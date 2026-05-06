El Mimoso anuncia su retiro

Última gira dos años

Prioriza familia y tiempo

Luis Antonio López, conocido artísticamente como “El Mimoso”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su etapa en los escenarios está por concluir.

El cantante sinaloense, quien formó parte de “La Madre de Todas las Bandas”, El Recodo, confirmó que ya tomó la decisión de retirarse de las presentaciones en vivo.

El anuncio lo hizo durante su participación en el Foro de las Estrellas de la Feria Internacional de San Marcos.

Ahí, frente a medios de comunicación y su público, compartió la razón personal que lo llevó a dar este paso.

“Ya tomé la decisión”

Antes de subir al escenario para interpretar sus éxitos, el intérprete habló con la prensa sobre su futuro profesional.