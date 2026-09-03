El Niño se vuelve “gigante”: ONU advierte que podría ser el más fuerte jamás registrado
Publicado el03/09/2026 a las 18:04
El fenómeno de El Niño que se desarrolla este año está alcanzando una intensidad extraordinaria y podría convertirse en el más fuerte del que se tenga registro, según una nueva advertencia de Naciones Unidas.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y se espera que alcance una intensidad “muy fuerte” hacia finales de 2026.
Las nuevas proyecciones sitúan cerca del 100% la probabilidad de que El Niño permanezca activo hasta febrero de 2027.
De acuerdo con la información divulgada, la OMM nunca había presentado un pronóstico tan contundente sobre la persistencia de este fenómeno climático.
ONU advierte sobre un El Niño fuera de escala
“El Niño está aumentando de tamaño ante nuestros ojos”, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
El funcionario señaló que las condiciones actuales están llevando al planeta hacia un escenario climático sin precedentes.
El Niño ocurre cuando las aguas del océano Pacífico central y oriental, cerca del ecuador, registran un calentamiento anormal.
Este patrón suele presentarse cada tres o cuatro años y puede alterar considerablemente las temperaturas y las precipitaciones alrededor del mundo.
Temperaturas del océano preocupan a los expertos
Uno de los principales factores detrás de la advertencia es el fuerte calentamiento que ya se registra en el océano Pacífico.
Las temperaturas de la superficie del mar se encuentran muy por encima de los valores promedio y continúan aumentando.
Pero las anomalías no están únicamente en la superficie.
Durante julio y principios de agosto, algunas zonas registraron temperaturas bajo la superficie del océano superiores en más de 8 grados Celsius —unos 14.4 grados Fahrenheit— al promedio.
La combinación del calentamiento superficial y submarino ofrece condiciones favorables para que El Niño continúe fortaleciéndose durante los próximos meses.
Podría ser el El Niño más fuerte registrado
La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que la evolución actual podría superar cualquier episodio observado desde que existen los sistemas modernos de monitoreo.
“Si esta trayectoria continúa, podría ser más fuerte que cualquier otro desde que comenzó nuestro monitoreo”, explicó.
Según Saulo, el fenómeno podría quedar literalmente fuera de las escalas utilizadas durante las últimas cuatro décadas.
¿Qué podría provocar El Niño?
Entre septiembre y noviembre, los meteorólogos esperan temperaturas superiores a lo normal en prácticamente toda la superficie del planeta.
Las precipitaciones también están comenzando a mostrar el comportamiento característico asociado con El Niño.
Esto podría traducirse en mayores probabilidades de lluvias intensas e inundaciones en determinadas regiones, mientras otras podrían enfrentar sequías.
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La OMM advierte que las consecuencias podrían intensificarse a medida que el fenómeno gane fuerza.
“El Niño tiene el potencial de asestar un golpe masivo a comunidades y economías de todo el mundo”, señaló Saulo.
La funcionaria agregó que ya se están observando daños provocados por inundaciones y sequías y que estos impactos podrían aumentar durante los próximos