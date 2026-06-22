El estadio que le planta cara a los precios del Mundial
Mientras gran parte de los aficionados se quejan por los elevados precios en las sedes del Mundial 2026, Atlanta se ha convertido en una agradable excepción. El hogar de Atlanta Falcons y Atlanta United FC está dando de qué hablar gracias a una política de precios que parece ir contra la corriente de los grandes […]
Publicado el22/06/2026 a las 05:31
Mientras gran parte de los aficionados se quejan por los elevados precios en las sedes del Mundial 2026, Atlanta se ha convertido en una agradable excepción.
El hogar de Atlanta Falcons y Atlanta United FC está dando de qué hablar gracias a una política de precios que parece ir contra la corriente de los grandes eventos deportivos.
Un hot dog por solo $2
En el Mercedes-Benz Stadium, un hot dog cuesta apenas dos dólares, una cifra que ha sorprendido a miles de visitantes que llegaron preparados para pagar mucho más.
La diferencia es notable si se compara con otras sedes del Mundial, donde una hamburguesa con papas puede superar los 24 dólares y algunas bebidas alcanzan precios cercanos a los 11 dólares.
La visión de Arthur Blank
La razón detrás de estos precios se encuentra en la filosofía impulsada por Arthur Blank, propietario de los Falcons y Atlanta United.
Hace años decidió implementar una estrategia enfocada en mantener alimentos y bebidas a precios razonables para los aficionados, convencido de que asistir a un evento deportivo no debía convertirse en un gasto excesivo.
Gracias a esa política, el Mercedes-Benz Stadium continúa ofreciendo algunos de los precios más bajos de Estados Unidos, incluso durante eventos de la magnitud de una Copa del Mundo.
Los aficionados lo celebran
La iniciativa ha sido ampliamente elogiada por los asistentes al torneo.
Muchos visitantes han destacado que Atlanta ofrece una experiencia más amigable para el bolsillo en comparación con otras ciudades sede, donde los costos dentro de los estadios han generado numerosas críticas.
El debate continúa
Los elevados precios del Mundial 2026 no solo han generado molestias entre los aficionados, sino que también han abierto discusiones sobre posibles regulaciones para evitar costos excesivos dentro de los recintos deportivos.
Mientras ese debate continúa, Atlanta sigue destacando como uno de los ejemplos más llamativos del torneo.
En una Copa del Mundo donde los boletos, hoteles y alimentos han sido motivo de controversia, el Mercedes-Benz Stadium demuestra que todavía es posible disfrutar un partido mundialista sin gastar una fortuna en comida.
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