Kamala Harris y Ocasio-Cortez enfrentan resistencia entre demócratas antes de las elecciones
Publicado el 11/10/2026 a las 21:00
Varios candidatos demócratas evitan compartir campaña con figuras destacadas de su partido, mientras Pete Buttigieg y Mark Kelly ganan presencia en distritos competitivos.
La exvicepresidenta Kamala Harris y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez enfrentan un obstáculo político: algunos candidatos demócratas prefieren mantener distancia durante las elecciones legislativas de noviembre.
- Por qué importa: Las decisiones sobre quién participa en los actos electorales muestran diferencias dentro del Partido Demócrata y podrían ofrecer pistas sobre sus debates internos rumbo a 2028.
Candidatos evitan a Ocasio-Cortez en elecciones de mitad de mandato
After Clinton and Harris's losses, cautious voters might worry that for Democratic female presidential candidates the third time may not be a charm. https://t.co/fnNhswP3pn
— USA TODAY (@USATODAY) October 11, 2026
Cait Conley, quien busca derrotar al republicano Mike Lawler en Nueva York, rechazó públicamente la posibilidad de hacer campaña con Ocasio-Cortez.
Durante una entrevista con Dana Bash, de CNN, el 6 de septiembre, Conley respondió: “Estoy bien”, cuando le preguntaron sobre esa posibilidad.
La exveterana del Ejército y antigua funcionaria de seguridad nacional explicó que prefería concentrarse en las necesidades de los votantes locales.
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Sin embargo, diez días después apareció junto al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y posteriormente participó en un mitin con el senador Mark Kelly.
- El dato: El distrito de Lawler fue uno de los tres del país que respaldaron a Harris en 2024, pero eligieron a un representante republicano.
- La diferencia: Conley aceptó acompañamiento de Buttigieg y Kelly, aunque evitó comprometerse a realizar actividades electorales con Ocasio-Cortez.
Kamala Harris también encuentra obstáculos entre candidatos demócratas
Interviews with strategists, donors, former Kamala Harris surrogates and other Democrats — including some who backed her in 2024 — revealed uncertainty about whether her moment was cut short, and whether she can lead Democrats back to power. https://t.co/9dsedqM7E3
— The Washington Post (@washingtonpost) October 6, 2026
La situación no se limita a Nueva York. Otros aspirantes demócratas han decidido no contar con Harris durante sus campañas.
Entre ellos figuran Adam Hamilton, de Kansas; Josh Turek y Rob Sand, de Iowa; Mary Peltola, de Alaska; y Rebecca Cooke, de Wisconsin.
Cooke, quien compite por un distrito disputado, también ha compartido actividades electorales con Buttigieg y Kelly.
Mientras tanto, Sam Forstag, candidato progresista en Montana, retiró de su página de campaña el respaldo de Ocasio-Cortez.
- El contraste: Buttigieg ha participado presencialmente en campañas de 50 candidatos en 37 estados, según su organización política Win the Era.
Estas decisiones reflejan estrategias diferentes, pero no demuestran por sí solas un rechazo generalizado de los votantes hacia Harris u Ocasio-Cortez.
¿Por qué algunos demócratas prefieren a Buttigieg y Kelly?[caption id="attachment_1696361" align="alignnone" width="1226"] Candidatos evitan a Ocasio-Cortez en elecciones de mitad de mandato. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La estratega demócrata Melissa DeRosa explicó que los candidatos competitivos buscan acompañantes capaces de conectar con independientes y moderados.
Según su análisis, una figura que entusiasma a determinados sectores también puede provocar rechazo entre otros votantes necesarios para ganar.
Ocasio-Cortez mantiene una identidad progresista marcada, especialmente por sus posiciones sobre inmigración, seguridad pública y la eliminación del ICE.
Harris, por su parte, enfrenta cuestionamientos internos después de su derrota presidencial de 2024 y las dificultades de movilización señaladas en una revisión demócrata.
- El proceso: Los candidatos seleccionan sus acompañantes según las características de cada distrito, mientras las figuras nacionales buscan mantener presencia política.
Las elecciones de noviembre también pondrán a prueba el liderazgo demócrata
Harris, Ocasio-Cortez, Buttigieg, Kelly y Gavin Newsom aparecen entre los nombres mencionados en las conversaciones sobre la candidatura presidencial demócrata de 2028.
Sin embargo, las elecciones legislativas responden a dinámicas locales y no constituyen una medición directa de las preferencias presidenciales.
- Qué sigue: Los resultados del 3 de noviembre permitirán evaluar las estrategias de campaña, aunque no determinarán quién encabezará al partido en 2028.
Fuente: USA Today