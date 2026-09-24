Modelo brasileña de 25 años es hallada muerta en el auto de su exnovio en Francia
Publicado el24/09/2026 a las 17:13
- Larissa tenía apenas 25 años
- Su exnovio permanece bajo investigación
- Alertó a su madre previamente.
Crimen modelo. La modelo brasileña Larissa Brito dos Santos, de 25 años, fue encontrada muerta el lunes 21 de septiembre dentro de un automóvil conducido por su expareja, un hombre francés de 29 años identificado como Mathieu.
De acuerdo con Infobae, Clarín y La 100, el hallazgo ocurrió durante un control en la autopista A8, en el sureste de Francia. El hombre fue detenido y permanece a disposición de las autoridades mientras la investigación continúa.
Crimen modelo: El cuerpo estaba dentro del vehículo de su expareja
O corpo da brasileira Larissa Brito, de 25 anos, foi localizado dentro do porta-malas do carro do ex-companheiro, na França. Conforme a polícia, a jovem estava morta e teria sido esquartejada e escondida sob roupas.
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— Rádio Pampa (@radiopampapoa) September 24, 2026
Las fuentes coinciden en que los restos de Larissa fueron encontrados ocultos dentro del automóvil. Clarín reportó que estaban seccionados y distribuidos en bolsas de plástico en el baúl, mientras que Infobae informó que el cuerpo presentaba heridas traumáticas y lesiones provocadas por un arma blanca.
El fiscal de Niza, Damien Martinelli, indicó, según Clarín y La 100, que las lesiones eran compatibles con un arma blanca y que el cuerpo había sido desmembrado casi en su totalidad.
La fiscalía investiga el caso y, según Nice-Matin, citado por Infobae, una de las principales hipótesis es un “asesinato por parte de una expareja”. Mathieu ha negado las acusaciones.
Su último mensaje fue una advertencia
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Uno de los elementos que ahora forma parte del caso es el último mensaje que Larissa envió a su madre, Liliane Brito Nogueira, antes de que se perdiera todo contacto con ella.
Según el relato de la familia reproducido por los medios, el domingo 20 de septiembre la joven escribió una breve pero inquietante advertencia: “Mathieu está aquí”. Después de ese mensaje, dejó de responder.
Liliane intentó comunicarse y, según su versión, Mathieu respondió que Larissa estaba durmiendo. Cuando ella le advirtió que acudiría a la policía, el hombre presuntamente bloqueó su número.
Crimen modelo: La madre asegura que su hija quería alejarse
BRASILEIRA M0RTA NA FRANÇA 🇫🇷 Larissa, modelo brasileira, foi para a cidade de Nice após receber um convite para trabalhar. Lá, conheceu “Matchu”, um homem argelino, mas decidiu terminar o relacionamento depois de descobrir um suposto envolvimento dele com a máfia francesa. pic.twitter.com/jxf1jL5lkc
— RECORD AMERICAS (@recordamericas) September 24, 2026
Larissa llevaba aproximadamente tres años viviendo en Francia, donde había llegado para trabajar como modelo. Según su madre, había mantenido durante unos cinco meses una relación con Mathieu antes de decidir terminarla.
Liliane declaró a Nice-Matin, según la información recogida por Globo e Infobae, que su hija quería terminar definitivamente esa relación. “Él era violento con ella, y ella no quería continuar. Pero él no aceptaba el fin de la relación”, afirmó.
La madre también aseguró que Mathieu le decía a Larissa que, si ella “no estaba con él, no estaría con nadie”. Estas afirmaciones corresponden al testimonio familiar y forman parte de los elementos que deberán esclarecer los investigadores.
Un amigo había denunciado su desaparición
Qui était Larissa, cette Brésilienne de 25 ans dont le corps a été retrouvé dans un coffre sur l’A8? pic.twitter.com/rvFhLWIiiz
— BFM Toulon Var (@BFMVar) September 23, 2026
Antes del hallazgo, un hombre que se presentó como amigo de Larissa acudió ante las autoridades para denunciar su desaparición. Según su testimonio, habría visto a una persona abandonar el departamento de la modelo llevando varias bolsas hacia un automóvil.
Los investigadores también encontraron indicios de que el departamento había sido limpiado recientemente, según reportaron Clarín y La 100. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y reconstruir las últimas horas de Larissa.
La familia busca repatriar su cuerpo
« On se souviendra toujours de sa lumière, de sa joie » : qui est Larissa Brito, la jeune Brésilienne tuée à Nice et retrouvée morte dans un coffre de voiture ?
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— Nice-Matin (@Nice_Matin) September 23, 2026
Las autoridades ordenaron una autopsia para establecer oficialmente la causa de muerte. La Embajada de Brasil en Francia comunicó a la familia que el procedimiento estaba previsto para el lunes 28 de septiembre.
Mientras continúa la investigación, los familiares organizaron una colecta para costear la repatriación del cuerpo a Brasil. “Necesito ver a mi hija”, expresó Liliane, según Globo. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño confirmó que brinda asistencia consular a la familia.