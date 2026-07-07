Emiliano Aguilar canta un clásico de Pepe Aguilar y desata reacciones en redes
Publicado el07/07/2026 a las 11:41
- Emiliano canta clásico de Pepe Aguilar
- Fans reaccionan sorprendidos
- Revive clásico ranchero
Emiliano Aguilar volvió a llamar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por las diferencias que ha reconocido tener con su familia paterna, sino por un inesperado homenaje musical.
El cantante compartió un video en sus redes sociales donde aparece interpretando «Por mujeres como tú», uno de los mayores éxitos de Pepe Aguilar.
El gesto sorprendió a miles de usuarios, ya que ocurre después de que el propio Emiliano hablara en distintas ocasiones sobre el distanciamiento con su padre.
La publicación rápidamente generó comentarios de seguidores y figuras del medio musical, quienes destacaron el significado de interpretar una canción tan representativa de la dinastía Aguilar.
Un video despertó la nostalgia entre sus seguidores
En la grabación, Emiliano aparece dentro de un automóvil mientras canta parte del reconocido tema que popularizó Pepe Aguilar.
Además de interpretar la canción, el artista expresó su admiración por la composición, lo que fue visto como una muestra de reconocimiento hacia el legado musical de su padre.
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Aunque no hizo referencia a su relación familiar, el momento fue suficiente para despertar especulaciones entre sus seguidores.
La publicación acumuló numerosas reacciones que destacaron tanto la interpretación como el significado del gesto.
Gussy Lau reaccionó a la publicación
Entre los comentarios que recibió el video destacó el del compositor Gussy Lau, quien decidió interactuar con la publicación de Emiliano.
Lau colaboró durante varios años con Pepe Aguilar y posteriormente acaparó titulares por su relación sentimental con Ángela Aguilar.
Su aparición en la conversación llamó la atención de los usuarios, quienes rápidamente identificaron el comentario.
La interacción contribuyó a que el video alcanzara mayor difusión entre los seguidores de la música regional mexicana.
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«Por mujeres como tú» sigue siendo un clásico
«Por mujeres como tú» fue escrita por el compositor Enrique Yáñez Guzmán, conocido artísticamente como «Fato», y fue lanzada por Pepe Aguilar en 1998.
Con el paso del tiempo, la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos del intérprete y en una de las baladas rancheras más reconocidas del género.
La letra cuenta la historia de un hombre que acepta haber perdido a la mujer que ama por no actuar a tiempo, reflejando sentimientos de arrepentimiento, orgullo y desamor.
Décadas después de su lanzamiento, el tema continúa ocupando un lugar especial entre el público, razón por la que la interpretación de Emiliano Aguilar generó tanto interés y reavivó el cariño por una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Pepe Aguilar.