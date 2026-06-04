El Centro Presidencial Obama abre como un ambicioso campus cultural de US$ 850 millones
Publicado el04/06/2026 a las 07:56
- Abre centro de US$850 millones
- Reinventa bibliotecas presidenciales
- Arte, historia y comunidad
Tras más de una década de planeación y construcción, el Centro Presidencial Obama abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo 19 de junio, coincidiendo con la celebración de Juneteenth, una fecha emblemática en la historia afroestadounidense.
Ubicado en el South Side de Chicago, el complejo representa una de las apuestas culturales y educativas más ambiciosas asociadas a un expresidente de Estados Unidos.
Con una inversión final de US$ 850 millones, el recinto se convirtió en la biblioteca presidencial más costosa de la historia del país, aunque sus impulsores insisten en que se trata de mucho más que una biblioteca tradicional.
La experiencia culmina en la denominada “Sky Room” o Sala del Cielo, un espacio ubicado en la parte más alta del museo desde donde los visitantes pueden observar el lago Michigan y amplias zonas de Chicago mientras reflexionan sobre el legado político de Barack Obama.
Una instalación monumental del artista Idris Khan domina el lugar con palabras tomadas del histórico discurso de Obama en Selma, Alabama, creando una sensación visual de ascenso hacia la luz y el futuro.
El proyecto transforma por completo el concepto de biblioteca presidencial
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Lejos de limitarse a archivos y documentos históricos, el Centro Presidencial Obama fue concebido como un campus de aproximadamente ocho hectáreas diseñado por los arquitectos Tod Williams y Billie Tsien.
El complejo incluye un museo interactivo, espacios para eventos comunitarios, jardines, huertos, una cancha de baloncesto con medidas reglamentarias de la NBA y una nueva sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago.
Previo a la inauguración, Barack Obama participó en diversas actividades promocionales para atraer la atención pública hacia el proyecto.
Entre ellas destacaron una partida de Wordle junto al presentador Stephen Colbert, un intercambio amistoso con la estrella de la NBA Anthony Edwards y una aparición con Mark Hamill, conocido mundialmente por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars.
El edificio principal también ha generado debate por su diseño de granito, que algunos críticos han apodado “Obamalisk” o incluso comparado con la famosa “Estrella de la Muerte”.
Los arquitectos defienden una obra pensada para durar siglos
Durante los recorridos previos a la apertura oficial, cientos de visitantes, incluidos estudiantes y residentes de la comunidad, comenzaron a explorar las instalaciones.
La arquitecta Billie Tsien aseguró que observar a las personas apropiarse del espacio ha sido una experiencia particularmente emotiva.
“Tienes la sensación de que cuando la gente entra, mira hacia arriba y siente que les pertenece, que es suyo”, afirmó.
Por su parte, Tod Williams restó importancia a los sobrenombres que ha recibido el edificio.
“No me importan los nombres”, afirmó Williams. “Creo que lo único que nos importa es lo que es, lo que hace y lo que será en el futuro”.
Tsien añadió que cada decisión arquitectónica se tomó pensando en la permanencia.
“Lo concebimos como un edificio con una vida útil de 500 años; por ello, cada decisión que se tomó tuvo como objetivo fundamental crear algo que transmitiera una sensación de perdurabilidad y atemporalidad”, añadió Tsien.
El complejo enfrenta críticas por su impacto urbano y ambiental
Aunque el centro promete convertirse en un importante destino cultural, su desarrollo también ha generado controversias.
Diversos grupos expresaron preocupación por posibles efectos de gentrificación en el South Side de Chicago y por la decisión de construir el proyecto dentro del histórico Jackson Park.
La iniciativa derivó en demandas judiciales promovidas por organizaciones ambientalistas que cuestionaban la utilización de terrenos públicos para un proyecto privado.
Las acciones legales fueron finalmente desestimadas.
Sin embargo, la construcción implicó la tala de cientos de árboles y la transformación de espacios históricos del parque, incluido el Jardín de las Mujeres, creado originalmente en 1937.
Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama, defendió la integración del proyecto con la comunidad local.
“Hemos celebrado miles de reuniones comunitarias para garantizar que este complejo se integrara armoniosamente en el tejido urbano, y para asegurar que los residentes de las inmediaciones del centro sintieran un sentido de pertenencia y participaran junto a nosotros en el desarrollo de sus planes”, afirmó.
El museo exhibe objetos históricos y momentos clave de la era Obama
Las galerías permanentes exploran tanto la trayectoria política de Barack Obama como las iniciativas impulsadas por Michelle Obama durante su paso por la Casa Blanca.
Entre las piezas más destacadas se encuentran materiales de campaña, dibujos realizados por niños y el famoso cartel HOPE diseñado por Shepard Fairey.
También se exhiben algunos de los atuendos más emblemáticos de Michelle Obama, incluyendo el conjunto verde dorado diseñado por Isabel Toledo para la ceremonia de investidura de 2009.
Uno de los espacios que más atrae la atención es una réplica a tamaño real del Despacho Oval, donde los visitantes pueden sentarse detrás del escritorio presidencial.
El diseñador de interiores Michael Smith, responsable de la decoración de la Casa Blanca durante la administración Obama, reaccionó emocionado al visitar la reconstrucción.
“No pensé que esto fuera a emocionarme tanto”, comentó.
Las obras de arte convierten al recinto en una referencia cultural
El campus alberga cerca de 30 instalaciones artísticas permanentes creadas específicamente para el lugar.
Participan artistas de renombre como Mark Bradford, Nick Cave, Marie Watt, Martin Puryear, Rashid Johnson y Richard Hunt, entre otros.
Las obras dialogan con temas relacionados con la historia afroamericana, la memoria colectiva, la democracia y la identidad de Chicago.
El reconocido artista Theaster Gates, responsable de una de las intervenciones más importantes del complejo, resumió el espíritu que busca transmitir el proyecto.
“Espero que, cuando la gente acuda al centro, lo haga con el corazón abierto hacia el futuro de la democracia, la imaginación colectiva, la narración compartida y la creencia colectiva”.
Con su apertura oficial, el Centro Presidencial Obama aspira a convertirse en un espacio que combine memoria histórica, participación ciudadana, arte contemporáneo y reflexión sobre el futuro de la democracia estadounidense.
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FUENTE: CNN