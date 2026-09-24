Modelo brasileña de 25 años es hallada muerta en el auto de su exnovio en Francia

Larissa tenía apenas 25 años

Su exnovio permanece bajo investigación

Alertó a su madre previamente.

Crimen modelo. La modelo brasileña Larissa Brito dos Santos, de 25 años, fue encontrada muerta el lunes 21 de septiembre dentro de un automóvil conducido por su expareja, un hombre francés de 29 años identificado como Mathieu.

De acuerdo con Infobae, Clarín y La 100, el hallazgo ocurrió durante un control en la autopista A8, en el sureste de Francia. El hombre fue detenido y permanece a disposición de las autoridades mientras la investigación continúa.

Crimen modelo: El cuerpo estaba dentro del vehículo de su expareja

O corpo da brasileira Larissa Brito, de 25 anos, foi localizado dentro do porta-malas do carro do ex-companheiro, na França. Conforme a polícia, a jovem estava morta e teria sido esquartejada e escondida sob roupas.

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Las fuentes coinciden en que los restos de Larissa fueron encontrados ocultos dentro del automóvil. Clarín reportó que estaban seccionados y distribuidos en bolsas de plástico en el baúl, mientras que Infobae informó que el cuerpo presentaba heridas traumáticas y lesiones provocadas por un arma blanca.

El fiscal de Niza, Damien Martinelli, indicó, según Clarín y La 100, que las lesiones eran compatibles con un arma blanca y que el cuerpo había sido desmembrado casi en su totalidad.

La fiscalía investiga el caso y, según Nice-Matin, citado por Infobae, una de las principales hipótesis es un “asesinato por parte de una expareja”. Mathieu ha negado las acusaciones.