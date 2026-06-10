El Diablito confiesa los secretos de «¿Quién es mejor?» y abre su corazón: «Los latinos somos la clase trabajadora más fuerte»

El Diablito en exclusiva revela detalles de ¿Quién es mejor?, recuerda la historia de su padre en EE.UU. y detalla su trayectoria

Nuevo reality de TelevisaUnivision

Variedad de talentos impresionantes

Adamari López es muy exigente El Diablito. El carismático comediante, actor y conductor Mauricio, mejor conocido en el mundo del espectáculo como «El Diablito», platicó en exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNow. En una conversación íntima que se da en el marco de su participación en Hoy soy el chef de Univisión y celebrando el próximo lanzamiento de su nuevo proyecto televisivo, el creador digital abrió su corazón para hablar de su trayectoria, su vida personal, sus negocios y la profunda empatía que lo une con los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. ¿Cuándo estrena «¿Quién es mejor?» en Estados Unidos y México? El esperado estreno de ¿Quién es mejor?, el innovador reality de TelevisaUnivision conducido por Marie Claire Harp, está programado en México para este domingo 7 de junio a las 9:00 p.m. a través de las pantallas de Las Estrellas. Por su parte, para la comunidad que radica en territorio estadounidense, el show iniciará sus transmisiones de forma oficial el próximo 16 de agosto por la señal de Univisión. Sin embargo, «El Diablito» aclaró que las audiencias no tienen que esperar tanto: «La gente que tenga las Estrellas allá, que hay mucha, nos podrán ver ya a partir de este domingo a las 9 de la noche todos los domingos».

Una dinámica libre de jueces tradicionales A diferencia de otros formatos de competencia, el panel de expertos conformado por Adamari López, Michelle Rodríguez, Jordi Rosado y «El Diablito», no estará presente para evaluar con un rol rígido. «Mira, en realidad no somos jueces, eh, no estamos ahí para juzgar o coachear a ninguno de ellos… Esta es una competencia entre los expertos que somos nosotros y el público, porque al final de cada programa terminamos con un finalista de los expertos y un finalista del público», detalló textualmente. La mecánica implica elegir a ciegas en tres rondas de cuatro talentos distintos: «Nosotros decidimos quién va pasando al escenario sin saber qué talento tienen… Pero si ya decidimos por ese, ya no podemos decidir por los otros, eso ya va para el público. Entonces, pues si ha pasado que hemos nos hemos enamorado de algún acto y el que sigue por el que no daba su peso, pues te sale colgado del techo y dices, ‘No puede ser'». Asimismo, reveló que cuentan con una palanca para activar «El Apagón» si un acto es sumamente deficiente, cancelando el show en el acto. Respecto a trabajar con la presentadora boricua Adamari López, Mauricio confesó: «Con Adamari no la conocía y no sabes qué vez nos llevamos Adamari y yo, ¿eh? Al final yo pensé porque pues ya sabes que ella es un dulcecito, pero no, eh, la chaparrita es es dura, es dura y es exigente. Y justamente con Adamari eh tuvimos mucha química ella y yo, sobre todo al momento de qué nos gustaba y que no nos gustaba».

Detrás del mito: El origen de «El Diablito» y sus inicios Durante la entrevista, el comediante recordó cómo su verdadero nombre, Mauricio, quedó sepultado bajo el apodo que hoy le da identidad y una enorme libertad creativa. El mote nació durante su participación en la telenovela Enamórate, donde compartía créditos con el cantante Yahir. «Por esa telenovela la verdad es que se me quedó el mote y luego cuando hicimos el programa de Motel Diablito, pues dijimos… ‘Pongámosle motel diablito’, ya que no hay, nada más está el Diablito de Derbez, pero no hay como un personaje Diablito», relató. A partir de ahí, el nombre se convirtió en su propia marca comercial: «De ahí se empezó a brandear… porque ya después vino Radio Diablito, Diablito Show, o sea, creo que de alguna manera es un mote que también te da un poco— es bastante permisivo, ¿no? De hacer locuras». Desde su infancia, Mauricio utilizó el humor como una herramienta de supervivencia y reconocimiento familiar. De niño buscaba llamar la atención de su abuela para competir con el favoritismo hacia su hermano Charlie. «Al principio más bien lo usaba como para ganarme a la gente o para que no te chingaran o para ganarte al maestro, ¿no? Eh, como que ahí vas sobreviviendo de niño, ¿no? Usando tus herramientas», confesó. Aunque inicialmente soñaba con ser cantante, la comedia y la herencia de su padre—a quien también le gustaba el humor—lo guiaron hacia los escenarios.

La dolorosa historia de su padre y la conexión con los migrantes Uno de los momentos más emotivos de la charla ocurrió cuando el comediante recordó a su padre, quien al igual que millones de hispanos persiguió el sueño americano, una vivencia que marcó la vida de Mauricio para siempre. «Mi papá se fue y murió allá, de hecho», reveló con sinceridad, explicando que esta dura pérdida lo volvió profundamente empático con la realidad de los indocumentados bajo las administraciones actuales. «Es muy penoso lo que está pasando en este este gobierno ahorita ya en Estados Unidos, la verdad, eh, porque al final pues la verdad, o sea, es admirable eh el trabajo que que hacen los latinos allá en Estados Unidos. Eh, no cabe duda que pues sí, los latinos somos, yo creo que la clase trabajadora más fuerte y pues sí, tengo mucho amor allá», afirmó conmovido. El actor recordó con cariño su etapa en la televisión estadounidense al frente del programa Jalada en Estrella TV, donde descubrió la entrañable fidelidad y nostalgia del público inmigrante hacia los artistas de sus raíces.