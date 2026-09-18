El Niño podría traer una “triple amenaza” a la costa de California este invierno
Publicado el18/09/2026 a las 16:02
- El Niño continúa fortaleciéndose
- Erosión amenaza carreteras costeras
- Playas pierden protección natural
Segun accuweather la costa del sur de California llega a la temporada de tormentas con playas erosionadas, acantilados vulnerables y carreteras bajo vigilancia, mientras El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico.
NOAA informó el 10 de septiembre que existe más de 90% de probabilidad de un evento “muy fuerte” durante el otoño e invierno 2026-27, aunque su intensidad no determina por sí sola cuánto lloverá o qué daños sufrirá California.
Una de las señales más visibles está en Carlsbad, donde las autoridades declararon una emergencia local para acelerar la estabilización de un acantilado junto a South Carlsbad Boulevard, después de detectar grietas en el pavimento.
El proyecto contempla extender aproximadamente 192 pies una barrera de grandes rocas para proteger el acantilado y la carretera, una intervención que la ciudad busca completar ante la posibilidad de condiciones fuertes de El Niño.
Playas erosionadas dejan menos defensa frente a las tormentas
El Nino and a very active Pacific hurricane season are bringing significant coastal erosion to the Southern California coastline, with experts warning it could get even worse this winter. https://t.co/3ItMh3TjPT pic.twitter.com/gSfmZEzbIN
— ABC News (@ABC) September 19, 2026
Segun abcnews el problema va más allá de una carretera: cuando una playa pierde grandes cantidades de arena, disminuye la barrera natural que absorbe la energía del oleaje antes de que alcance viviendas, malecones, acantilados e infraestructura.
Esto adquiere relevancia después de episodios recientes de fuerte oleaje que han afectado distintos puntos del sur de California, dejando algunas comunidades frente a un invierno con menos arena disponible para amortiguar futuras tormentas.
El Niño también puede favorecer niveles del mar temporalmente más elevados en la costa oeste. NOAA está siguiendo las ondas Kelvin y otras señales oceánicas asociadas al fenómeno mientras avanzan hacia la región.
NASA ya había observado durante 2026 grandes pulsos de agua cálida desplazándose hacia el este del Pacífico, mientras datos satelitales confirmaron posteriormente que El Niño estaba en marcha y fortaleciéndose.
¿Qué podría ocurrir en California durante el invierno 2026-27?
El riesgo costero surge de la combinación de varios factores: playas estrechas por la erosión, oleaje intenso, niveles elevados del agua y tormentas que pueden producir lluvias capaces de aumentar la inestabilidad de acantilados y laderas.
Una sucesión de tormentas sería especialmente problemática porque una primera marejada puede retirar arena y reducir las defensas naturales, dejando la misma zona más expuesta ante el siguiente episodio de oleaje.
Sin embargo, un El Niño intenso no garantiza automáticamente inundaciones o lluvias extremas en cada comunidad. La ubicación y trayectoria de las tormentas, las mareas y las condiciones locales determinarán finalmente dónde se concentran los impactos.
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Por ahora, ciudades como Carlsbad están actuando antes del invierno. La emergencia permite acelerar permisos y trabajos destinados a proteger infraestructura costera mientras las autoridades continúan siguiendo la evolución del océano y del clima.
Lo esencial para residentes de la costa de California
Algunas playas y acantilados llegan al próximo invierno después de episodios de erosión, lo que puede reducir su capacidad natural para proteger viviendas, carreteras y otras infraestructuras frente al oleaje.
NOAA estima una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-27.
El riesgo aumenta cuando oleaje fuerte, mareas altas, niveles elevados del océano y tormentas coinciden sobre playas previamente erosionadas. El impacto final dependerá de cuándo y dónde se produzcan esas condiciones.
Quienes viven cerca de playas, acantilados o zonas históricamente inundables pueden seguir las alertas meteorológicas y avisos de evacuación locales, identificar rutas seguras y evitar playas, malecones y bordes de acantilados durante episodios de fuerte oleaje.