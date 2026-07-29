EE.UU. endurece su ofensiva en Irak junto a Arabia Saudí tras una ola de ataques con drones vinculados a Irán

EEUU endurece ofensiva en Irak

Respuesta tras ataques con drones

Crece tensión con Irán

Estados Unidos y Arabia Saudí lanzaron una nueva operación militar conjunta contra posiciones de grupos armados alineados con Irán en el este de Irak, en una escalada que aumenta la tensión en Oriente Medio.

La acción fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que señaló que los bombardeos respondieron a una serie de ataques recientes dirigidos contra tropas estadounidenses e infraestructura energética saudí.

Según la información oficial, durante las últimas 72 horas se registraron más de treinta ataques con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lo que llevó a ambos aliados a ejecutar una respuesta coordinada.

El operativo marca un nuevo episodio en el creciente enfrentamiento entre Washington y las milicias respaldadas por Teherán, en un momento en que la estabilidad regional vuelve a estar bajo presión.

Los bombardeos apuntaron a centros logísticos y depósitos de armas

CENTCOM informó que los ataques de precisión tuvieron como objetivo instalaciones utilizadas para el almacenamiento de armamento y el apoyo logístico de grupos considerados terroristas por Estados Unidos.

De acuerdo con el mando militar, las posiciones alcanzadas eran utilizadas para respaldar operaciones contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y contra intereses estratégicos de Arabia Saudí.

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Tras la ofensiva, el organismo advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a las organizaciones que actúan bajo su respaldo que detengan las agresiones para evitar nuevas acciones militares.

Washington sostiene que su respuesta busca proteger a su personal militar y a sus aliados frente al aumento de ataques registrados en los últimos días.