El Mayo Zambada acepta cadena perpetua en EE.UU. y busca evitar una prisión de máxima seguridad

Mayo Zambada acepta cadena perpetua

Busca atención médica

Sentencia será en julio

Ismael «El Mayo» Zambada dio un paso definitivo en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos al aceptar que la condena que le corresponde es la cadena perpetua, una decisión que deja en manos del juez únicamente los detalles sobre las condiciones en las que cumplirá la sentencia.

La postura fue comunicada mediante un escrito presentado por su equipo legal ante un tribunal federal de Nueva York, donde además se solicita que el histórico líder del Cártel de Sinaloa no sea enviado a una prisión de máxima seguridad debido a su edad y a las condiciones médicas que enfrenta.

La defensa sostiene que el acusado siempre tuvo claro que declararse culpable implicaría pasar el resto de su vida en prisión y que nunca buscó negociar una condena menor ni modificar el castigo establecido por la legislación estadounidense.

Ahora la atención del caso se concentra en la audiencia programada para el próximo 20 de julio, cuando el juez Brian M. Cogan deberá emitir la sentencia definitiva y recomendar el centro penitenciario donde permanecerá el narcotraficante mexicano.

La defensa asegura que nunca buscó reducir la condena

Los abogados de Zambada entregaron una carta al tribunal para explicar que su cliente aceptó plenamente las consecuencias legales derivadas de su declaración de culpabilidad.

En el documento afirman que el acusado comprendió desde el principio que la pena prevista para los delitos imputados era la cadena perpetua y que no pretende obtener un castigo inferior.

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También señalan que, desde que llegó a territorio estadounidense, evitó presentar recursos o estrategias legales destinadas a retrasar el procedimiento judicial.

Según la defensa, esa actitud permitió agilizar el caso, reducir tiempos procesales y evitar un juicio prolongado que hubiera requerido mayores recursos del sistema de justicia federal.