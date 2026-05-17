Elecciones en Georgia 2026: ¿Quién es Buddy Carter y qué propone?

Postura migratoria estricta

Busca llegar al Senado

Cercano a Donald Trump El republicano Earl L. “Buddy” Carter se perfila como una de las figuras conservadoras más visibles rumbo a las elecciones al Senado de Estados Unidos en Georgia en 2026. Con décadas de experiencia como empresario, farmacéutico y político, Carter ha construido una campaña enfocada en inmigración, economía, seguridad fronteriza y respaldo a las políticas del presidente Donald Trump. Actualmente representa al Primer Distrito de Georgia en la Cámara de Representantes y busca dar el salto al Senado con un discurso centrado en valores conservadores, reducción de impuestos y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Partido y cargo al que aspira Earl L. “Buddy” Carter Partido: Republicano

Cargo al que aspira: Senado de Estados Unidos por Georgia Buddy Carter cumple actualmente su sexto mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Dentro del Congreso forma parte del Comité de Energía y Comercio y del Comité de Presupuesto, dos espacios clave para temas económicos y de salud. Su campaña ha ganado atención por su fuerte postura en temas migratorios y por mantener una línea política muy cercana a Donald Trump y al ala conservadora republicana. De farmacéutico en Georgia a congresista federal Buddy Carter nació y creció en Port Wentworth, Georgia, y ha vivido toda su vida en el Primer Distrito del estado. Antes de entrar de lleno en la política, pasó más de 32 años como propietario de Carter’s Pharmacy, Inc., negocio familiar donde trabajó como farmacéutico y empresario. En su biografía oficial asegura que esa experiencia le permitió aprender “how to balance a budget and create jobs”, además de ver directamente “the devastating impacts of government overregulation”, una frase que suele utilizar para justificar su postura a favor de reducir regulaciones gubernamentales.

Carter estudió en Young Harris College y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Georgia. Antes de llegar al Congreso también fue alcalde de Pooler, Georgia, y miembro de la Asamblea General estatal. En el plano familiar, está casado con Amy, a quien conoció durante la universidad. La pareja tiene tres hijos, tres nueras y ocho nietos. Carter suele presentarse como defensor de los valores familiares tradicionales y de las comunidades conservadoras del sur de Georgia. Su historial de votos refleja una agenda conservadora Durante su paso por el Congreso, Carter ha respaldado iniciativas relacionadas con agricultura, energía, reducción de regulaciones y seguridad nacional.

Entre sus votos recientes destacan el apoyo al “Farm, Food, and National Security Act of 2026”, la “Combating Organized Retail Crime Act” y proyectos para fortalecer infraestructura energética y telecomunicaciones rurales. También votó en contra de otorgar Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y ha respaldado propuestas republicanas enfocadas en reforzar la seguridad fronteriza. En materia económica, ha impulsado políticas de reducción de impuestos y menor intervención federal. Carter también apoyó iniciativas conservadoras para reformar el sistema tributario y favorecer a pequeños negocios y empresarios. La inmigración es uno de los temas más importantes de su campaña Para la comunidad latina, una de las áreas más relevantes de su candidatura es su postura sobre inmigración. Buddy Carter ha pedido ampliar operativos migratorios de ICE en Georgia y ha defendido públicamente políticas más estrictas contra la inmigración ilegal.

En declaraciones citadas por medios locales afirmó: “Los peores inmigrantes indocumentados criminales están en Atlanta. Es momento de enviar a ICE a Atlanta para sacar a estos criminales de nuestras calles. Arréstenlos. Depórtenlos. Hagan cumplir la ley”. Además, sostiene que “una política migratoria exitosa comienza en las fronteras de nuestra nación” y ha apoyado medidas para reforzar la frontera con más vigilancia tecnológica, drones y barreras físicas. El republicano también considera que quienes ingresan ilegalmente al país “no deberían recibir la ciudadanía antes que quienes han trabajado duro para hacerlo de la manera correcta Sin embargo, en el pasado copatrocinó una propuesta que permitiría a inmigrantes indocumentados servir en el ejército estadounidense a cambio de residencia legal, una postura que algunos consideran más moderada frente a otros republicanos. Economía y salud rural, otras prioridades de Carter Como farmacéutico, Carter ha intentado posicionarse como defensor de la salud rural y de las pequeñas empresas.