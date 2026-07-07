Emiliano Aguilar canta un clásico de Pepe Aguilar y desata reacciones en redes

Emiliano canta clásico de Pepe Aguilar

Fans reaccionan sorprendidos

Revive clásico ranchero

Emiliano Aguilar volvió a llamar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por las diferencias que ha reconocido tener con su familia paterna, sino por un inesperado homenaje musical.

El cantante compartió un video en sus redes sociales donde aparece interpretando «Por mujeres como tú», uno de los mayores éxitos de Pepe Aguilar.

El gesto sorprendió a miles de usuarios, ya que ocurre después de que el propio Emiliano hablara en distintas ocasiones sobre el distanciamiento con su padre.

La publicación rápidamente generó comentarios de seguidores y figuras del medio musical, quienes destacaron el significado de interpretar una canción tan representativa de la dinastía Aguilar.

Un video despertó la nostalgia entre sus seguidores

En la grabación, Emiliano aparece dentro de un automóvil mientras canta parte del reconocido tema que popularizó Pepe Aguilar.

Además de interpretar la canción, el artista expresó su admiración por la composición, lo que fue visto como una muestra de reconocimiento hacia el legado musical de su padre.

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Aunque no hizo referencia a su relación familiar, el momento fue suficiente para despertar especulaciones entre sus seguidores.

La publicación acumuló numerosas reacciones que destacaron tanto la interpretación como el significado del gesto.