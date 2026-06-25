Ejército de EEUU “se moviliza rápidamente” para ayudar a Venezuela tras los terremotos

EE.UU. acelera ayuda humanitaria.

Despliegan equipos de rescate.

Sismos dejan 164 muertos.

Estados Unidos puso en marcha una respuesta de emergencia para respaldar a Venezuela tras los dos potentes terremotos registrados el miércoles, una tragedia que dejó al menos 164 fallecidos y cientos de heridos, según el balance oficial más reciente.

El Comando Sur (Southcom) informó que sus fuerzas ya trabajan en coordinación con distintas agencias del Gobierno estadounidense para apoyar las labores de rescate y recuperación.

Por qué es importante:La asistencia estadounidense representa uno de los primeros apoyos internacionales anunciados tras los sismos y busca fortalecer las tareas de búsqueda, transporte de ayuda y logística en medio de una de las peores emergencias naturales registradas en Venezuela durante el último siglo.

El Ejército de EE.UU. despliega capacidades de rescate y transporte para responder a la emergencia

El Comando Sur, con sede en Florida, explicó mediante un comunicado que, siguiendo instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja junto con el Departamento de Estado para respaldar las operaciones de ayuda impulsadas por el Gobierno estadounidense en Venezuela luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

«Nuestras fuerzas conjuntas se están movilizando rápidamente para aportar la inigualable capacidad de transporte aéreo, logística y salvamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis».

El organismo señaló que el objetivo principal es facilitar recursos que permitan acelerar las labores de rescate, el traslado de suministros y la coordinación de la asistencia humanitaria en las zonas afectadas.