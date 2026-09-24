Raúl Alberto retoma su faceta musical con “Every Time You Go Away” y “Bachata Rosa”

Raúl Alberto apuesta nuevamente por música

Estrenó dos temas en mayo

Su historia musical viene de años.

Raúl Alberto regresa música. El actor mexicano Raúl Alberto, recordado por el público por producciones como Muchachitas y Volver a empezar, está mostrando nuevamente una faceta que ha desarrollado desde hace años: la música. En mayo de 2026 presentó “Every Time You Go Away” y “Bachata Rosa”.

Su carrera comenzó desde muy joven en el mundo del entretenimiento. Una entrevista publicada por MundoNOW en 2024 lo identifica como un actor mexicano conocido por su participación en Muchachitas y recuerda que su infancia estuvo profundamente ligada al arte.

Para escuchar la canción puedes dar click aquí

Raúl Alberto apuesta por dos conocidos temas

Uno de sus nuevos lanzamientos es una interpretación de “Every Time You Go Away”, composición original de Daryl Hall que alcanzó gran popularidad internacional en la voz del británico Paul Young.

El otro es “Bachata Rosa”, tema emblemático de Juan Luis Guerra. De acuerdo con la información proporcionada sobre el proyecto y una publicación de Hip Hop Exclusives, ambas producciones forman parte de la nueva etapa musical de Raúl Alberto.

Los sencillos fueron trabajados junto a Mariano Alberto y grabados en Black Lotus Recording Studios, en Burbank, California. El proyecto también contó con la participación del guitarrista y productor italiano AM Dandy, egresado de Berklee College of Music.

La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Lewis Morter, radicado en Reino Unido. La producción contempla una estrategia promocional dirigida a públicos de Estados Unidos, Reino Unido, Corea, México y China.