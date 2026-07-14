Emiliano Aguilar reacciona al video de su pelea que expuso su calvicie y desata reacción en redes

Emiliano Aguilar y el video de su pelea

Calvicie queda expuesta

Respuesta genera reacciones

Emiliano Aguilar se volvió tendencia tras una pelea en Los Ángeles. El incidente ocurrió durante el festival Bélico Fest.

Videos del momento circularon rápidamente en redes sociales. En ellos se observa al rapero enfrentarse a otro hombre.

Durante el altercado, su gorra cayó al suelo. Esto dejó al descubierto su calvicie por primera vez.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. El episodio generó comentarios sobre su apariencia.

El artista responde tras viralización del video

Tras la difusión de los clips, Aguilar reaccionó públicamente. Publicó un mensaje directo sobre lo ocurrido.

“Lo único que me cag… de todo este pinch… ped… es que, chale, estoy pelón como mi apá”. La frase se volvió tendencia entre sus seguidores.

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También reconoció el momento con humor frente a la cámara. “Descubrieron mi secreto, pero me vale verg…, aquí andamos”.

El tono relajado contrastó con la polémica inicial. Su reacción ayudó a bajar la tensión del tema.