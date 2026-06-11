NOAA confirma la formación de El Niño en el Pacífico tropical y pone bajo presión a Estados Unidos
Publicado el11/06/2026 a las 09:54
- NOAA confirma El Niño
- Prevén calor prolongado
- Aumentan riesgos climáticos
La NOAA emitió este jueves un aviso oficial por la formación de El Niño tras detectar condiciones que cumplen con los criterios necesarios para declarar el fenómeno.
La agencia meteorológica explicó que El Niño se forma cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial permanecen al menos 0,5 grados centígrados por encima del promedio durante varios meses consecutivos.
Según las proyecciones más recientes, el fenómeno podría pasar de una intensidad moderada a fuerte durante el otoño.
El Niño se fortalece en el Pacífico
⚠️👀 Incrementan las probabilidades de tener un evento muy fuerte del fenómeno del Niño
La gráfica de probabilidades de intensidad del ENSO emitida por la NOAA muestra una señal extraordinariamente fuerte de desarrollo y fortalecimiento de El Niño durante los próximos meses.… pic.twitter.com/I2gWloSoab
— Dayron Pérez (@dayronperezwx) June 11, 2026
La NOAA estimó una probabilidad del 63 % de que las temperaturas de la superficie del mar superen los 2 grados centígrados por encima de lo habitual en la zona del Pacífico donde se desarrolla el fenómeno.
El organismo describió el evento como potencialmente «muy fuerte» y anticipó un periodo prolongado de temperaturas superiores al promedio.
El Niño se caracteriza por la presencia de aguas más cálidas de lo normal en el océano Pacífico y por vientos del oeste más intensos.
Estas condiciones generan un aumento de la cizalladura vertical del viento, un factor que puede modificar los patrones climáticos en distintas regiones.
Cambios en tormentas, huracanes e inundaciones
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de EE.UU. informa que el fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser «muy fuerte».https://t.co/ZZrXhKmgjU
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 11, 2026
La NOAA señaló que para países ubicados dentro de la zona de influencia de El Niño, como Estados Unidos, las condiciones suelen traducirse en un invierno más cálido y seco de lo habitual.
Sin embargo, también se espera una mayor presencia de tormentas en el sur del país, según Efe.
Los cambios en los patrones de viento asociados al fenómeno también influyen en la actividad ciclónica.
De acuerdo con la agencia, existe una mayor posibilidad de ciclones tropicales en el océano Pacífico.
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Al mismo tiempo, las condiciones generadas por El Niño reducen la probabilidad de huracanes en el Atlántico.
En mayo, la NOAA pronosticó una temporada atlántica por debajo del promedio histórico.
La previsión contempla 14 ciclones con nombre, incluidos seis huracanes.
Para el Pacífico, en cambio, la actividad ciclónica se ubicará por encima de la media histórica.
La proyección contempla entre 15 y 22 tormentas con nombre durante la temporada.
Además, la agencia advirtió sobre un mayor riesgo de inundaciones provocadas por el oleaje.
La Costa Oeste de Estados Unidos figura entre las zonas que podrían verse más afectadas.
El fenómeno coincide con una ola de calor en Estados Unidos
La llegada de El Niño ocurre mientras Estados Unidos enfrenta la llegada temprana de la primera ola de calor del verano.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) previó temperaturas superiores al promedio en la mayor parte del país.
En algunas zonas, los termómetros podrían superar los 37 grados centígrados, equivalentes a 100 grados Fahrenheit.
La NOAA también advirtió sobre otros posibles efectos relacionados con el fenómeno.
Entre ellos se encuentran cambios en los patrones de migración de peces y la aparición de algas dañinas.
La formación de El Niño se produce además en un contexto de condiciones secas persistentes en gran parte del territorio estadounidense.
En marzo, la NOAA había anticipado que la sequía que afecta a más de la mitad del país continuaría durante la primavera.
La agencia también proyectó temperaturas superiores al promedio histórico entre abril y junio en casi todo Estados Unidos.