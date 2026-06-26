EE.UU. bombardea Irán pese al acuerdo de paz

La vía marítima es considerada una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Ese entendimiento contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz.

También se produce pese al acuerdo marco de paz alcanzado entre ambos países.

📍 EE.UU. ataca a Irán. Trump acusa a Teherán de violar el alto el fuego con ataques en el Estrecho de Ormuz. Washington responde con golpes militares directos contra suelo iraní. — vía CNBC pic.twitter.com/WEnHt40FLe

El operativo representa una respuesta directa de Washington.

La acción ocurrió un día después del ataque de la República Islámica contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanzó este viernes una ofensiva militar contra objetivos en Irán.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que la respuesta buscó neutralizar capacidades militares utilizadas en ese incidente.

El ataque ocurrió el jueves mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

La embarcación navega bajo bandera de Singapur, según Efe .

Washington afirmó que la ofensiva respondió al ataque contra el buque M/V Ever Lovely.

Además, las fuerzas estadounidenses alcanzaron estaciones de radar costeras.

TE PUEDE INTERESAR : Trump amenaza a Europa con arancel del 100%

También fueron atacados depósitos de drones.

Según el organismo, los bombardeos estuvieron dirigidos contra depósitos de misiles.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la operación militar.

El ataque ocurrió pese al acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

La ofensiva estadounidense llega pese al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

Ese entendimiento formaba parte de un acuerdo marco de paz.

Dentro de ese compromiso estaba prevista la reapertura del estrecho de Ormuz.

El ataque al buque ocurrió antes de que esa medida pudiera consolidarse.

El incidente elevó nuevamente la tensión entre ambos países.

También puso en duda la estabilidad del acuerdo alcanzado.

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el comercio marítimo internacional.

Por esa vía transita una parte importante del transporte marítimo mundial.