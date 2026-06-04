El Centro Presidencial Obama abre como un ambicioso campus cultural de US$ 850 millones

Abre centro de US$850 millones

Reinventa bibliotecas presidenciales

Arte, historia y comunidad

Tras más de una década de planeación y construcción, el Centro Presidencial Obama abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo 19 de junio, coincidiendo con la celebración de Juneteenth, una fecha emblemática en la historia afroestadounidense.

Ubicado en el South Side de Chicago, el complejo representa una de las apuestas culturales y educativas más ambiciosas asociadas a un expresidente de Estados Unidos.

Con una inversión final de US$ 850 millones, el recinto se convirtió en la biblioteca presidencial más costosa de la historia del país, aunque sus impulsores insisten en que se trata de mucho más que una biblioteca tradicional.

La experiencia culmina en la denominada “Sky Room” o Sala del Cielo, un espacio ubicado en la parte más alta del museo desde donde los visitantes pueden observar el lago Michigan y amplias zonas de Chicago mientras reflexionan sobre el legado político de Barack Obama.

Una instalación monumental del artista Idris Khan domina el lugar con palabras tomadas del histórico discurso de Obama en Selma, Alabama, creando una sensación visual de ascenso hacia la luz y el futuro.

El proyecto transforma por completo el concepto de biblioteca presidencial

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Lejos de limitarse a archivos y documentos históricos, el Centro Presidencial Obama fue concebido como un campus de aproximadamente ocho hectáreas diseñado por los arquitectos Tod Williams y Billie Tsien.

El complejo incluye un museo interactivo, espacios para eventos comunitarios, jardines, huertos, una cancha de baloncesto con medidas reglamentarias de la NBA y una nueva sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago.

Previo a la inauguración, Barack Obama participó en diversas actividades promocionales para atraer la atención pública hacia el proyecto.

Entre ellas destacaron una partida de Wordle junto al presentador Stephen Colbert, un intercambio amistoso con la estrella de la NBA Anthony Edwards y una aparición con Mark Hamill, conocido mundialmente por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars.

El edificio principal también ha generado debate por su diseño de granito, que algunos críticos han apodado “Obamalisk” o incluso comparado con la famosa “Estrella de la Muerte”.