Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos
Publicado el03/07/2026 a las 12:45
Egipto escribió una página histórica en el Mundial 2026.
Eliminó a Australia en una dramática tanda de penales y logró, por primera vez, clasificar a los octavos de final de una Copa del Mundo.
Los Faraones rompen una barrera histórica y se meten entre los mejores del torneo tras un partido físico, cerrado y definido por detalles.
Un partido tenso y sin claridad
El duelo fue más lucha que fútbol.
Ambos equipos protagonizaron un encuentro trabado, con pocas ocasiones claras y muchas interrupciones, donde el desgaste físico marcó el ritmo desde el inicio.
La tensión nunca bajó.
Egipto golpea primero, pero no liquida
El primer gol llegó temprano.
Emam Ashour adelantó a Egipto con un cabezazo tras una jugada a balón parado, dando ventaja a un equipo que parecía controlar el partido.
Pero no supo cerrarlo.
Australia responde y fuerza la prórroga
El empate llegó con fortuna.
Un autogol de Mohamed Hany devolvió a Australia al partido, en un tramo donde los oceánicos crecieron y empujaron hasta llevar el duelo al tiempo extra.
Todo quedó abierto.
Prórroga de desgaste total
El tiempo extra fue puro nervio.
Egipto generó las ocasiones más claras, pero se encontró con una defensa firme y un arquero atento, mientras Australia apostaba por resistir.
Los penales eran inevitables.
La tanda define una noche histórica
Desde los once pasos llegó el desenlace.
Egipto mostró precisión absoluta, mientras Australia falló en momentos clave, inclinando la balanza en favor del conjunto africano.
El festejo fue total.
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