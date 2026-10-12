Varios candidatos demócratas evitan compartir campaña con figuras destacadas de su partido, mientras Pete Buttigieg y Mark Kelly ganan presencia en distritos competitivos.

La exvicepresidenta Kamala Harris y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez enfrentan un obstáculo político: algunos candidatos demócratas prefieren mantener distancia durante las elecciones legislativas de noviembre.

- Por qué importa: Las decisiones sobre quién participa en los actos electorales muestran diferencias dentro del Partido Demócrata y podrían ofrecer pistas sobre sus debates internos rumbo a 2028.

Candidatos evitan a Ocasio-Cortez en elecciones de mitad de mandato

After Clinton and Harris's losses, cautious voters might worry that for Democratic female presidential candidates the third time may not be a charm. https://t.co/fnNhswP3pn — USA TODAY (@USATODAY) October 11, 2026

Cait Conley, quien busca derrotar al republicano Mike Lawler en Nueva York, rechazó públicamente la posibilidad de hacer campaña con Ocasio-Cortez.

Durante una entrevista con Dana Bash, de CNN, el 6 de septiembre, Conley respondió: “Estoy bien”, cuando le preguntaron sobre esa posibilidad.

La exveterana del Ejército y antigua funcionaria de seguridad nacional explicó que prefería concentrarse en las necesidades de los votantes locales.

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Sin embargo, diez días después apareció junto al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y posteriormente participó en un mitin con el senador Mark Kelly.

- El dato: El distrito de Lawler fue uno de los tres del país que respaldaron a Harris en 2024, pero eligieron a un representante republicano.

- La diferencia: Conley aceptó acompañamiento de Buttigieg y Kelly, aunque evitó comprometerse a realizar actividades electorales con Ocasio-Cortez.