El calor extremo colapsa y desata tormentas e inundaciones en EE.UU.
Publicado el05/07/2026 a las 09:01
- Calor desata tormentas en EEUU
- Tormentas e inundaciones severas
- Riesgo climático en aumento
Tras días de temperaturas sofocantes, la cúpula de calor que dominó el centro y este de Estados Unidos comienza a debilitarse, pero su salida está provocando un escenario climático más peligroso.
El cambio no traerá un alivio inmediato, sino una transición marcada por tormentas severas, lluvias intensas y un alto riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones.
Expertos advierten que el ambiente cargado de humedad acumulada durante la ola de calor está alimentando sistemas tormentosos más intensos de lo habitual.
“La transición estará marcada por condiciones climáticas severas”, explicó el meteorólogo Brett Anderson, quien anticipa un periodo complicado en los próximos días.
El colapso de la cúpula de calor activa lluvias extremas
El debilitamiento de este fenómeno atmosférico ya ha dejado lluvias históricas en estados del Medio Oeste, donde algunas zonas registraron acumulaciones extraordinarias en pocas horas.
En Iowa, por ejemplo, se reportaron más de 23 centímetros de lluvia en solo 24 horas, mientras que áreas cercanas a Chicago superaron los 10 centímetros.
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“La atmósfera está saturada de humedad”, detalló Anderson, al explicar por qué el cambio de patrón está generando precipitaciones tan intensas.
Este proceso continuará desplazándose hacia el este, afectando el valle de Ohio, el noreste y la región del Atlántico Medio durante el fin de semana y los días siguientes.
Riesgo elevado de inundaciones y tormentas severas
Los pronósticos indican que las lluvias podrían concentrarse en cortos periodos de tiempo, aumentando el riesgo de desbordamientos y acumulación peligrosa de agua.
“Gran parte del total podría caer en cuestión de horas, lo que provocaría inundaciones repentinas”, advirtió el especialista de AccuWeather.
Las principales amenazas incluyen corrientes rápidas en zonas bajas, carreteras anegadas y posibles cierres viales que afectarán a miles de conductores.
Las autoridades recomiendan evitar cruzar caminos inundados y mantenerse alejados de arroyos o zonas propensas a crecidas súbitas.
Vientos dañinos y tormentas eléctricas intensas
Además de las lluvias, las tormentas estarán acompañadas de ráfagas de viento que podrían causar daños estructurales y cortes de energía en distintas regiones.
En algunas áreas, se prevén vientos de hasta 80 millas por hora, especialmente en el este del país, donde el sistema ganará fuerza entre domingo y lunes.
La actividad eléctrica también será frecuente debido a la inestabilidad generada por el calor previo, aumentando el riesgo para actividades al aire libre.
El fenómeno continuará al menos hasta mediados de semana, desplazándose gradualmente hacia la costa atlántica, manteniendo bajo alerta a millones de personas ante un clima impredecible y potencialmente peligroso, detalló ‘AccuWeather‘.