USCIS aprueba proyecto de visas EB-5 para obtener la green card

Proyecto EB-5 recibe aprobación de USCIS en Montana y abre una nueva oportunidad para inversionistas extranjeros que buscan la residencia.

USCIS aprueba proyecto EB-5

Abren nueva fase EB-5

Green card para inversionistas El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprobó oficialmente el proyecto rural EB-5 Alpine 93/40, ubicado en Whitefish, Montana. La decisión permitió la apertura de la Fase II de la oferta EB-5, dirigida a inversionistas extranjeros que buscan una vía hacia la residencia permanente en Estados Unidos. USCIS aprueba proyecto EB-5 en Montana US Visa Bulletin July 2026 update: EB-2 unavailable for Indians, EB-1 retrogresses, EB-5 unreserved closes #GreenCard #H1Bhttps://t.co/akyoLkc5zQ — News9 (@News9Tweets) June 19, 2026 La aprobación llegó mediante la certificación I-956F, un paso que valida aspectos clave de la iniciativa, incluyendo su plan de negocios, la estructura de capital y las proyecciones de creación de empleo. De acuerdo con un comunicado de US Immigration Fund (USIF) difundido por Business Wire, el desarrollo consiste en un complejo residencial y hotelero diseñado para atender la creciente demanda de propiedades inmobiliarias y alojamientos de lujo. El proyecto es administrado por USIF, un centro regional del programa EB-5 que ofrece a empresarios internacionales la posibilidad de acceder a la residencia permanente mediante inversiones elegibles.

Proyecto supera los requisitos de creación de empleo US July 2026 Visa Bulletin: EB-2, EB-5 close for Indians; Here’s what changes for family-based Green Card queuers https://t.co/LgZWmhnRQI — Business Today (@business_today) June 19, 2026 Según la información difundida por la compañía, Alpine 93/40 tendría la capacidad de generar más de 483 empleos, según La Nación. La cifra representa un margen de creación laboral del 27% por encima del mínimo exigido para los inversionistas del programa EB-5. TE PUEDE INTERESAR: Trump propone cambiar el nombre de ICE en su cuenta de Truth Social Actualmente, la oferta contempla la participación de 38 inversionistas y mantiene un número limitado de espacios disponibles. Además, al estar ubicado en un Área de Empleo Seleccionada (TEA) de carácter rural, los solicitantes pueden acceder al procesamiento prioritario establecido por la Ley de Integridad y Reforma EB-5 de 2022. Los responsables del proyecto también informaron sobre el avance de la construcción. La Fase I comenzó en junio de 2025 y registra un progreso superior al 59%. La fecha estimada para su finalización sustancial es el 15 de diciembre de 2026. Por su parte, la Fase II está programada para iniciar durante el cuarto trimestre de 2026.

Fecha clave para quienes buscan protección de derechos adquiridos Los directivos señalaron que los empresarios extranjeros interesados deben comunicarse con USIF para obtener información detallada sobre el proceso y asegurar uno de los cupos disponibles. También destacaron la importancia de presentar la solicitud ante USCIS antes del 30 de septiembre. Esa fecha fue establecida como límite para acceder a la protección conocida como “derechos adquiridos”. Según la firma de abogados Offit Kurman, quienes presenten sus solicitudes antes de esa fecha mantendrán la garantía de que USCIS procese sus casos incluso si el Programa de Centros Regionales EB-5 expirara en el futuro. Por ese motivo, los especialistas consideran que se trata del momento más seguro para iniciar el trámite. Actualmente, el Programa de Centros Regionales EB-5 se encuentra autorizado hasta el 30 de septiembre de 2027. Sin embargo, las solicitudes presentadas entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 no cuentan con la misma protección garantizada.