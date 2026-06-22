“Él ganó, ¡GRANDE!”: Trump celebra triunfo de De la Espriella y Rubio promete trabajar sobre inmigración ilegal

Trump celebra triunfo colombiano

Rubio promete cooperación bilateral

Migración y seguridad prioritarias

La reacción de Washington no tardó en llegar tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su disposición para trabajar con el futuro gobierno en temas de seguridad, migración y comercio.

Según el conteo preliminar divulgado por las autoridades electorales colombianas, De la Espriella logró imponerse por un estrecho margen sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda, consolidando una victoria que rápidamente recibió respaldo desde la Casa Blanca.

Trump presume su respaldo al candidato colombiano tras conocerse los resultados

A través de su red social Truth Social, Trump compartió una publicación relacionada con los resultados preliminares y acompañó el mensaje con una frase breve pero contundente:

“Él ganó, ¡GRANDE!”.

La publicación hacía referencia a los datos que ubicaban a De la Espriella por delante de Iván Cepeda en el conteo de votos.

Poco antes de la reacción del mandatario estadounidense, el propio político colombiano aseguró que había sostenido una conversación telefónica con Trump.

“Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria”, dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

Durante la campaña, Trump había manifestado abiertamente su apoyo al candidato colombiano y llegó a describirlo como un líder “inteligente, fuerte y decidido”.

Según el presidente estadounidense, De la Espriella representa una alternativa frente a lo que considera la “izquierda radical”, postura que vinculó con la candidatura de Iván Cepeda y la continuidad de las políticas impulsadas por el presidente saliente Gustavo Petro.