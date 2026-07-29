EE.UU. endurece su ofensiva en Irak junto a Arabia Saudí tras una ola de ataques con drones vinculados a Irán
Publicado el29/07/2026 a las 08:46
- EEUU endurece ofensiva en Irak
- Respuesta tras ataques con drones
- Crece tensión con Irán
Estados Unidos y Arabia Saudí lanzaron una nueva operación militar conjunta contra posiciones de grupos armados alineados con Irán en el este de Irak, en una escalada que aumenta la tensión en Oriente Medio.
La acción fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que señaló que los bombardeos respondieron a una serie de ataques recientes dirigidos contra tropas estadounidenses e infraestructura energética saudí.
Según la información oficial, durante las últimas 72 horas se registraron más de treinta ataques con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lo que llevó a ambos aliados a ejecutar una respuesta coordinada.
El operativo marca un nuevo episodio en el creciente enfrentamiento entre Washington y las milicias respaldadas por Teherán, en un momento en que la estabilidad regional vuelve a estar bajo presión.
Los bombardeos apuntaron a centros logísticos y depósitos de armas
CENTCOM informó que los ataques de precisión tuvieron como objetivo instalaciones utilizadas para el almacenamiento de armamento y el apoyo logístico de grupos considerados terroristas por Estados Unidos.
De acuerdo con el mando militar, las posiciones alcanzadas eran utilizadas para respaldar operaciones contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y contra intereses estratégicos de Arabia Saudí.
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Tras la ofensiva, el organismo advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a las organizaciones que actúan bajo su respaldo que detengan las agresiones para evitar nuevas acciones militares.
Washington sostiene que su respuesta busca proteger a su personal militar y a sus aliados frente al aumento de ataques registrados en los últimos días.
La tensión aumenta tras nuevos incidentes militares
El ataque se produjo poco después de que Estados Unidos afirmara haber frustrado un intento de lanzamiento de varios misiles balísticos desde territorio iraní contra tropas estadounidenses en Oriente Medio.
Ese episodio fue descrito por las autoridades como el primer intento de este tipo desde que el presidente Donald Trump aseguró que Washington y Teherán mantenían conversaciones.
CENTCOM también recordó que entre febrero y abril documentó más de 600 intentos de ataques atribuidos a milicias alineadas con Irán contra ciudadanos, tropas e instalaciones estadounidenses en Irak.
Estos antecedentes reflejan el deterioro del escenario de seguridad en la región y el incremento de los enfrentamientos indirectos entre ambos bloques.
El conflicto mantiene alta la presión sobre Oriente Medio
La nueva operación militar ocurre pocos días después de otra ronda de bombardeos estadounidenses contra la República Islámica, dentro de una prolongada secuencia de ataques tras el fin de la tregua pactada en junio.
Paralelamente, Estados Unidos informó que continúa aplicando medidas de control marítimo para limitar el movimiento de recursos vinculados al conflicto en la región.
Según CENTCOM, desde el inicio de ese operativo naval se han desviado más de 140 embarcaciones, se inutilizaron nueve barcos que ignoraron las órdenes y se permitió el tránsito de más de 50 naves con ayuda humanitaria.
Mientras continúan las advertencias entre Washington y Teherán, la posibilidad de nuevos enfrentamientos mantiene en alerta a los aliados occidentales y a los países de Oriente Medio, detalló ‘EFE’ y ‘Euro News‘.