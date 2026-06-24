El Niño impulsa actividad en el Pacífico y eleva alerta por sistema tropical en desarrollo
Publicado el24/06/2026 a las 12:56
- El Niño eleva alerta
- Pacífico con más tormentas
- Atlántico sigue tranquilo
El comportamiento del fenómeno de El Niño comienza a reflejarse con mayor claridad en la actividad tropical del Pacífico, donde las condiciones favorecen el desarrollo de nuevos sistemas.
Autoridades meteorológicas mantienen bajo observación una perturbación identificada como Invest 94E, que ha incrementado sus probabilidades de evolución en los últimos días.
Este tipo de sistemas suele marcar el inicio de eventos más organizados, por lo que su seguimiento resulta clave en plena temporada de huracanes.
El panorama contrasta con lo que ocurre en el Atlántico, donde la actividad se mantiene por debajo de lo habitual para esta época del año.
Condiciones opuestas entre océanos
Mientras el Pacífico muestra señales de mayor dinamismo, el Atlántico enfrenta un entorno menos favorable para la formación de tormentas.
Las altas temperaturas del océano y el ascenso del aire en el Pacífico están facilitando el desarrollo de sistemas tropicales en esa región.
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En cambio, los vientos fuertes en niveles altos y el aire descendente en el Atlántico están limitando la organización de fenómenos meteorológicos.
A esto se suma la presencia de polvo proveniente del Sahara, que introduce aire seco y estable, dificultando aún más la formación de tormentas.
Invest 94E y otros sistemas bajo monitoreo
La perturbación Invest 94E se encuentra entre las áreas que concentran la atención de los especialistas, con una probabilidad media de convertirse en un sistema más definido.
El término “invest” se utiliza para designar zonas en observación que podrían evolucionar, acompañadas de una numeración específica dentro de la temporada.
Aunque no se trata aún de un ciclón, su evolución refleja el incremento de actividad en la cuenca del Pacífico.
Otros sistemas activos en la región, como el tifón Mekkhala y la tormenta Higos, evidencian la intensidad que pueden alcanzar estas condiciones.
Pronóstico marcado por El Niño
Los expertos prevén que El Niño continúe fortaleciéndose, con la posibilidad de alcanzar una categoría superior más adelante en la temporada.
Este fenómeno influye directamente en la distribución de la actividad tropical entre el Pacífico y el Atlántico.
Mientras se esperan condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en el Pacífico en las próximas semanas, el Atlántico podría mantenerse con baja actividad.
Los pronósticos coinciden en que esta tendencia podría prolongarse, marcando una temporada atípica en comparación con años anteriores, señaló ‘Fox Weather‘.