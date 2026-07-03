Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos

Egipto escribió una página histórica en el Mundial 2026.

Eliminó a Australia en una dramática tanda de penales y logró, por primera vez, clasificar a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Los Faraones rompen una barrera histórica y se meten entre los mejores del torneo tras un partido físico, cerrado y definido por detalles.

Un partido tenso y sin claridad

El duelo fue más lucha que fútbol.

Ambos equipos protagonizaron un encuentro trabado, con pocas ocasiones claras y muchas interrupciones, donde el desgaste físico marcó el ritmo desde el inicio.

La tensión nunca bajó.

Egipto golpea primero, pero no liquida