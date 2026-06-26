EE.UU. bombardea Irán pese al acuerdo de paz
Publicado el26/06/2026 a las 12:06
- EE.UU. bombardea Irán
- Ataque tras Ormuz
- CENTCOM confirma operación
Estados Unidos lanzó este viernes una ofensiva militar contra objetivos en Irán.
La acción ocurrió un día después del ataque de la República Islámica contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz.
El operativo representa una respuesta directa de Washington.
EE.UU. bombardea Irán tras el ataque en Ormuz
📍 EE.UU. ataca a Irán. Trump acusa a Teherán de violar el alto el fuego con ataques en el Estrecho de Ormuz. Washington responde con golpes militares directos contra suelo iraní. — vía CNBC pic.twitter.com/WEnHt40FLe
— Radar Macro (@Radarmacro_) June 26, 2026
También se produce pese al acuerdo marco de paz alcanzado entre ambos países.
Ese entendimiento contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz.
La vía marítima es considerada una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
Así respondió Washington al ataque contra el M/V Ever Lovely
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la operación militar.
Según el organismo, los bombardeos estuvieron dirigidos contra depósitos de misiles.
También fueron atacados depósitos de drones.
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Además, las fuerzas estadounidenses alcanzaron estaciones de radar costeras.
Washington afirmó que la ofensiva respondió al ataque contra el buque M/V Ever Lovely.
La embarcación navega bajo bandera de Singapur, según Efe.
El ataque ocurrió el jueves mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que la respuesta buscó neutralizar capacidades militares utilizadas en ese incidente.
El ataque ocurrió pese al acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz
La ofensiva estadounidense llega pese al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.
Ese entendimiento formaba parte de un acuerdo marco de paz.
Dentro de ese compromiso estaba prevista la reapertura del estrecho de Ormuz.
El ataque al buque ocurrió antes de que esa medida pudiera consolidarse.
El incidente elevó nuevamente la tensión entre ambos países.
También puso en duda la estabilidad del acuerdo alcanzado.
El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el comercio marítimo internacional.
Por esa vía transita una parte importante del transporte marítimo mundial.
Washington mantendrá presencia militar en la región
Tras los bombardeos, Estados Unidos aseguró que mantendrá su presencia en la zona.
El objetivo será resguardar la navegación comercial.
También supervisará el cumplimiento del alto al fuego.
Las autoridades estadounidenses reiteraron que la seguridad marítima seguirá siendo una prioridad.
Washington señaló que continuará vigilando el tránsito de embarcaciones.
La presencia militar buscará evitar nuevos ataques contra la navegación.
Hasta el momento, CENTCOM mantiene la postura de que la operación fue una respuesta al ataque contra el M/V Ever Lovely.
La situación mantiene la atención internacional sobre el estrecho de Ormuz y el desarrollo del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.