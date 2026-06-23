Estados Unidos cierra cuarentena por brote de hantavirus tras 42 días sin nuevos contagios

Brote de hantavirus EEUU

Fin de cuarentena sanitaria

Sin contagios detectados

El gobierno de Estados Unidos dio por concluido el monitoreo sanitario de un grupo de pasajeros expuestos a un brote de hantavirus detectado en un crucero, tras confirmar que ninguno desarrolló la enfermedad.

La decisión se tomó luego de completar un periodo de observación de 42 días, durante el cual los últimos ocho viajeros permanecieron bajo vigilancia médica en una instalación especializada.

Con este paso, las autoridades cerraron formalmente el operativo que se activó tras el regreso al país de personas potencialmente expuestas al virus durante una travesía en el Atlántico Sur.

Los pasajeros, todos ciudadanos estadounidenses, fueron autorizados a abandonar el centro médico después de cumplir con los protocolos establecidos sin presentar síntomas.

Brote en crucero generó alerta internacional

El incidente sanitario se originó a bordo del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote que dejó víctimas fatales y encendió alertas entre autoridades de salud.

El caso generó preocupación debido a la naturaleza del virus Andes, una variante poco común del hantavirus que ha sido identificada principalmente en Sudamérica.

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A diferencia de otros tipos de hantavirus, esta cepa tiene la particularidad de poder transmitirse entre personas, lo que elevó el nivel de vigilancia y respuesta sanitaria.

El brote obligó a implementar medidas estrictas de control para evitar posibles contagios al momento del regreso de los pasajeros a territorio estadounidense.