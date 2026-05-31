Disturbios en París tras título del PSG

La celebración del bicampeonato del PSG en la Champions League se salió de control en Francia.

Las autoridades confirmaron la detención de al menos 336 personas y un policía herido durante los festejos en París.

Los incidentes ocurrieron principalmente en zonas emblemáticas de la capital, donde miles de aficionados se congregaron tras la final.

Los disturbios reavivan la preocupación por la seguridad en celebraciones masivas, especialmente tras antecedentes recientes en el país.

Celebraciones que derivaron en violencia

De acuerdo con el balance oficial, 235 detenciones se registraron en París, donde los festejos reunieron a cerca de 20,000 aficionados en los Campos Elíseos.

Durante la noche, grupos de personas lanzaron fuegos artificiales contra policías, provocando enfrentamientos y daños en la vía pública.

Un policía herido y despliegue de seguridad