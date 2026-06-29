EE.UU. intensifica su apoyo en Venezuela con tropas y helicópteros tras la devastación de los terremotos
Publicado el29/06/2026 a las 08:12
- EEUU intensifica apoyo a Venezuela
- Infraestructura clave dañada
- Miles siguen desaparecidos
La magnitud de los terremotos en Venezuela ha provocado una respuesta internacional urgente mientras continúan las labores de rescate entre escombros y zonas incomunicadas.
Estados Unidos decidió intensificar su apoyo con el envío de más de 200 militares, además de helicópteros, aviones y equipos especializados para atender la emergencia.
El despliegue fue confirmado por el Comando Sur (SOUTHCOM), que detalló que parte del personal pertenece a la Fuerza Aérea con experiencia en operaciones aeroportuarias.
Estos efectivos buscan restablecer el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, clave para la llegada de ayuda y que actualmente opera de forma parcial.
Rehabilitar infraestructuras críticas para acelerar la ayuda humanitaria
El aeropuerto de Caracas se convirtió en una prioridad estratégica debido a los daños estructurales sufridos tras los sismos registrados esta semana.
Los especialistas trabajan para garantizar operaciones seguras y permitir el flujo constante de vuelos con suministros médicos y equipos de rescate.
TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos
En paralelo, Estados Unidos también enviará cerca de 130 marines al puerto de La Guaira, otra infraestructura vital que quedó fuera de servicio.
La misión será recuperar la operatividad del puerto para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y maquinaria pesada hacia las zonas afectadas.
Apoyo aéreo y tecnología satelital para mejorar los rescates
Helicópteros militares estadounidenses ya trasladaron a personal del Departamento de Estado encargado de coordinar la asistencia en territorio venezolano.
Además, la Fuerza Espacial de EE.UU. está proporcionando imágenes satelitales que permiten identificar daños y priorizar las zonas más afectadas.
Estas herramientas son clave para ubicar comunidades aisladas y dirigir con mayor precisión a los equipos de búsqueda y rescate.
Mientras tanto, autoridades venezolanas informaron que más de 1,600 rescatistas ya trabajan en distintas regiones atendiendo la emergencia.
Millonaria ayuda de Washington ante una tragedia histórica
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un paquete de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria para apoyar la respuesta al desastre.
De ese total, 100 millones serán destinados a la ONU a través de OCHA, mientras que el resto financiará organizaciones que operan en campo.
Estados Unidos también envió brigadas especializadas de rescate desde California y Virginia, que ya participan en la búsqueda de sobrevivientes.
Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado al menos 1.450 muertos y unos 50.000 desaparecidos, evidenciando la magnitud de la crisis, detalló ‘EFE’ y ‘DW‘.