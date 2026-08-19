Candidato de Trump vs. exrepublicano: Florida define su futuro en noviembre
Publicado el19/08/2026 a las 07:09
Byron Donalds promete profundizar la agenda conservadora respaldada por Trump, mientras David Jolly intenta devolver a los demócratas una gobernación que no controlan desde 1999.
El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly ganaron sus respectivas primarias y se enfrentarán el 3 de noviembre por la gobernación de Florida, en una elección que presenta dos caminos políticos muy distintos para el estado.
Por qué es importante: Donalds busca continuar y profundizar el rumbo conservador de Florida, mientras Jolly, un exrepublicano crítico de Trump, intenta lograr el primer triunfo demócrata para gobernador en más de dos décadas.
Donalds lleva a noviembre el respaldo de Trump
Donalds, congresista federal de 48 años, ganó la primaria republicana con el apoyo del presidente Donald Trump y derrotó, entre otros, al vicegobernador Jay Collins y a James Fishback.
Según los resultados publicados por NBC News con cerca del 99% del voto esperado contabilizado, Donalds obtuvo 47.8%, frente al 25.2% de Collins y el 10.5% de Fishback.
- El dato: Donalds recibió 810,675 votos en la primaria republicana, de acuerdo con NBC News.
- Lo que propone: Ha prometido impulsar la política antiinmigrante de Trump, además de reducción de impuestos y desregulación.
Trump considera que Donalds ayudará a implementar su agenda “America First” en Florida. Una victoria también tendría un significado histórico: sería el primer gobernador afroamericano del estado.
Jolly dejó a los republicanos tras romper con Trump
Al otro lado estará David Jolly, quien fue congresista republicano entre 2014 y 2017 antes de alejarse del partido.
Jolly abandonó a los republicanos en 2018 por sus críticas a la primera presidencia de Trump y ahora busca recuperar para los demócratas una gobernación que el partido no gana desde 1998, cuando Buddy MacKay fue derrotado en las elecciones que llevaron a Jeb Bush al poder en enero de 1999.
En la primaria demócrata, Jolly consiguió 61% de los votos, según NBC News, muy por encima de Dayna Foster, con 15.1%, y Dotie Joseph, con 9.6%.
- La diferencia: La contienda enfrenta a un aliado de Trump con un político que dejó el Partido Republicano precisamente por sus diferencias con el mandatario.
Los republicanos llegan con ventaja entre votantes registrados
Jolly afrontará una carrera difícil en un estado que durante años fue considerado decisivo para ambos partidos, pero que actualmente tiene una clara ventaja republicana entre sus votantes registrados.
Según datos del Departamento de Estado de Florida citados por EFE, hay más de 5.5 millones de republicanos registrados frente a 4.04 millones de demócratas, dentro de un padrón de 13.42 millones de electores.
- En números: Los republicanos superan a los demócratas registrados por alrededor de 1.46 millones.
- El reto: Jolly deberá competir en un estado donde el Partido Demócrata no controla la gobernación desde 1999.
El voto hispano tendrá peso en la batalla por Florida
La inmigración podría convertirse en uno de los puntos centrales de la campaña, especialmente porque casi tres de cada 10 habitantes de Florida son hispanos, según la información reportada por EFE.
Donalds ha prometido mantener a Florida como líder de la agenda antiinmigración de Trump, mientras Jolly representa la posibilidad de un cambio de partido en el gobierno estatal.
- Qué sigue: Los dos candidatos se enfrentarán en las elecciones generales del 3 de noviembre.
- Lo que está en juego: Los votantes decidirán entre profundizar el rumbo conservador de los últimos años o intentar un giro político con un exrepublicano convertido en candidato demócrata.
Noviembre pondrá a prueba si Florida mantiene y profundiza el rumbo conservador respaldado por Trump o abre la puerta a un cambio político con Jolly.
En un estado con ventaja republicana entre los votantes registrados y una amplia población hispana, la carrera por suceder a Ron DeSantis será una de las contiendas clave de las elecciones generales.
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FUENTE: NBC News / EFE