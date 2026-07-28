El huracán Genevieve alcanza categoría 5 y pone en alerta al Pacífico: ¿qué zonas podrían sentir sus efectos?

Genevieve alcanza categoría 5

Oleaje afectará varias costas

Fausto sigue hacia Hawái

La actividad ciclónica en el océano Pacífico continúa acelerándose con la evolución de varios sistemas tropicales, encabezados por el huracán Genevieve, que se convirtió en el primer ciclón de categoría 5 de la temporada 2026.

Aunque el fenómeno permanece lejos de tierra firme, su intensidad lo ha colocado entre los huracanes más poderosos registrados este año en las aguas que rodean América del Norte y Centroamérica.

Los especialistas ya habían anticipado una temporada especialmente activa debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, cuyas aguas más cálidas favorecen la formación y rápida intensificación de tormentas tropicales y huracanes.

Este escenario ha mantenido bajo vigilancia no solo las costas mexicanas, sino también amplias zonas del Pacífico central, donde otros sistemas comienzan a influir sobre las condiciones marítimas.

Genevieve se fortaleció en tiempo récord

Genevieve se originó como una depresión tropical el 24 de julio en aguas abiertas del Pacífico oriental y, en cuestión de horas, evolucionó a tormenta tropical antes de convertirse en huracán al día siguiente.

Durante el fin de semana experimentó una rápida intensificación que elevó sus vientos sostenidos hasta los 257 kilómetros por hora, alcanzando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

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«Si bien el huracán Genevieve, de gran intensidad y ubicado en el Pacífico oriental, no representa una amenaza directa para tierra firme, se ha convertido en el huracán más poderoso en las aguas que rodean América del Norte y Central este año y en el primer huracán de categoría 5 desde Kristy en 2024», explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Para el martes, Genevieve había perdido ligeramente fuerza y regresó a la categoría 4 con vientos cercanos a los 225 kilómetros por hora, aunque continúa siendo un sistema extremadamente poderoso mientras avanza hacia el noroeste.