Pentágono contrata a hombre que se declaró culpable por los disturbios del 6 de enero en el Capitolio

Pentágono confirma contratación polémica

Exacusado ocupa cargo sensible

Cuenta con alto secreto

El Departamento de Defensa confirmó que Elias Irizarry, quien se declaró culpable por su participación en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, ocupa actualmente un cargo dentro de una oficina que supervisa operaciones especiales y capacidades de guerra irregular del ejército estadounidense.

Ocupa un puesto en la oficina de Operaciones Especiales

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Un funcionario de defensa confirmó a CBS News que Elias Irizarry trabaja como asistente especial del subsecretario de Defensa Derrick Anderson.

Segun CBS, anderson dirige la oficina de Política de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, una división encargada de supervisar las operaciones especiales y las capacidades de guerra irregular del ejército.

Como parte de sus responsabilidades, Irizarry cuenta con una autorización de seguridad de alto secreto.

Según el funcionario, se desempeña como empleado del Departamento de Defensa desde principios del año pasado.

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La presencia de Irizarry en el Pentágono fue reportada inicialmente por The Washington Post.

El secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, confirmó públicamente su contratación.

A través de una publicación en X, Valdez afirmó que Irizarry es “un joven profesional cualificado y patriota” y aseguró que el Departamento de Defensa está orgulloso de contar con él como funcionario político.

CBS News informó que contactó al abogado de Irizarry para obtener comentarios sobre el caso.