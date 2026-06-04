Pentágono contrata a hombre que se declaró culpable por los disturbios del 6 de enero en el Capitolio
Publicado el04/06/2026 a las 14:26
- Pentágono confirma contratación polémica
- Exacusado ocupa cargo sensible
- Cuenta con alto secreto
El Departamento de Defensa confirmó que Elias Irizarry, quien se declaró culpable por su participación en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, ocupa actualmente un cargo dentro de una oficina que supervisa operaciones especiales y capacidades de guerra irregular del ejército estadounidense.
Ocupa un puesto en la oficina de Operaciones Especiales
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Un funcionario de defensa confirmó a CBS News que Elias Irizarry trabaja como asistente especial del subsecretario de Defensa Derrick Anderson.
Segun CBS, anderson dirige la oficina de Política de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, una división encargada de supervisar las operaciones especiales y las capacidades de guerra irregular del ejército.
Como parte de sus responsabilidades, Irizarry cuenta con una autorización de seguridad de alto secreto.
Según el funcionario, se desempeña como empleado del Departamento de Defensa desde principios del año pasado.
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La presencia de Irizarry en el Pentágono fue reportada inicialmente por The Washington Post.
El secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, confirmó públicamente su contratación.
A través de una publicación en X, Valdez afirmó que Irizarry es “un joven profesional cualificado y patriota” y aseguró que el Departamento de Defensa está orgulloso de contar con él como funcionario político.
CBS News informó que contactó al abogado de Irizarry para obtener comentarios sobre el caso.
Su participación en los disturbios del Capitolio
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De acuerdo con los fiscales federales, Irizarry tenía 19 años cuando viajó a Washington junto a un amigo y un conocido de internet para asistir al mitin “Stop the Steal” del entonces presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021.
Posteriormente marchó hacia el Capitolio junto a otros manifestantes.
Los fiscales sostuvieron que ingresó al edificio a través de una ventana rota y permaneció dentro durante aproximadamente 27 minutos.
Durante ese tiempo, accedió a una sala de conferencias y a la rotonda del Capitolio mientras portaba un poste metálico.
Su abogado argumentó que entró al edificio para buscar al conocido con el que había viajado.
Irizarry finalmente se declaró culpable de un cargo por entrar y permanecer en un edificio o recinto restringido.
La sentencia impuesta fue de 14 días de prisión.
Posteriormente recibió un indulto del presidente Trump junto con casi todos los demás involucrados en los disturbios del Capitolio durante el primer día de su segundo mandato.
El arrepentimiento que expresó ante la justicia
Durante su audiencia de sentencia en 2023, Irizarry manifestó arrepentimiento por sus acciones.
Según la transcripción citada por CBS News, pidió disculpas a los agentes de policía que respondieron a los disturbios.
También afirmó ante el tribunal que sus acciones lo habían avergonzado profundamente a él, a su familia y a su país.
Irizarry señaló que comprendió la gravedad de lo ocurrido una vez que abandonó el Capitolio y observó los videos de la violencia registrada ese día.
“Me avergüenzo porque siempre seré parte de esta desgracia”, declaró durante la audiencia.
Además, prometió trabajar el resto de su vida para redimirse.
Su defensor público federal sostuvo que era diferente a muchos de los acusados relacionados con los disturbios.
Lo describió como un joven brillante que no negaba los resultados electorales ni compartía teorías de conspiración.
La jueza federal Tanya Chutkan calificó su sentencia como una de las decisiones más difíciles que enfrentó entre los casos relacionados con el 6 de enero.
La magistrada destacó su edad y sus antecedentes, que describió como “bastante encomiables”.
Incluso señaló que estaría dispuesta a escribirle una carta de recomendación si decidía solicitar nuevamente su ingreso al Citadel Military College de Carolina del Sur, institución que lo expulsó tras los hechos.
“Todos cometemos errores; algunos son más graves que otros, y el tuyo fue uno muy importante”, le dijo Chutkan durante la audiencia.
La jueza añadió que sospechaba que Irizarry podría lograr algo extraordinario con su vida y expresó su esperanza de que así fuera.