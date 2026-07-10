El Niño podría alcanzar niveles históricos este año y cambiar el clima en Estados Unidos
Publicado el10/07/2026 a las 09:49
- El Niño en EEUU
- Aumenta riesgo de inundaciones
- Cambiaría temporada de huracanes
El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose y podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde mediados del siglo pasado, según las más recientes proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
La actualización del organismo elevó significativamente las probabilidades de un evento de gran intensidad para los próximos meses, lo que anticipa cambios importantes en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del planeta.
Los expertos advierten que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico seguirá aumentando durante la segunda mitad del año, impulsando alteraciones en los patrones de lluvia, temperatura y actividad ciclónica.
Además de modificar el comportamiento del clima en Estados Unidos, El Niño también puede influir en las temporadas de lluvias y sequías de otros países ubicados dentro de su área de influencia.
NOAA anticipa uno de los eventos más intensos desde 1950
De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la NOAA, existe un 81 % de probabilidad de que El Niño alcance una categoría «muy fuerte» entre octubre y diciembre de este año.
De confirmarse ese escenario, el fenómeno se colocaría entre los episodios más intensos observados desde que comenzaron los registros sistemáticos en 1950.
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El organismo también estima un 97 % de probabilidad de que las condiciones asociadas a El Niño permanezcan activas hasta la primavera de 2027.
La NOAA explicó que el fenómeno «continúa y seguirá fortaleciéndose», reforzando las previsiones publicadas desde que emitió el aviso oficial sobre su formación el pasado 11 de junio.
¿Por qué los especialistas confían tanto en el pronóstico?
El informe señala que las proyecciones de los distintos modelos climáticos coinciden en que El Niño continuará ganando intensidad durante los próximos meses.
A ello se suma lo que los científicos describen como «un fuerte acoplamiento de la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico», un factor que incrementa la confianza en el pronóstico.
Según el organismo estadounidense, esta combinación de indicadores permite sostener con un alto grado de certeza que el fenómeno persistirá hasta los primeros meses de 2027.
La NOAA recordó que declara oficialmente la presencia de El Niño cuando la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial permanece al menos 0,5 grados centígrados por encima del promedio durante varios meses consecutivos.
Así puede afectar el clima en Estados Unidos
El Niño modifica la circulación atmosférica debido al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico y al fortalecimiento de los vientos del oeste.
En Estados Unidos, estas condiciones suelen traducirse en un invierno más cálido de lo habitual en muchas regiones y en períodos más secos en parte del territorio.
Sin embargo, el organismo también advirtió que el sur del país podría experimentar un aumento de las precipitaciones, con riesgo de lluvias intensas y posibles inundaciones.
Los efectos concretos pueden variar dependiendo de la región, aunque los meteorólogos consideran que el fenómeno tiene capacidad para alterar el comportamiento climático durante varios meses.
También influirá en la temporada de huracanes
El fortalecimiento de El Niño no solo modifica las temperaturas y las lluvias, sino también la formación de ciclones tropicales en distintas cuencas oceánicas.
Los especialistas indican que este patrón suele favorecer una mayor actividad ciclónica en el océano Pacífico.
Al mismo tiempo, incrementa la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico, una condición que normalmente dificulta el desarrollo de huracanes.
Como consecuencia de este escenario, la Universidad Estatal de Colorado redujo recientemente su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico.
La institución ahora espera únicamente nueve tormentas con nombre durante la temporada, una cifra considerablemente menor a la estimación inicial de 13 sistemas y también por debajo del promedio histórico, reflejando el impacto que un El Niño fuerte puede tener sobre la actividad ciclónica en esa región, detalló ‘EFE’ y ‘DW‘.