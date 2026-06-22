¡Egipto remonta ante Nueva Zelanda y es líder!
Publicado el21/06/2026 a las 18:28
Egipto ya hace historia en el Mundial 2026.
La selección africana logró una remontada clave ante Nueva Zelanda y, con su primera victoria en la Copa del Mundo, se coloca como líder en solitario de su grupo.
El triunfo no solo representa la primera victoria mundialista para Egipto, sino que lo posiciona como líder con cuatro puntos y con ventaja de cara a la clasificación.
Una remontada que cambia todo
El partido comenzó cuesta arriba.
Nueva Zelanda golpeó primero con un gol de Finn Surman tras un tiro de esquina, adelantándose en el marcador y complicando el panorama para los africanos antes del descanso.
Sin embargo, el segundo tiempo fue completamente distinto.
Zico inicia la reacción
Egipto salió con otra intensidad tras el descanso.
El empate llegó con un cabezazo de Mostafa Zico, que aprovechó un centro preciso para devolverle vida al equipo. A partir de ese momento, el dominio fue absoluto.
Salah lidera la remontada
El momento clave llegó pocos minutos después.
Mohamed Salah apareció con una gran combinación dentro del área para marcar el 2-1 con un remate colocado, reflejando su jerarquía en el momento más importante del partido.
Trezeguet sentencia el partido
Egipto no bajó el ritmo.
El tercer gol llegó nuevamente desde un tiro de esquina, con un remate de Trezeguet que prácticamente selló la victoria y confirmó la superioridad del equipo africano en el complemento.
Egipto toma el liderato del grupo
Con este resultado, Egipto queda como líder en solitario con cuatro puntos.
Bélgica e Irán se ubican con dos unidades, mientras que Nueva Zelanda cierra con uno, dejando el grupo completamente abierto de cara a la última jornada.
Las estadísticas reflejan el control egipcio.
Egipto acumuló la mayoría de los disparos y encerró a Nueva Zelanda en su campo durante toda la segunda mitad, mostrando una versión mucho más efectiva que en su debut.
Egipto buscará asegurar su clasificación en la última jornada, ahora con la confianza de haber conseguido su primera victoria y el liderato del grupo.
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