“Me queda poco tiempo en los escenarios”: El Mimoso anuncia su retiro tras más de tres décadas de carrera
El Mimoso anuncia su retiro Última gira dos años Prioriza familia y tiempo Luis Antonio López, conocido artísticamente como “El Mimoso”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su etapa en los escenarios está por concluir. El cantante sinaloense, quien formó parte de “La Madre de Todas las Bandas”, El Recodo, confirmó que ya tomó […]
Publicado el06/05/2026 a las 11:39
- El Mimoso anuncia su retiro
- Última gira dos años
- Prioriza familia y tiempo
Luis Antonio López, conocido artísticamente como “El Mimoso”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su etapa en los escenarios está por concluir.
El cantante sinaloense, quien formó parte de “La Madre de Todas las Bandas”, El Recodo, confirmó que ya tomó la decisión de retirarse de las presentaciones en vivo.
El anuncio lo hizo durante su participación en el Foro de las Estrellas de la Feria Internacional de San Marcos.
Ahí, frente a medios de comunicación y su público, compartió la razón personal que lo llevó a dar este paso.
“Ya tomé la decisión”
Antes de subir al escenario para interpretar sus éxitos, el intérprete habló con la prensa sobre su futuro profesional.
Con total firmeza expresó: “Me queda poco tiempo en los escenarios y la gente se sorprende pero yo ya tomé la decisión de retirarme de los escenario”.
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El cantante dejó claro que su determinación es seria y está basada en una reflexión profunda tras más de 33 años en la música.
“Lo mío va con toda la seriedad y toda la humildad, llevó más de 33 años en la música”, añadió.
La fuerte razón detrás del retiro
El motivo principal, según explicó, es la necesidad de recuperar tiempo personal y familiar.
“Quiero ser una persona normal, quiero viajar, quiero disfrutar con mi hijo”, compartió ante los medios.
También habló del ritmo intenso que implica su carrera, con viajes constantes y jornadas largas.
“A veces es difícil cuando te subes a un avión a viajar, luego a un escenario y tantas y tantas horas”, confesó.
No se despide de la música
A pesar del anuncio, El Mimoso dejó claro que no abandonará por completo su vínculo con la industria.
“Eso no quiere decir que si yo me retiro de los escenarios, me retiro de la música”, explicó.
El artista puntualizó que continuará grabando y produciendo nuevos temas para su público.
“Yo solamente me retiro de los escenarios pero seguiré haciendo música”, afirmó.
Una gira de despedida planeada
Lejos de retirarse de manera abrupta, el cantante prepara una despedida a la altura de su trayectoria. Reveló que realizará una última gira que se extenderá durante dos años para visitar distintas ciudades.
“Vamos a hacer una última gira, va a ser de 2 años”, detalló al hablar de su plan de retiro.
“Cómo que irme de la noche a la mañana sería grosero y no valorar el cariño que el público me tiene y yo entré por la puerta grande y por la puerta grande salgo”, concluyó.
Con este anuncio, El Mimoso marca el inicio del cierre de una etapa que ha estado marcada por éxitos, escenarios llenos y el respaldo constante de sus seguidores, señaló ‘El Heraldo de México‘.