EEUU sanciona al círculo del líder supremo iraní

Sanciones contra red iraní

Tensión en estrecho Ormuz

Negociaciones en riesgo

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra un empresario vinculado al entorno del líder supremo iraní tras la reanudación de ataques en el estrecho de Ormuz.

La decisión eleva la tensión entre Washington y Teherán y complica los intentos recientes de negociación para frenar el conflicto.

Sanciones dirigidas al núcleo financiero

El objetivo es claro.

El Departamento del Tesoro sancionó a Ali Ansari, señalado como operador clave en la red financiera del entorno de Mojtaba Jameneí.

La presión apunta al dinero.

Acusaciones de corrupción y desvío de fondos