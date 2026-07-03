 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos
Egipto venció a Australia en penales y clasificó por primera vez a octavos en el Mundial 2026 tras un duelo dramático.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos

Publicado el03/07/2026 a las 12:45

Egipto escribió una página histórica en el Mundial 2026.

Eliminó a Australia en una dramática tanda de penales y logró, por primera vez, clasificar a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Los Faraones rompen una barrera histórica y se meten entre los mejores del torneo tras un partido físico, cerrado y definido por detalles.

Un partido tenso y sin claridad

Australia
Foto: EFE. Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos

El duelo fue más lucha que fútbol.

Ambos equipos protagonizaron un encuentro trabado, con pocas ocasiones claras y muchas interrupciones, donde el desgaste físico marcó el ritmo desde el inicio.

La tensión nunca bajó.

Egipto golpea primero, pero no liquida

Foto: EFE. Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos

El primer gol llegó temprano.

Emam Ashour adelantó a Egipto con un cabezazo tras una jugada a balón parado, dando ventaja a un equipo que parecía controlar el partido.

Pero no supo cerrarlo.

Australia responde y fuerza la prórroga

Foto: EFE. Egipto elimina a Australia en penales y llega a octavos

El empate llegó con fortuna.

Un autogol de Mohamed Hany devolvió a Australia al partido, en un tramo donde los oceánicos crecieron y empujaron hasta llevar el duelo al tiempo extra.

Todo quedó abierto.

Prórroga de desgaste total

Foto: EFE

El tiempo extra fue puro nervio.

Egipto generó las ocasiones más claras, pero se encontró con una defensa firme y un arquero atento, mientras Australia apostaba por resistir.

Los penales eran inevitables.

La tanda define una noche histórica

Foto: EFE

Desde los once pasos llegó el desenlace.

Egipto mostró precisión absoluta, mientras Australia falló en momentos clave, inclinando la balanza en favor del conjunto africano.

El festejo fue total.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos resiste, vence a Bosnia y se mete a octavos

Etiquetas:,