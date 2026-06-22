“Él ganó, ¡GRANDE!”: Trump celebra triunfo de De la Espriella y Rubio promete trabajar sobre inmigración ilegal
Publicado el21/06/2026 a las 18:49
- Trump celebra triunfo colombiano
- Rubio promete cooperación bilateral
- Migración y seguridad prioritarias
La reacción de Washington no tardó en llegar tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su disposición para trabajar con el futuro gobierno en temas de seguridad, migración y comercio.
Según el conteo preliminar divulgado por las autoridades electorales colombianas, De la Espriella logró imponerse por un estrecho margen sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda, consolidando una victoria que rápidamente recibió respaldo desde la Casa Blanca.
Trump presume su respaldo al candidato colombiano tras conocerse los resultados
A través de su red social Truth Social, Trump compartió una publicación relacionada con los resultados preliminares y acompañó el mensaje con una frase breve pero contundente:
“Él ganó, ¡GRANDE!”.
La publicación hacía referencia a los datos que ubicaban a De la Espriella por delante de Iván Cepeda en el conteo de votos.
Poco antes de la reacción del mandatario estadounidense, el propio político colombiano aseguró que había sostenido una conversación telefónica con Trump.
“Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria”, dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.
Durante la campaña, Trump había manifestado abiertamente su apoyo al candidato colombiano y llegó a describirlo como un líder “inteligente, fuerte y decidido”.
Según el presidente estadounidense, De la Espriella representa una alternativa frente a lo que considera la “izquierda radical”, postura que vinculó con la candidatura de Iván Cepeda y la continuidad de las políticas impulsadas por el presidente saliente Gustavo Petro.
Marco Rubio destaca seguridad, migración y comercio como prioridades comunes
El respaldo de Washington también quedó reflejado en las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.
A través de su cuenta de X, Rubio informó que habló por teléfono con De la Espriella para felicitarlo por los resultados obtenidos en la jornada electoral.
“La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos”, declaró Rubio.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que confía en una etapa de fortalecimiento de la relación bilateral.
“Los mejores días de Colombia están por venir”, vaticinó Rubio.
Las declaraciones muestran cuáles podrían ser algunos de los temas prioritarios en la agenda entre ambos gobiernos una vez se concrete la transición presidencial.
De la Espriella promete mantener una relación cercana con Estados Unidos
Durante la campaña electoral, Abelardo de la Espriella defendió una estrecha cooperación con Estados Unidos y calificó al país norteamericano como un aliado clave para enfrentar diversos desafíos de seguridad.
El político sostuvo que Washington es un socio “determinante para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia”.
Asimismo, prometió que, en un eventual gobierno encabezado por él, la relación comercial con Estados Unidos tendría un papel prioritario.
Estas posiciones coinciden con varios de los temas destacados por Trump y Rubio tras conocerse los resultados preliminares.
El ajustado resultado electoral marca el inicio de una nueva etapa política
Con el 99,98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 %.
Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 12,7 millones de sufragios, correspondientes al 48,70 %.
La estrecha diferencia refleja una elección altamente competitiva que mantuvo la atención tanto dentro como fuera de Colombia.
Mientras avanzan los procesos oficiales posteriores a la jornada electoral, las primeras reacciones desde Washington dejan ver el interés de la Administración Trump por consolidar una relación cercana con el gobierno entrante y avanzar en temas relacionados con seguridad, inmigración y cooperación económica.
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FUENTE: EFE