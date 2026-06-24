El Niño impulsa actividad en el Pacífico y eleva alerta por sistema tropical en desarrollo

El Niño eleva alerta

Pacífico con más tormentas

Atlántico sigue tranquilo

El comportamiento del fenómeno de El Niño comienza a reflejarse con mayor claridad en la actividad tropical del Pacífico, donde las condiciones favorecen el desarrollo de nuevos sistemas.

Autoridades meteorológicas mantienen bajo observación una perturbación identificada como Invest 94E, que ha incrementado sus probabilidades de evolución en los últimos días.

Este tipo de sistemas suele marcar el inicio de eventos más organizados, por lo que su seguimiento resulta clave en plena temporada de huracanes.

El panorama contrasta con lo que ocurre en el Atlántico, donde la actividad se mantiene por debajo de lo habitual para esta época del año.

Condiciones opuestas entre océanos

Mientras el Pacífico muestra señales de mayor dinamismo, el Atlántico enfrenta un entorno menos favorable para la formación de tormentas.

Las altas temperaturas del océano y el ascenso del aire en el Pacífico están facilitando el desarrollo de sistemas tropicales en esa región.

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En cambio, los vientos fuertes en niveles altos y el aire descendente en el Atlántico están limitando la organización de fenómenos meteorológicos.

A esto se suma la presencia de polvo proveniente del Sahara, que introduce aire seco y estable, dificultando aún más la formación de tormentas.