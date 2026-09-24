Raúl Alberto retoma su faceta musical con “Every Time You Go Away” y “Bachata Rosa”
Publicado el24/09/2026 a las 19:44
- Raúl Alberto apuesta nuevamente por música
- Estrenó dos temas en mayo
- Su historia musical viene de años.
Raúl Alberto regresa música. El actor mexicano Raúl Alberto, recordado por el público por producciones como Muchachitas y Volver a empezar, está mostrando nuevamente una faceta que ha desarrollado desde hace años: la música. En mayo de 2026 presentó “Every Time You Go Away” y “Bachata Rosa”.
Su carrera comenzó desde muy joven en el mundo del entretenimiento. Una entrevista publicada por MundoNOW en 2024 lo identifica como un actor mexicano conocido por su participación en Muchachitas y recuerda que su infancia estuvo profundamente ligada al arte.
Para escuchar la canción puedes dar click aquí
Raúl Alberto apuesta por dos conocidos temas
Uno de sus nuevos lanzamientos es una interpretación de “Every Time You Go Away”, composición original de Daryl Hall que alcanzó gran popularidad internacional en la voz del británico Paul Young.
El otro es “Bachata Rosa”, tema emblemático de Juan Luis Guerra. De acuerdo con la información proporcionada sobre el proyecto y una publicación de Hip Hop Exclusives, ambas producciones forman parte de la nueva etapa musical de Raúl Alberto.
Los sencillos fueron trabajados junto a Mariano Alberto y grabados en Black Lotus Recording Studios, en Burbank, California. El proyecto también contó con la participación del guitarrista y productor italiano AM Dandy, egresado de Berklee College of Music.
La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Lewis Morter, radicado en Reino Unido. La producción contempla una estrategia promocional dirigida a públicos de Estados Unidos, Reino Unido, Corea, México y China.
Raúl Alberto regresa música: De las telenovelas a una carrera musical
Aunque buena parte del público lo reconoce por su trabajo frente a las cámaras, la música no representa un giro improvisado en la trayectoria de Raúl Alberto. Su carrera artística comenzó desde la infancia y posteriormente fue ampliando sus intereses profesionales.
En entrevista con MundoNOW, el actor recordó la importancia que tuvo su madre durante sus primeros años, después de perder a su padre. “La influencia de mi madre fue increíble, no sentí ningún vacío, mi mamá fue papá y mi mamá a la vez”, expresó.
En su faceta musical, Raúl Alberto también ha trabajado con profesionales reconocidos como Rafa Sardina, productor ganador de múltiples Latin Grammy, además de Joe Chiccarelli y el saxofonista Donny McCaslin.
Raúl Alberto regresa música: El recuerdo de una grabación en las Torres Gemelas
Su vínculo con la música viene de años atrás. El propio Raúl Alberto contó que anteriormente realizó un video musical en Nueva York que incluyó imágenes del Brooklyn Bridge y las Torres Gemelas del World Trade Center.
Al recordar aquella experiencia, el artista aseguró: “Es histórico, solo la banda Depeche Mode y yo hicimos video exclusivo en la Torre Sur”. La declaración corresponde directamente a Raúl Alberto y forma parte de los recuerdos que compartió sobre aquella producción.
Ahora, décadas después de sus primeros trabajos artísticos, el mexicano vuelve a colocar la música entre sus proyectos principales. Sus versiones de “Every Time You Go Away” y “Bachata Rosa” ya están disponibles en plataformas digitales, mientras continúa promoviendo su propuesta internacional a través de @RaulAlbertoUSA.
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