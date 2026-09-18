El Niño podría traer una “triple amenaza” a la costa de California este invierno

El Niño continúa fortaleciéndose

Erosión amenaza carreteras costeras

Playas pierden protección natural

Segun accuweather la costa del sur de California llega a la temporada de tormentas con playas erosionadas, acantilados vulnerables y carreteras bajo vigilancia, mientras El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico.

NOAA informó el 10 de septiembre que existe más de 90% de probabilidad de un evento “muy fuerte” durante el otoño e invierno 2026-27, aunque su intensidad no determina por sí sola cuánto lloverá o qué daños sufrirá California.

Una de las señales más visibles está en Carlsbad, donde las autoridades declararon una emergencia local para acelerar la estabilización de un acantilado junto a South Carlsbad Boulevard, después de detectar grietas en el pavimento.

El proyecto contempla extender aproximadamente 192 pies una barrera de grandes rocas para proteger el acantilado y la carretera, una intervención que la ciudad busca completar ante la posibilidad de condiciones fuertes de El Niño.

Playas erosionadas dejan menos defensa frente a las tormentas

El Nino and a very active Pacific hurricane season are bringing significant coastal erosion to the Southern California coastline, with experts warning it could get even worse this winter. https://t.co/3ItMh3TjPT pic.twitter.com/gSfmZEzbIN — ABC News (@ABC) September 19, 2026



Segun abcnews el problema va más allá de una carretera: cuando una playa pierde grandes cantidades de arena, disminuye la barrera natural que absorbe la energía del oleaje antes de que alcance viviendas, malecones, acantilados e infraestructura.

Esto adquiere relevancia después de episodios recientes de fuerte oleaje que han afectado distintos puntos del sur de California, dejando algunas comunidades frente a un invierno con menos arena disponible para amortiguar futuras tormentas.

El Niño también puede favorecer niveles del mar temporalmente más elevados en la costa oeste. NOAA está siguiendo las ondas Kelvin y otras señales oceánicas asociadas al fenómeno mientras avanzan hacia la región.

NASA ya había observado durante 2026 grandes pulsos de agua cálida desplazándose hacia el este del Pacífico, mientras datos satelitales confirmaron posteriormente que El Niño estaba en marcha y fortaleciéndose.