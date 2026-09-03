El Niño se vuelve “gigante”: ONU advierte que podría ser el más fuerte jamás registrado

El fenómeno de El Niño que se desarrolla este año está alcanzando una intensidad extraordinaria y podría convertirse en el más fuerte del que se tenga registro, según una nueva advertencia de Naciones Unidas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y se espera que alcance una intensidad “muy fuerte” hacia finales de 2026.

Las nuevas proyecciones sitúan cerca del 100% la probabilidad de que El Niño permanezca activo hasta febrero de 2027.

De acuerdo con la información divulgada, la OMM nunca había presentado un pronóstico tan contundente sobre la persistencia de este fenómeno climático.

ONU advierte sobre un El Niño fuera de escala

“El Niño está aumentando de tamaño ante nuestros ojos”, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El funcionario señaló que las condiciones actuales están llevando al planeta hacia un escenario climático sin precedentes.

El Niño ocurre cuando las aguas del océano Pacífico central y oriental, cerca del ecuador, registran un calentamiento anormal.

Este patrón suele presentarse cada tres o cuatro años y puede alterar considerablemente las temperaturas y las precipitaciones alrededor del mundo.