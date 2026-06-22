El estadio que le planta cara a los precios del Mundial

Mientras gran parte de los aficionados se quejan por los elevados precios en las sedes del Mundial 2026, Atlanta se ha convertido en una agradable excepción.

El hogar de Atlanta Falcons y Atlanta United FC está dando de qué hablar gracias a una política de precios que parece ir contra la corriente de los grandes eventos deportivos.

Un hot dog por solo $2

En el Mercedes-Benz Stadium, un hot dog cuesta apenas dos dólares, una cifra que ha sorprendido a miles de visitantes que llegaron preparados para pagar mucho más.

La diferencia es notable si se compara con otras sedes del Mundial, donde una hamburguesa con papas puede superar los 24 dólares y algunas bebidas alcanzan precios cercanos a los 11 dólares.

La visión de Arthur Blank

La razón detrás de estos precios se encuentra en la filosofía impulsada por Arthur Blank, propietario de los Falcons y Atlanta United.

Hace años decidió implementar una estrategia enfocada en mantener alimentos y bebidas a precios razonables para los aficionados, convencido de que asistir a un evento deportivo no debía convertirse en un gasto excesivo.