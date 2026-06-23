Estados Unidos cierra cuarentena por brote de hantavirus tras 42 días sin nuevos contagios
Publicado el23/06/2026 a las 09:50
- Brote de hantavirus EEUU
- Fin de cuarentena sanitaria
- Sin contagios detectados
El gobierno de Estados Unidos dio por concluido el monitoreo sanitario de un grupo de pasajeros expuestos a un brote de hantavirus detectado en un crucero, tras confirmar que ninguno desarrolló la enfermedad.
La decisión se tomó luego de completar un periodo de observación de 42 días, durante el cual los últimos ocho viajeros permanecieron bajo vigilancia médica en una instalación especializada.
Con este paso, las autoridades cerraron formalmente el operativo que se activó tras el regreso al país de personas potencialmente expuestas al virus durante una travesía en el Atlántico Sur.
Los pasajeros, todos ciudadanos estadounidenses, fueron autorizados a abandonar el centro médico después de cumplir con los protocolos establecidos sin presentar síntomas.
Brote en crucero generó alerta internacional
El incidente sanitario se originó a bordo del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote que dejó víctimas fatales y encendió alertas entre autoridades de salud.
El caso generó preocupación debido a la naturaleza del virus Andes, una variante poco común del hantavirus que ha sido identificada principalmente en Sudamérica.
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A diferencia de otros tipos de hantavirus, esta cepa tiene la particularidad de poder transmitirse entre personas, lo que elevó el nivel de vigilancia y respuesta sanitaria.
El brote obligó a implementar medidas estrictas de control para evitar posibles contagios al momento del regreso de los pasajeros a territorio estadounidense.
Respuesta incluyó aislamiento y traslado especializado
Como parte del protocolo, los viajeros fueron trasladados a una unidad médica en Nebraska, donde permanecieron bajo supervisión constante durante el periodo de cuarentena.
En total, 18 ciudadanos estadounidenses fueron considerados en riesgo tras su exposición, lo que derivó en una respuesta coordinada entre distintas agencias de salud.
El seguimiento incluyó evaluaciones médicas periódicas para detectar cualquier signo de infección y garantizar una respuesta rápida ante posibles complicaciones.
La estrategia buscó contener cualquier posibilidad de propagación del virus en el país, dadas sus características poco comunes y su potencial de transmisión.
Controversia marcó el manejo del caso
El manejo del brote también estuvo rodeado de polémica luego de que se ordenara el aislamiento de una pasajera que se oponía a cumplir con la cuarentena.
La decisión, tomada por autoridades sanitarias, abrió el debate sobre el alcance de las medidas obligatorias en situaciones de emergencia de salud pública.
A pesar de las críticas, las autoridades defendieron las acciones como necesarias para proteger a la población ante un virus poco frecuente y con riesgos específicos.
Con el cierre del operativo, el caso queda como un ejemplo reciente de respuesta ante amenazas sanitarias internacionales y de los desafíos que implican este tipo de crisis, señaló ‘EFE’ y ‘López-Doriga‘.