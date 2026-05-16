Elián Zidán y Valeria González anuncian embarazo y comparten su emoción por convertirse en padres

Elián Zidán anuncia embarazo de esposa

Reacción llena de emoción

Familias celebran la noticia

La periodista Valeria González y el reportero Elián Zidán viven uno de los momentos más especiales de su vida tras confirmar que están esperando a su primer bebé.

Dicha noticia marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, que decidió compartir su felicidad públicamente después de semanas guardando el secreto.

El embarazo llegó poco después de su boda en noviembre, cuando ambos decidieron dejar el momento “en manos de Dios”.

“Desde la boda nosotros lo dejamos en manos de Dios y confiamos en que todo pasaría en el momento preciso”, contó González.

La sorpresa llegó con una prueba en casa

Acostumbrada a ser puntual con su ciclo, Valeria comenzó a notar cambios que despertaron sospechas.