Eduin Caz vuelve a ser mencionado en amenaza criminal: aparece su nombre en presunta narcomanta en Tijuana

Eduin Caz en narcomanta

Amenaza contra Grupo Firme

Banda en medio de alerta

El nombre de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, volvió a quedar vinculado a un episodio de violencia luego de que su identidad apareciera en una presunta narcomanta localizada en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con reportes de Proceso e Infobae, el mensaje habría sido colocado en un puente peatonal y descubierto durante la noche del viernes 20 de mayo, generando preocupación por el contenido de las amenazas.

En el texto, un supuesto grupo del crimen organizado lanzó advertencias dirigidas a integrantes de las Fuerzas Estatales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California.

El mensaje también incluyó alusiones directas a diversas personas identificadas por nombre, lo que incrementó la tensión en torno al hallazgo.

La advertencia directa contra el cantante

En el contenido atribuido a la manta se lee: “Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también. Att. La Maña”.

El escrito menciona previamente a Cristian Orozco y otros nombres, además de hacer señalamientos contra funcionarios y presuntos vínculos con hechos delictivos del año anterior.

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La frase dirigida al intérprete de música regional mexicana fue la que más repercusión generó en redes sociales y medios de comunicación, al tratarse de una amenaza explícita.

Hasta el momento, ni Eduin Caz ni los integrantes de Grupo Firme han emitido declaraciones públicas sobre el señalamiento.