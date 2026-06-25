Ejército de EEUU “se moviliza rápidamente” para ayudar a Venezuela tras los terremotos
Publicado el25/06/2026 a las 08:56
- EE.UU. acelera ayuda humanitaria.
- Despliegan equipos de rescate.
- Sismos dejan 164 muertos.
Estados Unidos puso en marcha una respuesta de emergencia para respaldar a Venezuela tras los dos potentes terremotos registrados el miércoles, una tragedia que dejó al menos 164 fallecidos y cientos de heridos, según el balance oficial más reciente.
El Comando Sur (Southcom) informó que sus fuerzas ya trabajan en coordinación con distintas agencias del Gobierno estadounidense para apoyar las labores de rescate y recuperación.
Por qué es importante:La asistencia estadounidense representa uno de los primeros apoyos internacionales anunciados tras los sismos y busca fortalecer las tareas de búsqueda, transporte de ayuda y logística en medio de una de las peores emergencias naturales registradas en Venezuela durante el último siglo.
El Ejército de EE.UU. despliega capacidades de rescate y transporte para responder a la emergencia
El Comando Sur, con sede en Florida, explicó mediante un comunicado que, siguiendo instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja junto con el Departamento de Estado para respaldar las operaciones de ayuda impulsadas por el Gobierno estadounidense en Venezuela luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.
«Nuestras fuerzas conjuntas se están movilizando rápidamente para aportar la inigualable capacidad de transporte aéreo, logística y salvamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis».
El organismo señaló que el objetivo principal es facilitar recursos que permitan acelerar las labores de rescate, el traslado de suministros y la coordinación de la asistencia humanitaria en las zonas afectadas.
Southcom coordina especialistas y aliados internacionales para ampliar la asistencia
Como parte de la respuesta, el comando militar informó que estableció un equipo de planificación operativa integrado por especialistas de la Oficina de Asistencia Humanitaria.
Este grupo tendrá la tarea de asesorar al personal y a los responsables de planificar las operaciones de ayuda ante desastres, con el propósito de optimizar la distribución de recursos y fortalecer la respuesta sobre el terreno.
También, agregó, «ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional que ya está en marcha para ayudar al pueblo de Venezuela en este momento de necesidad».
La coordinación busca sumar capacidades de distintos países para atender una emergencia que continúa evolucionando mientras avanzan las labores de búsqueda de sobrevivientes y atención a las personas afectadas.
Marco Rubio confirma el envío de equipos especializados de búsqueda y rescate
Horas antes del anuncio del Comando Sur, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, informó que sostuvo una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, para abordar la respuesta ante la emergencia.
Rubio indicó que Estados Unidos ya desplegó equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes del condado de Fairfax, en Virginia, así como de Los Ángeles, California, con el fin de colaborar en las operaciones de localización de víctimas.
Estos grupos cuentan con experiencia en atención de desastres naturales y forman parte de la respuesta inmediata del Gobierno estadounidense frente a la tragedia.
Los terremotos dejan al menos 164 muertos y movilizan una respuesta internacional
De acuerdo con el reporte oficial más reciente presentado durante la madrugada del jueves por la presidenta interina, los dos terremotos dejaron al menos 164 personas fallecidas y otras 971 heridas.
Las autoridades señalaron que ambos movimientos telúricos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron los más intensos registrados en Venezuela en aproximadamente un siglo.
Tras conocerse la magnitud de la emergencia, el presidente de EE.UU, Donald Trump, ordenó el miércoles a las agencias de su administración actuar «con rapidez» para apoyar a Venezuela ante el «número devastador de muertos».
Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, la coordinación entre las autoridades venezolanas y los equipos internacionales será clave para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas impactadas.
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Fuente: EFE.