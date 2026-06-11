NOAA confirma la formación de El Niño en el Pacífico tropical y pone bajo presión a Estados Unidos

NOAA confirma El Niño

Prevén calor prolongado

Aumentan riesgos climáticos

La NOAA emitió este jueves un aviso oficial por la formación de El Niño tras detectar condiciones que cumplen con los criterios necesarios para declarar el fenómeno.

La agencia meteorológica explicó que El Niño se forma cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial permanecen al menos 0,5 grados centígrados por encima del promedio durante varios meses consecutivos.

Según las proyecciones más recientes, el fenómeno podría pasar de una intensidad moderada a fuerte durante el otoño.

El Niño se fortalece en el Pacífico

⚠️👀 Incrementan las probabilidades de tener un evento muy fuerte del fenómeno del Niño La gráfica de probabilidades de intensidad del ENSO emitida por la NOAA muestra una señal extraordinariamente fuerte de desarrollo y fortalecimiento de El Niño durante los próximos meses.… pic.twitter.com/I2gWloSoab — Dayron Pérez (@dayronperezwx) June 11, 2026

La NOAA estimó una probabilidad del 63 % de que las temperaturas de la superficie del mar superen los 2 grados centígrados por encima de lo habitual en la zona del Pacífico donde se desarrolla el fenómeno.

El organismo describió el evento como potencialmente «muy fuerte» y anticipó un periodo prolongado de temperaturas superiores al promedio.

El Niño se caracteriza por la presencia de aguas más cálidas de lo normal en el océano Pacífico y por vientos del oeste más intensos.

Estas condiciones generan un aumento de la cizalladura vertical del viento, un factor que puede modificar los patrones climáticos en distintas regiones.