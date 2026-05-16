Elián Zidán y Valeria González anuncian embarazo y comparten su emoción por convertirse en padres
Publicado el16/05/2026 a las 11:34
- Elián Zidán anuncia embarazo de esposa
- Reacción llena de emoción
- Familias celebran la noticia
La periodista Valeria González y el reportero Elián Zidán viven uno de los momentos más especiales de su vida tras confirmar que están esperando a su primer bebé.
Dicha noticia marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, que decidió compartir su felicidad públicamente después de semanas guardando el secreto.
El embarazo llegó poco después de su boda en noviembre, cuando ambos decidieron dejar el momento “en manos de Dios”.
“Desde la boda nosotros lo dejamos en manos de Dios y confiamos en que todo pasaría en el momento preciso”, contó González.
La sorpresa llegó con una prueba en casa
Acostumbrada a ser puntual con su ciclo, Valeria comenzó a notar cambios que despertaron sospechas.
“Mi periodo es regular, entonces como a las cuatro semanas me di cuenta porque obviamente no me llegaba y ya tenía la prueba en la casa”, explicó.
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Elián se encontraba trabajando cuando ella decidió hacerse la prueba sola, en un instante que cambió su vida.
“Él estaba en shock”, recordó la periodista sobre la reacción inicial de su esposo al enterarse.
Emoción, antojos y nuevas rutinas
Desde ese día, la alegría ha sido constante en su hogar, aunque acompañada de náuseas y antojos inesperados.
“[Tengo] mucha hambre, demasiada hambre”, confesó entre risas al hablar de esta nueva experiencia.
La futura mamá aseguró que no se inclina solo por lo dulce o lo salado, sino que desea “comidas fuertes: arroz, frijoles, pollo”.
Por su parte, Zidán admite que la noticia transformó su manera de pensar y de reaccionar ante cada mensaje que recibe.
Una familia unida y expectante
“Nos sentimos muy bendecidos, muy agradecidos por esta bendición que nos mandó Dios. También es una gran responsabilidad”, expresó el periodista.
Ambos coinciden en que el apoyo familiar ha sido clave, especialmente porque las dos familias mantienen una relación cercana.
“Los cuatro abuelos están felices… hacen apuestas sobre si será niño o niña”, contó Zidán sobre la emoción que rodea la llegada del bebé.
Mientras él asegura “Yo creo que será niño”, Valeria sostiene convencida que será niña, aunque ambos prefieren ir “un paso a la vez” antes de elegir nombre.
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Un anuncio frente al mar
La pareja decidió realizar una sesión fotográfica en la playa de Florida para celebrar públicamente esta etapa.
“Sentimos que sería muy bonito conectar con todos esos elementos de la naturaleza”, explicó Elián sobre la elección del escenario.
El mar, la luz y el entorno simbolizaron para ellos el inicio de una nueva vida.
“Creo que es un momento muy especial, porque hay vida y está naciendo vida”, concluyó el reportero, mientras ambos se preparan para transformar el cuarto de visitas en el espacio que recibirá a su primer hijo, según ‘People en Español‘.