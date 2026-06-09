EE.UU. pide revocar la ciudadanía a hija de capo colombiano

Ciudadanía de hija de capo

EEUU pide revocación

Acusan fraude migratorio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que busca revocar la ciudadanía estadounidense de Andrea Johana Marroquín Rubiano, una mujer colombiana naturalizada en 2009 y señalada como hija de un “conocido capo de la droga colombiano”.

La decisión forma parte de una serie de acciones emprendidas contra 17 ciudadanos naturalizados que, según el Gobierno del presidente Donald Trump, habrían cometido fraude durante su proceso migratorio para obtener la nacionalidad.

De acuerdo con la fiscalía, Marroquín, de 44 años, habría conseguido la residencia permanente tras ocultar información relevante, entre ella un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense, lo que habría influido en su estatus migratorio.

En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia afirmó que la mujer logró naturalizarse “tras ocultar sus delitos”, lo que, según la demanda presentada, constituye un engaño deliberado a las autoridades migratorias.

Señalamientos por lavado y herencia ilícita

La acusación sostiene que entre 2003 y 2011 Marroquín habría participado en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, además de lavado de dinero, utilizando fondos provenientes del narcotráfico de su padre.

En los documentos judiciales se detalla que esos recursos habrían sido utilizados para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida, como parte de un esquema que involucraba movimientos financieros irregulares.

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Aunque la demanda no menciona por nombre al padre de la acusada, se indica que en una audiencia previa se alegó que “era un conocido capo de la droga colombiano” que fue asesinado entre 1998 y 1999.

Asimismo, la transcripción citada por las autoridades señala que “La acusada heredó las ganancias del narcotráfico de su padre, que ascendían a decenas de millones de dólares”, recursos que, según la fiscalía, alimentaron las operaciones cuestionadas.