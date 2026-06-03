Eduin Caz vuelve a ser mencionado en amenaza criminal: aparece su nombre en presunta narcomanta en Tijuana
Publicado el03/06/2026 a las 10:46
- Eduin Caz en narcomanta
- Amenaza contra Grupo Firme
- Banda en medio de alerta
El nombre de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, volvió a quedar vinculado a un episodio de violencia luego de que su identidad apareciera en una presunta narcomanta localizada en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con reportes de Proceso e Infobae, el mensaje habría sido colocado en un puente peatonal y descubierto durante la noche del viernes 20 de mayo, generando preocupación por el contenido de las amenazas.
En el texto, un supuesto grupo del crimen organizado lanzó advertencias dirigidas a integrantes de las Fuerzas Estatales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California.
El mensaje también incluyó alusiones directas a diversas personas identificadas por nombre, lo que incrementó la tensión en torno al hallazgo.
La advertencia directa contra el cantante
En el contenido atribuido a la manta se lee: “Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también. Att. La Maña”.
El escrito menciona previamente a Cristian Orozco y otros nombres, además de hacer señalamientos contra funcionarios y presuntos vínculos con hechos delictivos del año anterior.
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La frase dirigida al intérprete de música regional mexicana fue la que más repercusión generó en redes sociales y medios de comunicación, al tratarse de una amenaza explícita.
Hasta el momento, ni Eduin Caz ni los integrantes de Grupo Firme han emitido declaraciones públicas sobre el señalamiento.
Antecedente reciente en Baja California
No es la primera vez que el grupo enfrenta este tipo de situación en la región, ya que en febrero de 2025 también se reportó una amenaza en Tijuana vinculada a una presentación programada.
En aquella ocasión, el mensaje advertía que no debían presentarse en el Carnaval de Mazatlán, lo que derivó en la cancelación del concierto por motivos de seguridad.
A través de un comunicado, la agrupación expresó: “Lamentamos profundamente informales que la presentación de Grupo Firme para este 1ro de marzo en el Carnaval de Mazatlán queda cancelada”.
En el mismo texto añadieron que “el bienestar de quienes nos han acompañado en este camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans son y siempre será lo más importante”.
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Silencio oficial y creciente inquietud
El reciente hallazgo vuelve a colocar a la agrupación en el centro de un contexto delicado en Baja California, donde la aparición de mantas con mensajes amenazantes no es un hecho aislado.
La ausencia de pronunciamientos oficiales por parte del cantante mantiene abiertas las interrogantes sobre posibles medidas de seguridad o cambios en su agenda pública.
Mientras tanto, el caso se suma a una serie de episodios que han afectado a artistas del regional mexicano en distintas entidades del país.
Las autoridades no han informado públicamente sobre detenciones relacionadas con el mensaje ni sobre investigaciones en curso respecto al contenido de la manta, detalló ‘Proceso‘.
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