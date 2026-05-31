Disturbios en París tras título del PSG
Publicado el31/05/2026 a las 04:57
La celebración del bicampeonato del PSG en la Champions League se salió de control en Francia.
Las autoridades confirmaron la detención de al menos 336 personas y un policía herido durante los festejos en París.
Los incidentes ocurrieron principalmente en zonas emblemáticas de la capital, donde miles de aficionados se congregaron tras la final.
Los disturbios reavivan la preocupación por la seguridad en celebraciones masivas, especialmente tras antecedentes recientes en el país.
Celebraciones que derivaron en violencia
De acuerdo con el balance oficial, 235 detenciones se registraron en París, donde los festejos reunieron a cerca de 20,000 aficionados en los Campos Elíseos.
Durante la noche, grupos de personas lanzaron fuegos artificiales contra policías, provocando enfrentamientos y daños en la vía pública.
Un policía herido y despliegue de seguridad
Las autoridades informaron que un agente resultó herido en medio de los disturbios.
Para contener la situación, se desplegaron unidades especiales, incluidas brigadas motorizadas antidisturbios.
También se reforzó la seguridad en puntos clave como la Porte Maillot, donde se registraron bloqueos y concentraciones masivas.
Incendios y caos en varias zonas
Videos difundidos muestran vehículos incendiados, contenedores en llamas y ataques a mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.
Los disturbios no se limitaron a los Campos Elíseos, sino que también se extendieron a zonas cercanas al Parque de los Príncipes y la plaza de la République.
Intentos de invasión y ataques
Entre los incidentes más graves, autoridades reportaron un intento de invasión al estadio del PSG por parte de unas 150 personas.
Además, se frustró un posible ataque contra una comisaría en el distrito VIII de París.
Un contexto marcado por antecedentes
Los disturbios ocurren un año después de incidentes similares tras el primer título de Champions del PSG, cuando hubo muertos, cientos de heridos y numerosas detenciones.
Para este año, Francia había desplegado un operativo con 22,000 agentes en todo el país, incluyendo 8,000 en París.
Las autoridades continúan evaluando los daños y podrían reforzar medidas de seguridad para futuros eventos masivos.
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