El Mayo Zambada acepta cadena perpetua en EE.UU. y busca evitar una prisión de máxima seguridad
Publicado el07/07/2026 a las 07:05
- Mayo Zambada acepta cadena perpetua
- Busca atención médica
- Sentencia será en julio
Ismael «El Mayo» Zambada dio un paso definitivo en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos al aceptar que la condena que le corresponde es la cadena perpetua, una decisión que deja en manos del juez únicamente los detalles sobre las condiciones en las que cumplirá la sentencia.
La postura fue comunicada mediante un escrito presentado por su equipo legal ante un tribunal federal de Nueva York, donde además se solicita que el histórico líder del Cártel de Sinaloa no sea enviado a una prisión de máxima seguridad debido a su edad y a las condiciones médicas que enfrenta.
La defensa sostiene que el acusado siempre tuvo claro que declararse culpable implicaría pasar el resto de su vida en prisión y que nunca buscó negociar una condena menor ni modificar el castigo establecido por la legislación estadounidense.
Ahora la atención del caso se concentra en la audiencia programada para el próximo 20 de julio, cuando el juez Brian M. Cogan deberá emitir la sentencia definitiva y recomendar el centro penitenciario donde permanecerá el narcotraficante mexicano.
La defensa asegura que nunca buscó reducir la condena
Los abogados de Zambada entregaron una carta al tribunal para explicar que su cliente aceptó plenamente las consecuencias legales derivadas de su declaración de culpabilidad.
En el documento afirman que el acusado comprendió desde el principio que la pena prevista para los delitos imputados era la cadena perpetua y que no pretende obtener un castigo inferior.
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También señalan que, desde que llegó a territorio estadounidense, evitó presentar recursos o estrategias legales destinadas a retrasar el procedimiento judicial.
Según la defensa, esa actitud permitió agilizar el caso, reducir tiempos procesales y evitar un juicio prolongado que hubiera requerido mayores recursos del sistema de justicia federal.
El Mayo Zambada descarta colaborar con las autoridades
Uno de los aspectos que más llama la atención del escrito es que la defensa deja claro que el acusado no brindó información a las autoridades estadounidenses para obtener beneficios.
Los abogados sostienen que Zambada no ofreció «asistencia sustancial» durante la investigación y que tampoco tiene previsto hacerlo en el futuro para buscar una reducción de su condena.
En lugar de solicitar ventajas judiciales, el equipo legal pidió que el comportamiento mostrado durante el proceso sea considerado al momento de definir el tipo de prisión donde permanecerá.
La petición también incluye que las autoridades penitenciarias garanticen atención médica adecuada debido a la edad del acusado, quien actualmente tiene 77 años.
La sentencia marcará el cierre de uno de los casos más relevantes
Durante décadas, Ismael «El Mayo» Zambada fue considerado una de las principales figuras del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses.
Su declaración de culpabilidad, realizada en agosto de 2025, abarcó diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, cerrando la posibilidad de un juicio público.
El proceso judicial avanzó después de su captura el 25 de julio de 2024, cuando fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, tras arribar en una aeronave privada a un aeropuerto de Nuevo México.
Aquella detención puso fin a décadas de operaciones clandestinas del histórico capo sinaloense y abrió una nueva etapa para las investigaciones sobre la estructura del Cártel de Sinaloa y el futuro de uno de los casos más emblemáticos contra el narcotráfico en Estados Unidos.
El juez definirá dónde cumplirá el resto de su vida
La audiencia prevista para el 20 de julio representa el último paso formal del proceso antes de que la condena quede firme.
Será entonces cuando el juez Brian M. Cogan determine oficialmente la sentencia y emita una recomendación al Buró Federal de Prisiones sobre el establecimiento donde Zambada permanecerá recluido.
Aunque la cadena perpetua ya es aceptada por la defensa, el lugar de reclusión sigue siendo uno de los puntos más relevantes para el acusado, especialmente por su edad y estado de salud.
La resolución pondrá punto final a un proceso que marcó el cierre de la carrera criminal de uno de los personajes más influyentes del narcotráfico mexicano y definirá las condiciones bajo las cuales cumplirá el resto de su vida en prisión, según ‘EFE’ y ‘CNN‘.