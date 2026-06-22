¡Egipto remonta ante Nueva Zelanda y es líder!

Egipto ya hace historia en el Mundial 2026.

La selección africana logró una remontada clave ante Nueva Zelanda y, con su primera victoria en la Copa del Mundo, se coloca como líder en solitario de su grupo.

El triunfo no solo representa la primera victoria mundialista para Egipto, sino que lo posiciona como líder con cuatro puntos y con ventaja de cara a la clasificación.

Una remontada que cambia todo

El partido comenzó cuesta arriba.

Nueva Zelanda golpeó primero con un gol de Finn Surman tras un tiro de esquina, adelantándose en el marcador y complicando el panorama para los africanos antes del descanso.

Sin embargo, el segundo tiempo fue completamente distinto.

Zico inicia la reacción