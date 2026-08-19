Candidato de Trump vs. exrepublicano: Florida define su futuro en noviembre

Byron Donalds promete profundizar la agenda conservadora respaldada por Trump, mientras David Jolly intenta devolver a los demócratas una gobernación que no controlan desde 1999.

El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly ganaron sus respectivas primarias y se enfrentarán el 3 de noviembre por la gobernación de Florida, en una elección que presenta dos caminos políticos muy distintos para el estado.

Por qué es importante: Donalds busca continuar y profundizar el rumbo conservador de Florida, mientras Jolly, un exrepublicano crítico de Trump, intenta lograr el primer triunfo demócrata para gobernador en más de dos décadas.

Donalds lleva a noviembre el respaldo de Trump

Donalds, congresista federal de 48 años, ganó la primaria republicana con el apoyo del presidente Donald Trump y derrotó, entre otros, al vicegobernador Jay Collins y a James Fishback.

Según los resultados publicados por NBC News con cerca del 99% del voto esperado contabilizado, Donalds obtuvo 47.8%, frente al 25.2% de Collins y el 10.5% de Fishback.

El dato: Donalds recibió 810,675 votos en la primaria republicana, de acuerdo con NBC News.

Donalds recibió 810,675 votos en la primaria republicana, de acuerdo con NBC News. Lo que propone: Ha prometido impulsar la política antiinmigrante de Trump, además de reducción de impuestos y desregulación.

Trump considera que Donalds ayudará a implementar su agenda “America First” en Florida. Una victoria también tendría un significado histórico: sería el primer gobernador afroamericano del estado.