Escalada en Medio Oriente: EE.UU. intercepta misiles iraníes y responde con ataque defensivo
Publicado el03/06/2026 a las 13:10
- EEUU intercepta misiles iraníes
- Ataque a base Qeshm
- Drones neutralizados en Golfo
Estados Unidos y sus aliados activaron defensas para interceptar misiles y drones lanzados desde Irán, en una operación que el CENTCOM describió como un acto de autodefensa.
Según el comunicado, los misiles tenían como objetivo países vecinos, pero los sistemas de defensa aérea impidieron que alcanzaran sus blancos.
El reporte señala que dos misiles dirigidos a Kuwait se desintegraron en vuelo, mientras que fuerzas de Estados Unidos y Baréin interceptaron otros tres que tenían como objetivo territorio bareiní.
La operación defensiva se desarrolló sin que se registraran impactos en tierra ni víctimas, en un contexto marcado por crecientes tensiones en Medio Oriente.
Ataque a estación militar en la isla de Qeshm
Como parte de la respuesta, Estados Unidos informó que atacó una estación de control terrestre militar ubicada en la isla iraní de Qeshm, señalada como punto operativo vinculado a las acciones ofensivas.
El CENTCOM no ofreció detalles sobre el nivel de daños provocados en la instalación, aunque subrayó que la acción formó parte de una reacción directa ante el lanzamiento de misiles y drones.
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La isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, posee una ubicación estratégica clave para el tránsito marítimo internacional y para el equilibrio de fuerzas en la zona.
Además, el anuncio refuerza la postura estadounidense de responder de manera inmediata ante amenazas que afecten a aliados o intereses regionales.
Drones dirigidos contra embarcaciones civiles
Además de los misiles balísticos, el mando militar estadounidense detectó drones de ataque que se dirigían hacia embarcaciones civiles en aguas regionales.
Las fuerzas desplegadas lograron derribar estos dispositivos antes de que alcanzaran su destino, evitando así posibles daños a la navegación comercial.
El comunicado no especificó la cantidad exacta de drones neutralizados, pero confirmó que la operación fue coordinada con aliados en el área.
Asimismo, la protección de rutas marítimas sigue siendo un punto crítico, dado el volumen de comercio internacional que transita por el Golfo Pérsico.
Fuerzas en alerta ante nuevas amenazas
El CENTCOM informó que las interceptaciones no dejaron bajas entre el personal estadounidense y reiteró que las tropas mantienen la máxima alerta.
Además, la declaración oficial enfatiza que las fuerzas están preparadas para responder ante cualquier amenaza adicional que pueda surgir en el actual clima de tensión regional.
Aunque no se confirmaron víctimas ni impactos directos, el episodio evidencia el delicado equilibrio militar en la zona y la rapidez con la que pueden escalar los acontecimientos.
Por ahora, Washington mantiene su postura defensiva mientras monitorea posibles movimientos adicionales que puedan alterar la estabilidad en Medio Oriente, detalló ‘EFE? y ‘DW‘.