El Niño podría alcanzar niveles históricos este año y cambiar el clima en Estados Unidos

El Niño en EEUU

Aumenta riesgo de inundaciones

Cambiaría temporada de huracanes

El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose y podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde mediados del siglo pasado, según las más recientes proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

La actualización del organismo elevó significativamente las probabilidades de un evento de gran intensidad para los próximos meses, lo que anticipa cambios importantes en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del planeta.

Los expertos advierten que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico seguirá aumentando durante la segunda mitad del año, impulsando alteraciones en los patrones de lluvia, temperatura y actividad ciclónica.

Además de modificar el comportamiento del clima en Estados Unidos, El Niño también puede influir en las temporadas de lluvias y sequías de otros países ubicados dentro de su área de influencia.

NOAA anticipa uno de los eventos más intensos desde 1950

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la NOAA, existe un 81 % de probabilidad de que El Niño alcance una categoría «muy fuerte» entre octubre y diciembre de este año.

De confirmarse ese escenario, el fenómeno se colocaría entre los episodios más intensos observados desde que comenzaron los registros sistemáticos en 1950.

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El organismo también estima un 97 % de probabilidad de que las condiciones asociadas a El Niño permanezcan activas hasta la primavera de 2027.

La NOAA explicó que el fenómeno «continúa y seguirá fortaleciéndose», reforzando las previsiones publicadas desde que emitió el aviso oficial sobre su formación el pasado 11 de junio.