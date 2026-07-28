El huracán Genevieve alcanza categoría 5 y pone en alerta al Pacífico: ¿qué zonas podrían sentir sus efectos?
Publicado el28/07/2026 a las 10:21
- Genevieve alcanza categoría 5
- Oleaje afectará varias costas
- Fausto sigue hacia Hawái
La actividad ciclónica en el océano Pacífico continúa acelerándose con la evolución de varios sistemas tropicales, encabezados por el huracán Genevieve, que se convirtió en el primer ciclón de categoría 5 de la temporada 2026.
Aunque el fenómeno permanece lejos de tierra firme, su intensidad lo ha colocado entre los huracanes más poderosos registrados este año en las aguas que rodean América del Norte y Centroamérica.
Los especialistas ya habían anticipado una temporada especialmente activa debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, cuyas aguas más cálidas favorecen la formación y rápida intensificación de tormentas tropicales y huracanes.
Este escenario ha mantenido bajo vigilancia no solo las costas mexicanas, sino también amplias zonas del Pacífico central, donde otros sistemas comienzan a influir sobre las condiciones marítimas.
Genevieve se fortaleció en tiempo récord
Genevieve se originó como una depresión tropical el 24 de julio en aguas abiertas del Pacífico oriental y, en cuestión de horas, evolucionó a tormenta tropical antes de convertirse en huracán al día siguiente.
Durante el fin de semana experimentó una rápida intensificación que elevó sus vientos sostenidos hasta los 257 kilómetros por hora, alcanzando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.
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«Si bien el huracán Genevieve, de gran intensidad y ubicado en el Pacífico oriental, no representa una amenaza directa para tierra firme, se ha convertido en el huracán más poderoso en las aguas que rodean América del Norte y Central este año y en el primer huracán de categoría 5 desde Kristy en 2024», explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.
Para el martes, Genevieve había perdido ligeramente fuerza y regresó a la categoría 4 con vientos cercanos a los 225 kilómetros por hora, aunque continúa siendo un sistema extremadamente poderoso mientras avanza hacia el noroeste.
El oleaje llegará a México y California
Los pronósticos indican que el huracán comenzará un debilitamiento gradual durante la segunda mitad de la semana debido a procesos naturales, entre ellos los ciclos de reemplazo de la pared del ojo, comunes en ciclones de gran intensidad.
Sin embargo, los meteorólogos advierten que el tamaño del sistema permitirá que su energía se propague a cientos de kilómetros del centro, generando oleaje elevado incluso lejos de su trayectoria.
Las costas occidentales de México y parte de California podrían experimentar fuertes rompientes, corrientes de resaca y condiciones peligrosas para pequeñas embarcaciones y personas que ingresen al mar.
Aunque no se esperan impactos directos por viento o lluvia asociados al núcleo del huracán, las autoridades recomiendan seguir los avisos marítimos, ya que el oleaje suele representar uno de los mayores riesgos durante este tipo de fenómenos.
Fausto y Dolphin mantienen bajo vigilancia al Pacífico central
Mientras Genevieve concentra la mayor atención, el huracán Fausto continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se prevé que pase al norte de Hawái durante esta semana sin afectar directamente al archipiélago.
«Fausto, que se convirtió en huracán la semana pasada frente a la costa de México, se ha desplazado durante días siguiendo una trayectoria general de oeste a oeste-noroeste», señaló Alex DaSilva al explicar el comportamiento del sistema.
El especialista añadió que «esa es prácticamente la única manera en que algunas zonas de Hawái podrían recibir algo de lluvia de Fausto. Pero cualquier problema derivado de inundaciones repentinas sería extremadamente aislado», al referirse a la humedad que podría desprenderse del ciclón.
Al mismo tiempo, el tifón Dolphin continúa fortaleciéndose al norte de las Islas Marshall y podría evolucionar a supertifón en los próximos días, una situación que confirma que el Pacífico atraviesa uno de los periodos de mayor actividad ciclónica de los últimos años y que seguirá siendo vigilado de cerca por los servicios meteorológicos internacionales, según ‘AccuWeather‘.