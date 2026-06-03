Escalada en Medio Oriente: EE.UU. intercepta misiles iraníes y responde con ataque defensivo

EEUU intercepta misiles iraníes

Ataque a base Qeshm

Drones neutralizados en Golfo

Estados Unidos y sus aliados activaron defensas para interceptar misiles y drones lanzados desde Irán, en una operación que el CENTCOM describió como un acto de autodefensa.

Según el comunicado, los misiles tenían como objetivo países vecinos, pero los sistemas de defensa aérea impidieron que alcanzaran sus blancos.

El reporte señala que dos misiles dirigidos a Kuwait se desintegraron en vuelo, mientras que fuerzas de Estados Unidos y Baréin interceptaron otros tres que tenían como objetivo territorio bareiní.

La operación defensiva se desarrolló sin que se registraran impactos en tierra ni víctimas, en un contexto marcado por crecientes tensiones en Medio Oriente.

Ataque a estación militar en la isla de Qeshm

Como parte de la respuesta, Estados Unidos informó que atacó una estación de control terrestre militar ubicada en la isla iraní de Qeshm, señalada como punto operativo vinculado a las acciones ofensivas.

El CENTCOM no ofreció detalles sobre el nivel de daños provocados en la instalación, aunque subrayó que la acción formó parte de una reacción directa ante el lanzamiento de misiles y drones.

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La isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, posee una ubicación estratégica clave para el tránsito marítimo internacional y para el equilibrio de fuerzas en la zona.

Además, el anuncio refuerza la postura estadounidense de responder de manera inmediata ante amenazas que afecten a aliados o intereses regionales.