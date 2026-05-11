Los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a convertirse en una preocupación diaria para millones de conductores. Mientras el promedio nacional alcanzó los 4,52 dólares por galón, la administración Trump abrió la puerta a una medida que podría aliviar parcialmente el gasto: suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina. Por qué importa: Aunque el ahorro por galón parece pequeño, el impacto acumulado puede representar cientos de dólares al año para familias con varios vehículos, trabajadores que recorren largas distancias y sectores productivos como el agrícola y el transporte. La Casa Blanca analiza eliminar impuesto a la gasolina El secretario de Energía, Chris Wright, declaró en el programa “Meet the Press” de NBC News que la administración está “abierta a todas las ideas” para reducir el precio de los combustibles en medio del fuerte aumento provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Actualmente, el impuesto federal incluye un gravamen de 18,3 centavos por galón para gasolina y 24,3 centavos para diésel , además de una tarifa adicional de 0,1 centavos destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

incluye un gravamen de , además de una tarifa adicional de 0,1 centavos destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas. De aplicarse la suspensión temporal, los conductores ahorrarían aproximadamente 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,4 centavos por galón de diésel. Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Iránhttps://t.co/M3ue18w6Cy — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 10, 2026

La propuesta surge en un contexto delicado para la economía doméstica estadounidense. Según datos de AAA, el precio promedio nacional de la gasolina aumentó más de 50% desde el inicio de la guerra con Irán, presionando aún más a familias que ya enfrentan inflación elevada y mayores costos de vivienda y alimentos. ¿Cuánto dinero podría ahorrar un conductor promedio? Para muchos hogares, el ahorro semanal parecería limitado, pero la suma anual puede marcar diferencia. Un conductor promedio que llena un tanque de 15 galones una vez por semana podría ahorrar alrededor de 2,76 dólares por carga.

Eso equivale aproximadamente a: 11 dólares al mes.

143 dólares al año. El impacto aumenta considerablemente en hogares con más consumo de combustible. Por ejemplo, una familia con dos vehículos que utiliza cerca de 35 galones semanales podría ahorrar más de 334 dólares anuales si se elimina el impuesto federal.

si se elimina el impuesto federal. En el caso de quienes utilizan diésel, el beneficio sería aún mayor. Un conductor de camioneta o transporte que consume 50 galones semanales de diésel podría ahorrar más de 634 dólares al año. Aunque la cifra puede no parecer transformadora frente al costo total del combustible, especialistas señalan que para hogares con presupuestos ajustados cualquier reducción representa alivio inmediato. El alto costo de la gasolina ya cambió hábitos de consumo El incremento del combustible ya está modificando la vida cotidiana de millones de estadounidenses. Según informó la agencia EFE, Una encuesta publicada por The Washington Post mostró que:

44% de los adultos redujo la frecuencia con la que conduce.

34% modificó viajes o vacaciones.

42% recortó otros gastos del hogar para poder pagar gasolina. El efecto no solo impacta a consumidores urbanos. El sector agrícola también enfrenta fuertes presiones financieras debido al aumento del diésel y los fertilizantes. Según datos citados por Farm Bureau, los precios del combustible diésel aumentaron cerca de 45%, mientras alrededor del 70% de agricultores encuestados aseguró no poder costear la cantidad de fertilizante necesaria para sus cultivos. La Unión Nacional de Agricultores advirtió que la incertidumbre energética ya afecta decisiones de inversión, uso de insumos y manejo de cosechas, lo que podría repercutir en la producción futura de alimentos. Agricultores y pequeñas empresas de EE.UU. enfrentan presión financiera El aumento de costos energéticos coincide además con un panorama complicado para pequeños productores agrícolas, según The Center Square. Datos del censo estadounidense muestran que el país perdió más de 156.000 explotaciones agrícolas entre 2017 y 2025.

Entre 2024 y 2025, las solicitudes de quiebra agrícola aumentaron 46%, según Farm Bureau. Ver este video en su propia página →