado, su gorra cayó al suelo. Esto dejó al descubierto su calvicie por primera vez.
Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. El episodio generó comentarios sobre su apariencia.
El artista responde tras viralización del video
Tras la difusión de los clips, Aguilar reaccionó públicamente. Publicó un mensaje directo sobre lo ocurrido.
“Lo único que me cag… de todo este pinch… ped… es que, chale, estoy pelón como mi apá”. La frase se volvió tendencia entre sus seguidores.
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También reconoció el momento con humor frente a la cámara. “Descubrieron mi secreto, pero me vale verg…, aquí andamos”.
El tono relajado contrastó con la polémica inicial. Su reacción ayudó a bajar la tensión del tema.
Reacciones en redes y entorno cercano
El video generó múltiples comentarios entre usuarios. Muchos se enfocaron en su respuesta y actitud.
Entre las reacciones destacó la de Gala Montes. La actriz comentó “Alto” con un emoji de risa.
El comentario alimentó rumores sobre un posible vínculo. Ambos han sido relacionados recientemente en redes.
Hasta ahora, el entorno familiar ha guardado silencio. Pepe Aguilar no se ha pronunciado sobre el tema.
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Distancia familiar y guiños musicales recientes
La relación entre Emiliano y su padre sigue distante. Se reporta que no hablan desde hace años.
Aun así, el rapero ha compartido contenido relacionado con él. Ha publicado videos escuchando canciones de su padre.
En uno de ellos reproduce “Por mujeres como tú” en su auto. En otro canta fragmentos de “Miedo”.
Estos gestos han llamado la atención de sus seguidores. Refuerzan el interés sobre su historia familiar reciente.
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