El calor extremo colapsa y desata tormentas e inundaciones en EE.UU.

Calor desata tormentas en EEUU

Tormentas e inundaciones severas

Riesgo climático en aumento

Tras días de temperaturas sofocantes, la cúpula de calor que dominó el centro y este de Estados Unidos comienza a debilitarse, pero su salida está provocando un escenario climático más peligroso.

El cambio no traerá un alivio inmediato, sino una transición marcada por tormentas severas, lluvias intensas y un alto riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones.

Expertos advierten que el ambiente cargado de humedad acumulada durante la ola de calor está alimentando sistemas tormentosos más intensos de lo habitual.

“La transición estará marcada por condiciones climáticas severas”, explicó el meteorólogo Brett Anderson, quien anticipa un periodo complicado en los próximos días.

El colapso de la cúpula de calor activa lluvias extremas

El debilitamiento de este fenómeno atmosférico ya ha dejado lluvias históricas en estados del Medio Oeste, donde algunas zonas registraron acumulaciones extraordinarias en pocas horas.

En Iowa, por ejemplo, se reportaron más de 23 centímetros de lluvia en solo 24 horas, mientras que áreas cercanas a Chicago superaron los 10 centímetros.

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“La atmósfera está saturada de humedad”, detalló Anderson, al explicar por qué el cambio de patrón está generando precipitaciones tan intensas.

Este proceso continuará desplazándose hacia el este, afectando el valle de Ohio, el noreste y la región del Atlántico Medio durante el fin de semana y los días siguientes.