EE.UU. intensifica su apoyo en Venezuela con tropas y helicópteros tras la devastación de los terremotos

EEUU intensifica apoyo a Venezuela

Infraestructura clave dañada

Miles siguen desaparecidos

La magnitud de los terremotos en Venezuela ha provocado una respuesta internacional urgente mientras continúan las labores de rescate entre escombros y zonas incomunicadas.

Estados Unidos decidió intensificar su apoyo con el envío de más de 200 militares, además de helicópteros, aviones y equipos especializados para atender la emergencia.

El despliegue fue confirmado por el Comando Sur (SOUTHCOM), que detalló que parte del personal pertenece a la Fuerza Aérea con experiencia en operaciones aeroportuarias.

Estos efectivos buscan restablecer el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, clave para la llegada de ayuda y que actualmente opera de forma parcial.

Rehabilitar infraestructuras críticas para acelerar la ayuda humanitaria

El aeropuerto de Caracas se convirtió en una prioridad estratégica debido a los daños estructurales sufridos tras los sismos registrados esta semana.

Los especialistas trabajan para garantizar operaciones seguras y permitir el flujo constante de vuelos con suministros médicos y equipos de rescate.

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En paralelo, Estados Unidos también enviará cerca de 130 marines al puerto de La Guaira, otra infraestructura vital que quedó fuera de servicio.

La misión será recuperar la operatividad del puerto para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y maquinaria pesada hacia las zonas afectadas.