EE.UU. pide revocar la ciudadanía a hija de capo colombiano
Publicado el09/06/2026 a las 10:10
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- Acusan fraude migratorio
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que busca revocar la ciudadanía estadounidense de Andrea Johana Marroquín Rubiano, una mujer colombiana naturalizada en 2009 y señalada como hija de un “conocido capo de la droga colombiano”.
La decisión forma parte de una serie de acciones emprendidas contra 17 ciudadanos naturalizados que, según el Gobierno del presidente Donald Trump, habrían cometido fraude durante su proceso migratorio para obtener la nacionalidad.
De acuerdo con la fiscalía, Marroquín, de 44 años, habría conseguido la residencia permanente tras ocultar información relevante, entre ella un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense, lo que habría influido en su estatus migratorio.
En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia afirmó que la mujer logró naturalizarse “tras ocultar sus delitos”, lo que, según la demanda presentada, constituye un engaño deliberado a las autoridades migratorias.
Señalamientos por lavado y herencia ilícita
La acusación sostiene que entre 2003 y 2011 Marroquín habría participado en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, además de lavado de dinero, utilizando fondos provenientes del narcotráfico de su padre.
En los documentos judiciales se detalla que esos recursos habrían sido utilizados para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida, como parte de un esquema que involucraba movimientos financieros irregulares.
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Aunque la demanda no menciona por nombre al padre de la acusada, se indica que en una audiencia previa se alegó que “era un conocido capo de la droga colombiano” que fue asesinado entre 1998 y 1999.
Asimismo, la transcripción citada por las autoridades señala que “La acusada heredó las ganancias del narcotráfico de su padre, que ascendían a decenas de millones de dólares”, recursos que, según la fiscalía, alimentaron las operaciones cuestionadas.
Cuatro demandas y posible pérdida de derechos
Estados Unidos ha presentado cuatro demandas civiles contra Marroquín con el objetivo de despojarla de su ciudadanía, alegando que mintió de manera intencional y que no cumplía con el requisito de buena conducta moral exigido para la naturalización.
El Departamento de Justicia sostiene que el proceso estuvo viciado desde el inicio, por lo que busca que los tribunales federales anulen la concesión de la nacionalidad otorgada hace más de una década.
En caso de que los procedimientos prosperen, la mujer regresaría a su estatus migratorio previo, perdiendo los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
El caso se enmarca en una política más amplia que apunta a revisar naturalizaciones concedidas bajo presuntas irregularidades, especialmente cuando existen antecedentes penales o actividades ilícitas vinculadas.
Política de “tolerancia cero”
El fiscal interino Todd Blanche subrayó la postura del Gobierno frente a este tipo de situaciones y advirtió sobre las consecuencias para quienes abusen del sistema migratorio.
“Cuando extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, declaró en el comunicado difundido por el Departamento de Justicia.
Blanche añadió que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la institución mantiene “una política de tolerancia cero” frente al abuso del proceso de ciudadanía y la ocultación de información relevante.
Además de Marroquín, las autoridades han iniciado acciones similares contra otros 16 naturalizados provenientes de países como Cuba, México, Jamaica, India, China y Filipinas, en lo que representa una ofensiva judicial contra presuntos fraudes en la obtención de la nacionalidad estadounidense, detalló ‘EFE’ e ‘Infobae‘.